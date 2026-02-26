Juicio Nicolás Petro: Fiscalía pidió admitir como prueba entrevista que comprometería al presidente Petro

El ente acusador señaló que las declaraciones del exdiputado son fundamentales para esclarecer el caso - crédito Físcalia

Durante las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación, representada por Lucy Laborde, solicitó al juez del caso aceptar el testimonio del exdiputado del Atlántico en el que menciona su padre.

La declaración en cuestión se registró en la entrevista que Petro Burgos dio a Semana después de que estallara el caso en su contra por enriquecimiento ilícito. Según dijo el investigado, no se iba a “inmolar” por su papá, además, que estaba abierto a una negociación con las autoridades para entregar información.

Para la fiscal Laborde, especializada en la Dirección contra el Lavado de Activos, la entrevista debe ser considerada porque Nicolás habló sin ningún tipo de presión e intervención del ente acusador.

“(...) la entrevista a Nicolás Petro a Revista Semana. ¿Cómo se dio esa entrevista que rindió Nicolás Petro a la revista Semana? Sin la intervención de la Fiscalía. Libre y voluntariamente, sin la intervención de la Fiscalía. ¿Y cómo se allegará al juicio por parte de la Fiscalía, a quien, su Señoría sí le admitió esta prueba?”

Y señaló: “Es que tiene un testigo de acreditación, porque el testigo con quien ingresará al juicio la recolectó y manifestará ante su Señoría cómo la recolectó, dónde la encontró. Dará fe de la autenticidad en la recolección de esa entrevista a la revista Semana”.

La fiscal, que asumió el caso tras la salida de Mario Burgos, habló sobre el uso de las conversaciones en el celular de Petro Burgos. “Otra situación es que la defensa argumenta que si la Fiscalía puede usar el celular iPhone catorce Pro Max o la fuente Sisac la fuente no formal, él debería poder usar las declaraciones de su cliente o que estas deberían anular a las otras”.

La defensa pidió la exclusión de la entrevista de Nicolas Petro

La defensa de Nicolás Petro Burgos solicitó que se excluya del juicio la entrevista publicada en agosto de 2023. Desde la perspectiva del abogado Alejandro Carranza, aceptar como prueba esa entrevista equivaldría a admitir por vía indirecta evidencias ya vetadas por la Corte Constitucional.

El pedido del togado incluyó el rechazo de una docena de pruebas documentales, testimoniales y técnicas. En particular, excluir la entrevista donde Petro Burgos —arrestado junto a Day Vásquez y a la espera de la resolución de medida de aseguramiento— sugirió que podría negociar con la Fiscalía General y entregar información sobre los hechos investigados.

Carranza fundamentó este pedido en la restricción legal de incorporar declaraciones que conduzcan a la autoincriminación. Como señaló ante el juez, “desde el punto de vista legal, su señoría, es inadmisible que los dichos de una persona que busca un principio de oportunidad puedan servir de evidencia (...) Entre eso, lo que aparece en la revista Semana como una entrevista”.

Según su análisis, existe una incongruencia en aceptar la entrevista como prueba, dado que las manifestaciones ante la Fiscalía General de la Nación ya no pueden ser usadas en contra del propio investigado. “Entonces, su señoría, que entre como prueba esa entrevista significa que entra por la puerta de atrás lo que la Corte Constitucional ha cerrado para siempre”, subrayó Carranza.

Insistió en que “no se pueden hacer citaciones ni menciones de lo que allí quedó plasmado. No se puede convertir en prueba sobre lo que ya ha sido prohibido. Eso no puede ser permitido. Nicolás tiene derecho a guardar silencio en este proceso”. En la misma línea, la defensa planteó la existencia de un sesgo institucional y una supuesta persecución política contra la familia Petro.