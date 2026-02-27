Famoso influencer español Fabio Belnome llegó de la Patagonia al carnaval de Barranquilla y se quejó de su paso por Colombia: “¿Pero cómo puede ser?”

"Con dos días de carnavales creo que tengo suficiente. Oficialmente son cuatro, pero si salgo todos, luego no me podré mover en una semana", señaló Belnome, tras su paso por Barranquilla en plena temporada de celebración - crédito @volatadipeluca/IG

Fabio Belnome, el influencer español que recorre América de norte a sur en un Fiat Marea de 900 euros, dejó a través de sus redes sociales el testimonio de lo que fueron las principales dificultades que encontró durante su paso por Colombia a través de la región Caribe.

Allí se encontró con obstáculos económicos y logísticos que no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram, que siguen la ruta del creador de contenido, que inició en Alaska (EE. UU.) y tiene como destino final la Patagonia (Argentina).

“Dormí en el malecón de Barranquilla, con un calor que te hace sudar hasta el alma”, así comienza uno de los videos que el influencer español compartió el jueves 26 de febrero de 2026.

Belnome publicó dos videos en su cuenta @volatadipeluca, en los que repasó su experiencia en territorio colombiano.

Allí describió, con un tono a veces resignado y a veces humorístico, los desafíos que enfrentó en las rutas, los costos inesperados por servicios básicos y la particular forma en que se viven las celebraciones de carnaval en el país, debido a que su paso por esta región coincidió con el Carnaval de Barranquilla.

Belmone comparte cada día videos de su travesía por todo el continente - crédito @volatadipeluca/IG

El despertar en Barranquilla: un calor infernal

El viaje de Fabio Belnome por Colombia comenzó en Barranquilla luego de sortear diligencias logísticas para poder trasladar su vehículo desde Panamá a Colombia.

Allí el calor se convirtió en el primer enemigo. “A las siete y media de la mañana no se aguantaba más, y me fui a la gasolinera a ducharme con una manguera”, contó el español.

Ese despertar, marcado por la humedad y la falta de descanso, fue solo el inicio de las complicaciones.

En medio de la ruta conoció a Jana, una viajera que recorría América en furgoneta y con quien decidió compartir algunos tramos del camino.

“Nos encontramos por Instagram y decidimos seguir juntos unos días”, explicó Belnome, que calificó la presencia de Jana como clave para sobrellevar los días siguientes, y en especial ante los imprevistos mecánicos y las dificultades propias de viajar en temporada de carnaval.

Problemas mecánicos: el alto precio de los servicios en carnaval

La travesía se complicó cuando la furgoneta de Jana dejó de funcionar. “El coche dejó de arrancar justo cuando todo estaba cerrado por el carnaval”, relató Belnome. Buscar ayuda se convirtió en una odisea: “Dimos vueltas por Barranquilla, pero los mecánicos estaban de fiesta y no había manera”, narró el creador de contenido.

Al final, ambos consiguieron que un mecánico se acercara a revisar la furgoneta. El precio, sin embargo, los sorprendió. “Nos cobró 300.000 pesos, que son más de 60 euros, solo por cambiar el alternador. En Europa te cobran la mitad”, expresó el viajero e influencer.

"Se vienen muchos peajes y mucho calor", destacó en su paso por la región Caribe el creador de contenido español, que sigue rumbo a Medellín - crédito @volatadipeluca/IG

Este episodio lo llevó a reflexionar sobre la diferencia de precios y la dificultad de acceder a servicios básicos durante el carnaval. “Me llamó la atención que el carnaval paraliza todo, pero no los precios. Todo cuesta más”, contó en medio

La sensación de estar “atrapado” entre la falta de servicios y la urgencia de continuar la ruta marcó el ánimo de Belnome en esos días. “Cuando viajas en coche viejo, cualquier avería puede costarte el doble si no encuentras ayuda rápido”, sostuvo.

Bloqueos, cortes de ruta y peajes informales: una travesía cuesta arriba

Al reemprender el viaje, nuevas dificultades aguardaban en la ruta. “Había un corte de carretera, y no sabíamos si era por una protesta o por el carnaval. Tuvimos que desviarnos varias veces”, relató Belnome.

La confusión era constante: “La gente bailaba en medio de la ruta, y algunos nos pedían plata para dejarnos pasar”, agregó en su recuento de lo que pasó el español por la región Caribe.

Estas “barreras” no oficiales, según el viajero, se multiplicaron en distintos pueblos. “En cada bloqueo la consigna era la misma: si no pagás, no pasás”, aseguró. En sus videos, el español hizo hincapié en estos cortes y en la creatividad de los lugareños para aprovechar el flujo de viajeros durante las fiestas.

“Hay chicos que te extienden la mano o se ponen delante del coche con un balde para que les des algo. No es agresivo, pero te suma estrés porque no sabés cuántas veces te va a pasar en un solo día”, recordó Belnome, que aprovechó para comparar lo que vivió allí frente a su paso por otros países del continente americano.

“En Nicaragua o en Panamá nunca me pasó algo así. Acá en Colombia, entre los cortes de carnaval y los bloqueos, podés perder horas y billetes sin darte cuenta”, aseveró el influencer español.

No todo fue adversidad en el camino: la hospitalidad, los encuentros y la resistencia emocional

En medio de los bloqueos y la fatiga, Fabio Belnome encontró gestos de hospitalidad que le permitieron recobrar fuerzas.

Por ejemplo, él destacó su paso por Corozal (Sucre), donde la comunidad local le ofreció comida y recomendaciones para continuar el viaje. “Me invitaron a comer y me recomendaron probar la yuca frita. Esos detalles te cambian el ánimo”, reconoció.

El apoyo de sus seguidores también fue una constante. “Algunos se acercaron solo para saludarme y darme consejos sobre la ruta. Eso no pasa en todos lados”, valoró el influencer al recapitular su travesía por la zona norte de Colombia.

La solidaridad entre viajeros también fue un factor clave para sobrellevar las jornadas difíciles. Por esta razón, Belnome afirmó: “Es en los momentos difíciles cuando valorás que alguien te tienda una mano”.

"Ojalá fuera tan fácil resolver los propios líos como lo es opinar sobre los de los demás", fue la lección que dejó en sus redes el día que Belnome compartió este video el 25 de febrero de 2026 - crédito @volatadipeluca/IG

Reflexiones sobre el desgaste y la vulnerabilidad del viajero

En la parte final de sus videos, Fabio Belnome no ocultó el cansancio acumulado tras varios días de obstáculos.

“Hay momentos en que pensás en dejar todo porque parece que el país entero está en contra”, confesó el español, y resaltó la vulnerabilidad de quienes recorren largas distancias en vehículos modestos y sin grandes recursos económicos.

“Cuando todo se junta—el calor, el coche roto, la plata que se va en peajes y bloqueos—es fácil perder la motivación”, expresó el creador de contenido.. Sin embargo, también destacó que la compañía de Jana y el apoyo de la gente lo ayudaron a seguir adelante.

“No hay viaje sin imprevistos, pero en Colombia sentí que las dificultades económicas y los bloqueos estaban en cada kilómetro”, concluyó.

Con más de cuatro meses de travesía y miles de kilómetros por delante, el relato de Fabio Belnome en Colombia deja testimonio de los desafíos y aprendizajes que encuentran quienes se atreven a cruzar el continente a bordo de un coche barato y mucha determinación.