Crueldad animal en Altavista: denuncia permitió el rescate de 13 animales, entre cabras y perros, sometidos a violencia y abandono

Los residentes de El Jardín alertaron a las autoridades sobre episodios recurrentes de violencia, lo que movilizó a la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía, quienes rescataron múltiples animales tras meses de denuncias públicas - crédito @ColombiaOscura / X

La comunidad de la vereda El Jardín, ubicada en el corregimiento de Altavista, en Medellín, alertó a las autoridades sobre un brutal caso de maltrato animal que dejó al menos cuatro cabras muertas y llevó al rescate de tres caprinos y diez perros, seis de ellos cachorros.

El hecho, ampliamente denunciado en redes sociales desde el reciente fin de semana, generó una rápida reacción de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, aunque el señalado agresor no fue hallado en la propiedad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso que sacudió a Altavista

De acuerdo con las denuncias, la situación en la vereda Jardín llevaba meses inquietando a los habitantes. Los vecinos documentaron en fotos y videos la violencia sistemática ejercida contra cabras por parte de un hombre que, según testigos, mantenía un criadero en condiciones precarias y sometía a los animales a reiterados episodios de maltrato.

Las autoridades acudieron al predio señalado luego de la divulgación de videos y testimonios que mostraban condiciones precarias y episodios de violencia contra cabras y perros, según confirmaron fuentes oficiales locales - crédito @ColombiaOscura / X

Una de las grabaciones difundidas muestra al hombre arrastrando una cabra aparentemente moribunda, mientras una mujer le reclama: “Yo creo que ya se murió. Si usted no sabe tener animales, no tenga, hermano, es que los animales no se tienen así. Y los perritos matando las cabras, nosotros tenemos los videos”.

En otro registro, dos perros, aparentemente dóberman, habrían atacado a dos cabras bajo las órdenes del mismo sujeto. Alexa Ramírez, que lideró la denuncia, aseguró que “el hombre tendría criaderos de cabras y que constantemente las deja amarradas al sol y sin agua”. Además, en otro video se ve al individuo agrediendo a una cabra con un machete, acción que habría causado la muerte del animal.

Intervención oficial y hallazgos en la propiedad

La presión ejercida por la comunidad y la difusión masiva del caso en redes sociales forzaron la intervención de las autoridades. Según confirmó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se realizó un operativo conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en la mañana del miércoles 25 de febrero.

Las acciones de los habitantes, junto a la viralización de los hechos en redes sociales, facilitaron la actuación policial y permitieron salvar a varios animales que permanecían bajo riesgo en el sector - crédito @ColombiaOscura / X

Durante la inspección se rescataron tres cabras —una de ellas herida— y diez perros, incluidos seis cachorros, y se hallaron los cuerpos de tres caprinos muertos. De acuerdo con la información de la Alcaldía, al menos cuatro cabras habrían muerto recientemente a causa de los ataques y el descuido.

“Frente al caso de maltrato animal en Altavista. Mi instrucción es muy clara y precisa. Se deben sacar a todos los animales que están en ese sitio. A todosssss. Ese tipo además debería ser capturado de manera inmediata, no solo por lo que se evidencia en el video conocido por todos, sino por lo que se ha evidenciado en el operativo de registro. Es aterrador. Evito publicar imágenes por lo sensible que pueden resultar (sic)”, expresó Gutiérrez desde su cuenta de X.

El señalado agresor no fue encontrado en la propiedad durante el operativo y, según información preliminar, habría huido tras la viralización de los hechos y la llegada de las autoridades.

El operativo permitió encontrar cuatro cabras muertas y animales en condiciones precarias en un criadero clandestino de Medellín - crédito @FicoGutierrez / X

Reacción ciudadana

Los testimonios recopilados detallan que las cabras “se reproducían con frecuencia, pero no recibían los cuidados mínimos requeridos”, lo que evidenciaba omisión prolongada y negligencia.

La presencia constante de animales en la vía pública incrementó la preocupación entre los vecinos, pues representaba riesgo de accidentes para automovilistas y motociclistas, así como para los propios animales. El temor a represalias, sumado a la hostilidad y presunta posesión de armas por parte del dueño, había dificultado la intervención directa de la comunidad.

La viralización del caso de maltrato animal en redes sociales aceleró la respuesta de las autoridades en Altavista - crédito @FicoGutierrez / X

No obstante, la insistencia de los habitantes y la documentación sistemática de los episodios de violencia permitieron finalmente la actuación de las autoridades.

La Secretaría de Medio Ambiente recordó la disponibilidad de la Línea 123 Ambiental para denuncias urgentes y que el Centro de Bienestar Animal La Perla lidera el proceso de recuperación y protección de los animales rescatados.