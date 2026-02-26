Paulina Vega quitó el título de Miss Universo de sus redes sociales y dio sus motivos: “Fue más un tema de manejo de ego”

Paulina Vega tomó la decisión de no mencionar el título de Miss Universo en su biografía en redes sociales, y explicó la razón - @paulinavegadiep/IG

A 12 años de ser coronada Miss Universo —la segunda vez que Colombia obtuvo el título, tras la victoria de Luz Marina Zuluaga en 1958—, Paulina Vega mantiene un papel relevante en el entretenimiento nacional.

Luego de su consagración en el certamen de belleza más popular del mundo, tuvo una carrera como presentadora del programa A otro nivel de Caracol Televisión, a lo que se sumó su faceta como empresaria.

Sin embargo, en pleno auge de las redes sociales, la barranquillera llamó la atención de sus seguidores al tomar la determinación de no sumar su corona en Miss Universo como parte de sus logros o facetas, marcando distancia de lo que es habitual para otras mujeres que pasaron por el certamen.

Con un estado en su cuenta de Instagram, Paulina dio los motivos detrás de esta postura y aseguró que fue una decisión que tomó inmediatamente después de entregar la corona en 2015, durante la recordada gala en la que Ariadna Gutiérrez fue nombrada reina por error.

Con un largo estado, Paulina Vega expresó que su intención al no mencionar el título en Miss Universo era evitar un encasillamiento entre el público - crédito @paulinavegadiep/Instagram

La explicación de la barranquillera gira alrededor del hecho de que el valor personal no debe depender de logros ni reconocimientos, sino de una afirmación interior e independiente. Tal decisión, según Vega, buscó atenuar el peso simbólico de una distinción histórica para Colombia y transmitir un mensaje a las nuevas generaciones sobre la construcción de la autoestima.

Vega enfatizó que la exclusión del título de Miss Universo de sus perfiles no responde a desinterés ni ingratitud. “Tengo claro que gracias a ese título me han llegado tremendas oportunidades, y las experiencias que he vivido y sigo viviendo gracias a eso son sustanciales, transformadoras, enriquecedoras y aquí me puedo quedar… Y POR SIEMPRE estaré extremadamente agradecida!”.

La reina universal de la belleza de 2014 aclaró que nunca aspiró a ser modelo ni participar de un evento por el estilo cuando era niña y explicó que su decisión fue ante todo un acto de autodefinición y desprendimiento.

“Fue más un tema de manejo de ego… De no atar mi valor plenamente a ese título… Fue una forma para ‘dejar ir’ o ‘soltar’ algo tan importante en mi vida. De no agarrarlo tan fuerte hasta que se convierta en una obsesión. Pensé, esto es tan importante que debo soltarlo…”, dijo sobre los motivos para no hacer mención del título en redes sociales.

En su mensaje, Vega destacó la importancia de que las niñas y mujeres comprendan que la valía personal reside en la esencia y no en las coronas o diplomas. “No me puedo identificar con ese sueño ya que en mi caso nunca soñé cuando era pequeña en ser Miss Universo o modelo. Pero cuando me encontré en medio de todo esto sí tuve el sueño y absoluto deseo en mis entrañas de representar a mi país y dejar nuestro nombre en lo más alto”, expresó.

A pesar de negarse a verse definida únicamente por la victoria en Miss Universo, Vega subrayó su deseo de inspirar a quienes la siguen en redes: “Esa decisión de quitar el Miss Universo de mi biografía fue un regalo para mí, un acto simbólico, una manera de dejarme saber que no necesito nada externo para acordarme de mi valor, ese valor innato que todos tenemos”, comentó.

La exreina de belleza manifestó que quería dejar un mensaje a las nuevas generaciones con esta postura, hecho que generó elogios en los comentarios - crédito @paulinavegadiep/ Instagram

Tras reconocer el impacto positivo de su paso por los certámenes internacionales, la barranquillera planteó: “Quería dejarme claro que mi valor como persona no depende de una competencia o de reconocimiento y que nuestra esencia y valor como seres humanos va más allá de cualquier título en general, simplemente no te creas que eres mejor que nadie…”.

La posición de Vega fue elogiada y comentada por numerosos seguidores, que interpretaron su postura como un ejemplo de claridad personal y liderazgo.