Disidencias del Tren de Aragua: autoridades investigan nuevo grupo criminal tras captura de alias Cucaracho

El venezolano fue capturado en una zona residencial de Santa Marta - crédito Policía Nacional

Las autoridades colombianas investigan la aparición de un nuevo grupo criminal identificado como las disidencias del Tren de Aragua, una estructura que, según los primeros hallazgos, estaría integrada por hombres armados que ahora combaten a antiguos aliados dentro de la misma organización. El caso tomó relevancia tras la captura de alias Cucaracho, señalado como mano derecha de alias Niño Guerrero, cabecilla principal de esa red delincuencial transnacional.

De acuerdo con la información revelada por Revista Semana, las investigaciones indican que estas células, conocidas como “antitren”, tendrían presencia en varias regiones del país y estarían involucradas en homicidios y disputas por el control de rentas criminales. Las autoridades analizan si el fenómeno responde a una fractura interna similar a la ocurrida en otros grupos armados ilegales, donde antiguos miembros terminan enfrentándose por poder y territorio.

Páez Cordero sería uno de los hombres de confianza de 'Niño Guerrero' en la región - crédito Policía Nacional

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía, explicó que las investigaciones han permitido detectar la expansión de estas células en distintas zonas urbanas del país. “Delinquen con asesinatos de personas venezolanas en diferentes regiones del país, de Latinoamérica y Estados Unidos. Están en ciudades principales: en Bogotá, Medellín, el Caribe, en la parte sur del país; se ha evidenciado que han entrado estas células de anti-Tren (de Aragua)”, dijo el oficial, citado por Revista Semana.

Según el investigador, uno de los elementos que más preocupa a las autoridades es que estos grupos estarían atacando a quienes antes fueron sus propios compañeros dentro de la organización criminal. “Hasta el momento, en el proceso investigativo hemos evidenciado el tema que están combatiendo las células del Tren de Aragua”, afirmó Correa, citado por ese medio de comunicación, al referirse a la hipótesis que orienta las labores de inteligencia.

La captura de alias Cucaracho en Santa Marta permitió abrir nuevas líneas investigativas. El operativo se realizó cuando el señalado cabecilla llevaba una vida aparentemente tranquila, camuflado bajo la figura de ganadero. Durante el procedimiento, el capturado habría gritado frases relacionadas con el denominado anti-Tren, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de facciones enfrentadas dentro de la misma red criminal.

Las autoridades indicaron que alias Cucaracho habría llegado a Colombia hace aproximadamente dos años, luego de escapar de una cárcel en Venezuela junto a alias Niño Guerrero. Su ubicación fue posible gracias a información suministrada por fuentes humanas que permitieron rastrear sus movimientos y confirmar su permanencia en la región Caribe, donde presuntamente coordinaba actividades ilícitas.

El coronel Correa señaló que el capturado tendría más de siete años de trayectoria criminal y que, según las investigaciones, era responsable de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, estaría vinculado con el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos, así como con operaciones de lavado de activos destinadas a fortalecer las finanzas ilegales de la organización.

Las autoridades consideran que la aparición de estas disidencias podría generar nuevos escenarios de violencia, especialmente en zonas donde el Tren de Aragua ya tenía influencia. Los investigadores analizan si estas divisiones internas responden a disputas económicas o a desacuerdos estratégicos dentro de la estructura criminal, lo que podría aumentar los enfrentamientos entre grupos armados.

El criminal fue capturado en una zona residencial de Santa Marta - crédito Policía Nacional

En el marco de la investigación, la Policía Nacional resaltó la cooperación con organismos internacionales para rastrear movimientos y capturar a integrantes de organizaciones criminales transnacionales. “La acción coordinada de las autoridades colombianas y sus aliados ratifica el compromiso del Estado con la seguridad y la protección de la vida y la libertad, enviando un mensaje claro: Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de las fronteras”, afirmó el coronel Correa, citado por ese medio de comunicación.

Las pesquisas continúan para determinar el alcance real de las disidencias del Tren de Aragua, su estructura de mando y las rutas de financiación que utilizan en el país. Las autoridades mantienen el seguimiento sobre posibles movimientos de estas células en diferentes ciudades, mientras avanzan las labores de inteligencia para identificar a otros cabecillas y evitar la expansión del fenómeno criminal.