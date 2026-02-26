Colombia

Reino Unido exigirá eVisa a ciudadanos colombianos desde 2026: la autorización electrónica reemplazará documentos físicos para viajeros

Un registro digital reemplazará las credenciales tradicionales al implementarse la eVisa, lo cual permite a los solicitantes gestionar su estatus migratorio y cada trámite desde plataformas en línea, facilitando los procedimientos y reforzando controles

La eVisa sustituirá las viñetas adhesivas en los pasaportes y proporcionará un registro digital del estatus migratorio y las condiciones de cada viajero - crédito Embajada Británica en Colombia

Desde el 25 de febrero de 2026, los ciudadanos colombianos que requieran viajar al Reino Unido deberán gestionar y portar una eVisa, sistema que sustituye las tradicionales viñetas adhesivas en los pasaportes y marca un cambio fundamental en los procesos de control migratorio del país británico.

La Embajada Británica en Colombia confirmó que el visado electrónico reemplazará los documentos físicos, permitiendo a los viajeros acceder a su visa en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin riesgo de pérdida, robo o falsificación.

La nueva eVisa consiste en un registro digital de la identidad y el estatus migratorio del titular, que especifica el tipo de visa, las condiciones de permanencia y si el viajero tiene autorización para trabajar o estudiar en territorio británico.

Esta modalidad ya ha reemplazado los permisos de residencia biométricos (BRP) y próximamente sustituirá otros documentos físicos como las tarjetas de residencia biométricas (BRC) y los sellos o viñetas en pasaporte, en una apuesta por la seguridad, eficiencia y modernización de los trámites migratorios.

El proceso de solicitud para la eVisa se inicia en el portal oficial gov.uk e incluye la asistencia presencial al Centro de Solicitud de Visado (VAC) para verificación biométrica - crédito Johan Largo/Infobae

Para los colombianos, la eVisa es obligatoria tanto para viajar hacia el Reino Unido como para hacer tránsito en sus aeropuertos. La visa visitante estándar tiene una validez máxima de seis meses, y el proceso de gestión se vuelve más ágil, pues solo es necesario acudir una vez al Centro de Solicitud de Visado (VAC), donde se confirma la identidad y se devuelve el pasaporte en la misma cita. Después, el solicitante recibe una notificación por correo electrónico con las instrucciones para acceder digitalmente a la visa.

El proceso para solicitar una eVisa inicia en el portal oficial del gobierno británico gov.uk, donde se puede comprobar la necesidad de visa y adelantar el trámite. Tras la solicitud, el aspirante debe acudir al VAC para la verificación de datos biométricos. Una vez procesada la información, el sistema emite una notificación electrónica que permite acceder a la eVisa y consultar el estatus migratorio en línea.

El visado electrónico también reemplazará documentos físicos como las tarjetas de residencia biométricas (BRC) y los permisos de residencia biométricos (BRP) - EFE

La eVisa ofrece ventajas adicionales de seguridad, ya que no puede ser extraviada, robada ni falsificada. Además, se puede consultar y compartir mediante un código digital, útil para trámites como contratación laboral, alquiler de vivienda o estudios en el Reino Unido. Para viajar, es necesario agregar los datos del pasaporte o documento de viaje a la eVisa, asegurando la sincronización entre ambos registros.

Para acceder a la eVisa, el usuario debe crear una cuenta UKVI (Visas e Inmigración del Reino Unido), que servirá como puerta de acceso a todos los servicios migratorios digitales. Si el viajero viaja con familia, cada dependiente deberá disponer de su propia cuenta.

La cuenta requiere un número de teléfono, dirección de correo electrónico y uno de los siguientes documentos: pasaporte válido y número de solicitud (GWF o UAN), pasaporte y número BRP, o tarjeta BRP vencida (utilizable durante 18 meses tras su vencimiento).

Quienes ya hayan creado una cuenta UKVI, hayan utilizado la aplicación ‘UK Immigration: ID Check’ o hayan reemplazado un documento físico por una eVisa, no deben registrar una cuenta adicional. En caso de duda, es posible intentar iniciar sesión para verificar el estatus migratorio y el acceso al visado digital.

La cuenta UKVI es indispensable para administrar la eVisa, solicitando información personal, un correo electrónico y documentos de identidad vigentes - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Freepik

No todos los usuarios requieren una eVisa. Por ejemplo, quienes viajan al Reino Unido con una autorización electrónica de viaje (ETA), quienes tienen permiso para permanecer en las Islas del Canal o Gibraltar, o quienes ostentan ‘derecho de residencia’ en el Reino Unido, están exentos de la obligación de gestionar este registro digital. Las instrucciones sobre la necesidad de una eVisa y los procedimientos específicos se comunican junto con la decisión sobre la visa.

El proceso de creación de la cuenta y confirmación de identidad puede requerir el uso de un smartphone y la instalación de una aplicación oficial, aunque existen alternativas para quienes no tengan acceso a esta tecnología. Una vez activa, la eVisa permite a los colombianos cumplir con los requisitos migratorios británicos de manera transparente, segura y eficiente, en línea con los estándares internacionales de control y protección de datos exigidos por el Reino Unido.

