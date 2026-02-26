Gustavo Petro respondió trino de Uribe en el que aseguró que él “confisca” el campo: “Un impuesto a una gran hacienda la hace producir”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa/Presidencia

El expresidente y candidato al Senado por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, afirmó que el Gobierno nacional “confisca” el campo mediante impuestos y comparó al mandatario con Hugo Chávez.

“Chávez expropiaba el campo, en Puerto Berrío nos dicen que Petro con los impuestos, lo confisca (sic)”, expresó Álvaro Uribe.

Ante las declaraciones del exmandatario, el presidente Gustavo Petro respondió con un corto mensaje en su cuenta oficial de X.

Para el presidente Gustavo Petro, un impuesto sobre las grandes haciendas fomenta una mayor producción.

Gustavo Petro aseguró que un impuesto sobre las grandes haciendas fomenta una mayor producción- crédito @petrogustavo/X

“Un impuesto sobre una gran hacienda lo que hace es que el hacendado la hace producir de verdad (sic)”, indicó el presidente Petro.

En otra publicación, el presidente Petro destacó la política agraria que han imprentado desde su gobierno, afirmando que los campesinos se han visto beneficiados.

“Este grupo de campesinos beneficiados por nuestra política agraria muestra una realidad inocultable (sic)”.

Según el jefe de Estado, “hoy los colombianos y las colombianas tiene más comida en sus neveras y en sus casas (sic)”.

Gustavo Petro destacó la política agraria que han imprentado desde su gobierno, afirmando que los campesinos se han visto beneficiados - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Álvaro Uribe?

Desde Puerto Berrío, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que Ecopetrol enfrenta una crisis financiera y señaló que, según él, el Gobierno “asfixia” a Colombia con impuestos.

“Esta es una correría de tristezas. Ecopetrol está quebrado. El Gobierno, que ayudó a que se lo robaran, como ya no da utilidades, lo que hace es asfixiar de impuestos al pueblo colombiano”, indicó.

Según el líder natural del Centro Democrático, el Gobierno de Petro “ha expropiado”, refiriéndose a las declaraciones que ha recibido desde su llegada a Puerto Berrío.

“Llego a Puerto Berrío y dicen: ‘Aquí no hay con qué pagar el predial, no hay con qué pagar esos avalúos tan altos’, ni los locales comerciales ni el que tiene una tienda, sea local propio o ajeno. Han expropiado. Ni en el campo ni el ganadero”, aseveró.

Álvaro Uribe comparó al presidente Gustavo Petro con Hugo Chávez - crédito Colprensa

Álvaro Uribe volvió a comparar al presidente Gustavo Petro con Hugo Chávez y afirmó que el Gobierno nacional “confisca” mediante impuestos, mientras que Chávez “expropiaba”.

“Entonces decían: ‘No, Petro es diferente a Chávez’. ¿Cuál diferente? Chávez expropiaba y Petro confisca con impuestos", aseveró.

Críticas a la política económica

Recientemente, Álvaro Uribe Vélez expuso su visión sobre la situación económica y social del país, señalando que la crisis persiste a pesar de ciertos alivios temporales provenientes del narcotráfico, el crecimiento del sector cafetero y el flujo de remesas. A su juicio, estos factores no resuelven las dificultades de fondo que enfrenta Colombia.

En entrevista con el Nuevo Siglo, Uribe criticó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro, apoyándose en un informe de la Contraloría General que advierte sobre prácticas irregulares en la contratación pública. Para el exmandatario, estas acciones muestran un desprecio por la legalidad y representan un riesgo para la estabilidad financiera nacional.

Considera que el actual Gobierno actúa con irresponsabilidad y prioriza intereses electorales sobre la salud de las finanzas públicas y la seguridad de los colombianos.

En su análisis, Uribe insistió en la necesidad de adoptar un modelo económico que promueva la solidaridad y no la confrontación de clases. Sostuvo que la sostenibilidad del bienestar laboral depende del buen desempeño empresarial y de un entorno propicio para la inversión privada. Según su perspectiva, la generación de empleo formal y de calidad solo será posible si se garantiza la seguridad, se reducen los impuestos, se aumenta la eficiencia estatal y se combate la corrupción.

Álvaro Uribe señaló que la actual administración no tiene interés en proteger los bolsillos de los colombianos - crédito EFE

En el ámbito político, Uribe resaltó el liderazgo de Paloma Valencia, a quien definió como una dirigente íntegra y honesta. Destacó que la senadora representa una renovación generacional y una visión que combina firmeza en el manejo de las Fuerzas Armadas con sensibilidad hacia los sectores más vulnerables.

Mencionó que Valencia tiene un compromiso especial con las madres cabeza de familia, los jóvenes en situación de desempleo y los adultos mayores, proponiendo respaldarlos a través del presupuesto público.