Colombia

Paulina Vega quitó el título de Miss Universo de sus redes sociales y dio sus motivos: “Fue más un tema de manejo de ego”

La ganadora de Miss Universo 2014 afirmó en una publicación que su intención era dejar un mensaje a sus seguidores y más allá

Guardar
Paulina Vega tomó la decisión
Paulina Vega tomó la decisión de no mencionar el título de Miss Universo en su biografía en redes sociales, y explicó la razón - @paulinavegadiep/IG

A 12 años de ser coronada Miss Universo —la segunda vez que Colombia obtuvo el título, tras la victoria de Luz Marina Zuluaga en 1958—, Paulina Vega mantiene un papel relevante en el entretenimiento nacional.

Luego de su consagración en el certamen de belleza más popular del mundo, tuvo una carrera como presentadora del programa A otro nivel de Caracol Televisión, a lo que se sumó su faceta como empresaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, en pleno auge de las redes sociales, la barranquillera llamó la atención de sus seguidores al tomar la determinación de no sumar su corona en Miss Universo como parte de sus logros o facetas, marcando distancia de lo que es habitual para otras mujeres que pasaron por el certamen.

Con un estado en su cuenta de Instagram, Paulina dio los motivos detrás de esta postura y aseguró que fue una decisión que tomó inmediatamente después de entregar la corona en 2015, durante la recordada gala en la que Ariadna Gutiérrez fue nombrada reina por error.

Con un largo estado, Paulina
Con un largo estado, Paulina Vega expresó que su intención al no mencionar el título en Miss Universo era evitar un encasillamiento entre el público - crédito @paulinavegadiep/Instagram

La explicación de la barranquillera gira alrededor del hecho de que el valor personal no debe depender de logros ni reconocimientos, sino de una afirmación interior e independiente. Tal decisión, según Vega, buscó atenuar el peso simbólico de una distinción histórica para Colombia y transmitir un mensaje a las nuevas generaciones sobre la construcción de la autoestima.

Vega enfatizó que la exclusión del título de Miss Universo de sus perfiles no responde a desinterés ni ingratitud. “Tengo claro que gracias a ese título me han llegado tremendas oportunidades, y las experiencias que he vivido y sigo viviendo gracias a eso son sustanciales, transformadoras, enriquecedoras y aquí me puedo quedar… Y POR SIEMPRE estaré extremadamente agradecida!”.

La reina universal de la belleza de 2014 aclaró que nunca aspiró a ser modelo ni participar de un evento por el estilo cuando era niña y explicó que su decisión fue ante todo un acto de autodefinición y desprendimiento.

“Fue más un tema de manejo de ego… De no atar mi valor plenamente a ese título… Fue una forma para ‘dejar ir’ o ‘soltar’ algo tan importante en mi vida. De no agarrarlo tan fuerte hasta que se convierta en una obsesión. Pensé, esto es tan importante que debo soltarlo…”, dijo sobre los motivos para no hacer mención del título en redes sociales.

En su mensaje, Vega destacó la importancia de que las niñas y mujeres comprendan que la valía personal reside en la esencia y no en las coronas o diplomas. “No me puedo identificar con ese sueño ya que en mi caso nunca soñé cuando era pequeña en ser Miss Universo o modelo. Pero cuando me encontré en medio de todo esto sí tuve el sueño y absoluto deseo en mis entrañas de representar a mi país y dejar nuestro nombre en lo más alto”, expresó.

A pesar de negarse a verse definida únicamente por la victoria en Miss Universo, Vega subrayó su deseo de inspirar a quienes la siguen en redes: “Esa decisión de quitar el Miss Universo de mi biografía fue un regalo para mí, un acto simbólico, una manera de dejarme saber que no necesito nada externo para acordarme de mi valor, ese valor innato que todos tenemos”, comentó.

La exreina de belleza manifestó
La exreina de belleza manifestó que quería dejar un mensaje a las nuevas generaciones con esta postura, hecho que generó elogios en los comentarios - crédito @paulinavegadiep/ Instagram

Tras reconocer el impacto positivo de su paso por los certámenes internacionales, la barranquillera planteó: “Quería dejarme claro que mi valor como persona no depende de una competencia o de reconocimiento y que nuestra esencia y valor como seres humanos va más allá de cualquier título en general, simplemente no te creas que eres mejor que nadie…”.

La posición de Vega fue elogiada y comentada por numerosos seguidores, que interpretaron su postura como un ejemplo de claridad personal y liderazgo.

Temas Relacionados

Paulina VegaMiss UniversoFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

David Luna estalló contra Roy Barreras al calificarlo como el “camaleón” de la política: “El primer ‘therian’ de Colombia”

El candidato de la Gran Consulta por Colombia señaló las inconsistencias en las posturas del aspirante presidencial, que criticó la gestión del Gobierno Petro en salud, a pesar de que lo respaldó en el pasado

David Luna estalló contra Roy

Tercera fase forense en Caquetá terminó con el hallazgo de 11 cuerpos en 19 fosas comunes

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas culminó una intervención forense en San Vicente del Caguán

Tercera fase forense en Caquetá

Gorillaz en Colombia: Estos son los rumores que alimentan la ilusión de los fanáticos

Una serie de posters alusivos a la agrupación inglesa fueron vistos en la capital del país, generando incertidumbre entre su fanaticada

Gorillaz en Colombia: Estos son

Grupo Aval tampoco ve con buenos ojos la sobretasa en impuesto al patrimonio: “Recursos no fluyen al desarrollo”

La titular del grupo bancario, María Lorena Gutiérrez, afirmó que la medida puede afectar la solvencia y restringir la oferta de crédito

Grupo Aval tampoco ve con

Crueldad animal en Altavista: denuncia permitió el rescate de 13 animales, entre cabras y perros, sometidos a violencia y abandono

Habitantes de la zona documentaron agresiones y negligencia contra caprinos y caninos, lo que desencadenó la incautación de los animales y la apertura de un proceso judicial contra el presunto agresor que se encuentra prófugo

Crueldad animal en Altavista: denuncia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz en Colombia: Estos son

Gorillaz en Colombia: Estos son los rumores que alimentan la ilusión de los fanáticos

Yina Calderón se pronunció tras el final del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No estaban haciendo nada”

Shakira sorprendió con su manejo del árabe: saludó a sus fans en Egipto previo a su concierto en las Pirámides de Giza

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Flavia Dos Santos será la presentadora de los Premios India Catalina 2026

Deportes

Santa Fe no aprovechó la

Santa Fe no aprovechó la ventaja y perdió ante Nacional con doblete de Alfredo Morelos en El Campín

Salida de Fernando Diniz sería alegría para Marino Hinestroza en Vasco da Gama: esta es la razón

La selección Colombia por fin ganó en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Venezuela por 2-0

Este será el rival y fecha de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: se juega la clasificación al mundial

Hinchas de Atlético Nacional causaron estragos en El Campín: hubo choques con la Policía