Ejército Nacional asciende a 604 nuevos suboficiales para reforzar seguridad y control territorial

Los uniformados iniciarán su despliegue en regiones priorizadas - crédito Ejército Nacional

En un momento clave para la estabilidad institucional y la seguridad en las regiones, el Ejército Nacional de Colombia ascendió a 604 nuevos suboficiales que asumirán responsabilidades operacionales en distintas zonas del país, con el objetivo de fortalecer el control territorial, neutralizar amenazas y respaldar la presencia efectiva del Estado.

La promoción está integrada por 463 hombres y 141 mujeres, quienes hacen parte del Curso N.º 113 “Sargento Primero José María Caballero”. Tras dos años de exigente formación militar y académica, estos jóvenes culminaron un proceso enfocado en liderazgo en terreno, conducción de tropas, manejo de recursos y respuesta frente a estructuras armadas ilegales y economías ilícitas.

A partir de su ascenso al grado de cabo tercero, los nuevos suboficiales serán desplegados en regiones priorizadas, donde deberán contribuir a neutralizar factores de inestabilidad, proteger a la población civil y enfrentar estructuras criminales que afectan la gobernabilidad en varios territorios.

Durante la ceremonia, el segundo comandante del Ejército, mayor general Jaime Alonso Galindo, destacó que esta nueva generación está altamente entrenada para asumir operaciones en escenarios complejos.

El alto oficial subrayó que la misión de estos jóvenes será servir con profesionalismo y firmeza, actuando siempre bajo la Constitución y la ley, y garantizando el respeto de los derechos de los ciudadanos mientras cumplen la tarea de restablecer condiciones de seguridad y estabilidad.

“Su compromiso es con Colombia y con la protección de cada comunidad”, fue el mensaje central transmitido en el acto institucional.

La nueva generación de suboficiales será desplegada en zonas priorizadas para apoyar operaciones y proteger a la población civil. - crédito Ejército Nacional

Ceremonia oficial de ascenso

Este viernes 27 de febrero se llevará a cabo la ceremonia formal de ascenso al grado de cabo tercero, acto que será presidido por el comandante del Ejército Nacional, quien impondrá las insignias a estos jóvenes colombianos que eligieron como proyecto de vida servir al país.

Con este paso, iniciarán oficialmente su despliegue en diferentes regiones del territorio nacional, en una coyuntura donde las Fuerzas Militares buscan reforzar el control territorial y contrarrestar el accionar de grupos armados organizados y residuales.

La institución ha señalado que este fortalecimiento del componente humano es fundamental para sostener operaciones de estabilidad, acompañar a las autoridades civiles y garantizar la tranquilidad en zonas rurales y urbanas priorizadas.

Los nuevos cabos terceros culminaron dos años de formación militar y académica antes de asumir funciones en distintas regiones del país. - crédito Ejército Nacional

Cambio de mando en la Primera Brigada del Ejército en Boyacá

En paralelo a este fortalecimiento institucional, se llevará a cabo la ceremonia de transmisión de mando del Comando de la Primera Brigada del Ejército Nacional en la Plaza de Bolívar de Tunja.

La ceremonia de transmisión de mando se realizará este jueves 26 de febrero en la capital boyacense, a partir de las 4:00 de la tarde.

La Primera Brigada del Ejército Nacional, unidad orgánica de la Quinta División, será escenario del relevo en el que el coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo entregará el mando tras una gestión marcada por operaciones contra grupos armados organizados y residuales que pretendían alterar la seguridad en Boyacá.

Resultados operacionales y sociales en Boyacá

De acuerdo con el balance entregado por la brigada, durante su dirección se lograron resultados relevantes para el departamento:

Desarticulación, por tercera vez, de la intención de conformar el frente 45 del GAO-r.

Incautación de más de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Jornadas de apoyo al desarrollo que beneficiaron a más de 10.000 personas con atención médica gratuita.

Regreso del Circo Colombia a Boyacá después de más de dos décadas.

Además del componente operacional, se impulsaron proyectos sociales y ambientales en distintas regiones del departamento, entre ellos:

Instalación de estufas ecoeficientes en zonas rurales, beneficiando a cerca de 15.000 familias.

Siembra de más de 100.000 plántulas de árboles nativos para la protección de los ecosistemas.

El coronel Cardona Restrepo deja el cargo con la satisfacción de haber fortalecido la seguridad y la estabilidad en el departamento.

La Plaza de Bolívar de Tunja será escenario del cambio de mando en la Primera Brigada del Ejército. - crédito Prensa Primera Brigada

Nuevo comandante asume el liderazgo

Durante la ceremonia asumirá como nuevo comandante de la Primera Brigada el coronel Holman Gerardo Vargas Fonseca, quien estuvo durante los últimos cinco años al mando del Batallón de Infantería N.º 33 “Batalla de Junín”, unidad adscrita a la Décima Primera Brigada con sede en Montería, Córdoba.

Su misión será continuar garantizando la seguridad y el desarrollo en Boyacá, en articulación con autoridades civiles y comunidades.