Colombia

Centro Democrático anunció sanciones para militantes que apoyen otras candidaturas de la Gran Consulta y en elecciones al Congreso: esto dice la ley

La colectividad advirtió que el apoyo a aspirantes de otros partidos podría configurar doble militancia, de acuerdo con la Constitución, la Ley 1475 de 2011 y jurisprudencia del Consejo de Estado

Guardar
El Centro Democrático recordó a
El Centro Democrático recordó a sus militantes la obligación de respaldar únicamente a sus candidatos al Congreso y a la candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito @CeDemocratico/X

El partido Centro Democrático emitió dos comunicados dirigidos a sus corporados y estructuras territoriales en los que reiteró la obligación de respaldar exclusivamente a sus candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado y a la candidatura presidencial de Paloma Valencia en el marco de la Gran Consulta y de las elecciones del 8 de marzo.

En los documentos, la colectividad advirtió que el apoyo a aspirantes de otras organizaciones podría configurar doble militancia y dar lugar a sanciones internas y a procesos ante autoridades electorales y judiciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el primer pronunciamiento, fechado el 27 de febrero de 2026, el partido señaló: “En el marco del actual contexto electoral y conforme a los Estatutos del Partido Centro Democrático, nos permitimos recordar a nuestros concejales, ediles, diputados, representantes a la Cámara y senadores que la disciplina partidista constituye un principio esencial de nuestra organización política. En consecuencia, el respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y Senado del Partido y la candidatura de la Doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República".

El comunicado agregó que la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado contemplan consecuencias frente al apoyo a otras colectividades.

La colectividad precisó que las medidas podrían incluir varias consecuencias: “Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura -según el caso- e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”.

Se advirtió que el apoyo
Se advirtió que el apoyo a aspirantes de otras colectividades puede configurar doble militancia - crédito Centro Democrático

En un segundo comunicado, el Centro Democrático reiteró el llamado a su militancia y dirigencia: “Invitamos a toda nuestra militancia, a los miembros de nuestros comités municipales y departamentales, a las credenciales del partido (CMJ, ediles, concejales, diputados y congresistas), y a nuestros candidatos a la Cámara y al Senado, a que acompañen con entusiasmo y determinación nuestras listas al Congreso de la República y la candidatura de la Dra. Paloma Valencia a la Presidencia de la República”.

En el mismo texto se añadió: “Nuestro partido se ha caracterizado por la coherencia, disciplina y defensa de los valores democráticos. Hoy más que nunca necesitamos un partido unido, que defienda a Colombia del neocomunismo destructor. Unidos, vamos rumbo a la victoria”.

El partido emitió un comunicado
El partido emitió un comunicado el 27 de febrero de 2026 dirigido a sus bancadas y dirigencia territorial - crédito Centro Democrático

Lo que establece la Constitución, la ley y la jurisprudencia

Aunque por ley el voto en Colombia es secreto, el partido citó el artículo 107 de la Constitución Política para respaldar su solicitud. Esta disposición garantiza el derecho de los ciudadanos a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, así como la libertad de afiliarse o retirarse de ellos.

La norma dispone que las colectividades deben organizarse democráticamente y establece que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica”.

El artículo también señala que quien participe en consultas internas o interpartidistas de un partido o movimiento no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral y que los estatutos deben regular el régimen disciplinario interno.

La Ley 1475 de 2011
La Ley 1475 de 2011 desarrolla la regulación sobre doble militancia y las consecuencias legales y disciplinarias - crédito Colprensa

Por su parte, la Ley 1475 de 2011 desarrolla la prohibición de doble militancia y establece de igual manera que los ciudadanos no pueden pertenecer simultáneamente a más de un partido con personería jurídica. También dispone que los miembros de corporaciones públicas que deseen postularse por otra colectividad deben renunciar a la curul al menos doce meses antes del primer día de inscripciones.

Entre las consecuencias previstas se encuentran sanciones disciplinarias internas, la revocatoria de la inscripción del candidato y la nulidad de la elección, en caso de que ya se haya producido.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha desarrollado el alcance de esta figura en distintas providencias. En sentencia del 6 de octubre de 2016, el alto tribunal reiteró que la doble militancia no se limita a la afiliación simultánea a dos partidos, sino que puede configurarse cuando un militante apoya públicamente a un candidato distinto al avalado por su colectividad sin que exista coalición formal.

La jurisprudencia del Consejo de
La jurisprudencia del Consejo de Estado establece que la doble militancia puede materializarse mediante apoyo a candidatos de otro partido, inscripción por otra colectividad sin renuncia previa o participación en consultas de otra organización - crédito Colprensa

En decisión del 4 de agosto del mismo año, el Consejo de Estado precisó que la conducta puede materializarse mediante apoyo a aspirantes de otro partido, inscripción por una colectividad distinta sin cumplir el término de renuncia o participación en consultas de otra organización.

Posteriormente, en sentencia del 13 de diciembre de 2018, el alto tribunal indicó que el respaldo político debe analizarse de manera objetiva, con base en pruebas como declaraciones públicas, participación en eventos de campaña y manifestaciones en medios, y que no cualquier manifestación constituye doble militancia, sino aquella que implique apoyo efectivo y comprobable.

La Sección Quinta señaló que la prohibición se aplica tanto a directivos como a militantes y que el análisis debe considerar la existencia de coalición formal inscrita.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoPaloma ValenciaGran ConsultaLey 1475 de 2011Elecciones CongresoElecciones 2026Doble militanciaSanciones disciplinariasNulidad de elecciónColombia-Noticias

Más Noticias

Envían a casa por cárcel a la funcionaria del Inpec que portaba un arma ilegal durante evento político del Centro Democrático en Tolima

Un grupo de policías realizó la detención luego de identificar a la mujer, que aseguró portar el objeto por razones personales, y que le pertenecía a un familiar

Envían a casa por cárcel

ROA, figura en ascenso del trap latino, anunció presentación en Bogotá: conoza fecha, lugar y precios

El artista puertorriqueño, reciente ganador del Premio Lo Nuestro, llegará a la capital con su “ROA LATAM TOUR”, mezclando su éxito en el streaming y colaboraciones con grandes figuras del género

ROA, figura en ascenso del

Fico Gutiérrez increpó a Petro por atribuirle anulación de Jorge Carrillo Cardoso como presidente de ISA: “Estás loco”

El mandatario aseguró la anulación del nombramiento de Carrillo por parte del Consejo de Estado se trató de “un golpe político de Fico”

Fico Gutiérrez increpó a Petro

Asistentes de evento político sufrieron de una intoxicación tras recibir platos de lechona en mal estado, en Villavicencio

Los participantes afectados acudieron a centros asistenciales con síntomas de intoxicación. También se reportaron intoxicados ajenos al evento que recibieron porciones del alimento

Asistentes de evento político sufrieron

Estos son los tres casos de sarampión que confirmó el Ministerio de Salud y que activa la vigilancia epidemiológica en el país

El Gobierno anunció la adopción de medidas adicionales para aumentar la inmunización y la detección oportuna de la enfermedad, en respuesta al reciente hallazgo de casos en adultos jóvenes

Estos son los tres casos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

ROA, figura en ascenso del

ROA, figura en ascenso del trap latino, anunció presentación en Bogotá: conoza fecha, lugar y precios

Nicky Jam hizo el anuncio oficial de su próximo concierto en El Campín: “Dímelo Bogotá”

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

Kei Linch habló de la “estrella” que protagoniza su nuevo EP: “Ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí”

A pesar de que se busca erradicar la imagen de Pablo Escobar, serie sobre su hijo recibió auxilio tributario en Colombia

Deportes

América daría un golpe a

América daría un golpe a la mesa en la Liga BetPlay: ficharía delantero con pasado en Atlético Nacional

Luis Suárez podría dar un salto de calidad tras el mundial: lo buscan dos grandes de Inglaterra

Figura de la selección Colombia reveló que Luis Díaz estuvo a punto de ser convocado para Rusia 2018

Equipos grandes se le revelarían a la Dimayor: meten presión por repartición de los derechos de televisión

Javier Reyes, el colombiano que lleva la bandera de Colombia a la UFC: hora y dónde ver su debut