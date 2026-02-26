Continúan las denuncias contra Bancolombia: empresaria afirma que le retiraron $15 millones de su cuenta empresarial

Una empresaria caleña hace una denuncia pública sobre la falta de seguridad en las cuentas de Bancolombia, luego de ser víctima de un robo de $15 millones. - crédito @ColombiaOscura/X

Una empresaria caleña denunció públicamente que fueron retirados $15 millones de su cuenta empresarial en Bancolombia, dinero que estaba destinado al pago de nómina. El caso se suma a otras quejas recientes contra la entidad financiera, en medio de un ambiente de creciente preocupación por la seguridad en las transacciones digitales.

La denuncia fue hecha por Shirley Baldín, propietaria de una casa de moda y taller de confección en Cali, quien aseguró que el dinero fue retirado en tres transacciones de cinco millones de pesos cada una, en un lapso menor a 24 horas.

“Se robaron completamente el salario de mi equipo”

A través de un video difundido en sus redes sociales, la empresaria relató lo ocurrido y pidió apoyo para visibilizar el caso.

“Mi nombre es Shirley Baldín, soy empresaria de Cali, tengo una casa de moda y un taller de confección, y un equipo de trabajo, el cual depende económicamente de los salarios que manejemos en la cuenta de Bancolombia”, expresó.

Según su versión, el sábado al revisar su cuenta empresarial notó que faltaban quince millones de pesos, recursos que correspondían al pago de nómina de su equipo de trabajo.

“Cuando inmediatamente me dirijo al banco, ellos simplemente me dicen que tengo que hacer la denuncia de seguridad y que en quince días me responden, cuando la próxima semana es quincena y yo tengo que responderle a mi equipo de trabajo por el salario”, afirmó.

La empresaria cuestionó que las operaciones se hubieran realizado sin que, según ella, existiera autorización válida, teniendo en cuenta que se trata de una cuenta empresarial con medidas de seguridad reforzadas.

La entidad financiera le informó a la empresaria que el caso será investigado y que la respuesta podría tardar hasta 15 días. - crédito Luisa González/Reuters y captura de video

Cuestionamientos sobre el token de seguridad

Uno de los puntos centrales de su denuncia es el uso del token de seguridad, mecanismo obligatorio para autorizar movimientos en cuentas empresariales.

“Para una cuenta empresarial debe tener un token de seguridad, que solamente yo soy la que manejo ese token. Se tiene que registrar la cuenta, esperar una hora para que esta cuenta sea efectiva y después de esa hora se hacen los pagos”, explicó.

En ese sentido, se preguntó: “¿Cómo es posible que autoricen transacciones por quince millones de pesos en menos de veinticuatro horas?”

La empresaria aseguró que la única respuesta recibida por parte del banco fue que el caso entraría en proceso de investigación y que tendría respuesta en un plazo aproximado de 15 días.

El token es el dispositivo obligatorio para autorizar movimientos en cuentas empresariales y validar transferencias electrónicas. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El impacto en su empresa y empleados

Más allá del monto, Baldín enfatizó en las consecuencias inmediatas para su negocio. Indicó que el dinero retirado correspondía directamente al pago de salarios y que la quincena estaba próxima.

“Yo no puedo esperar quince días, porque la quincena es la próxima semana”, sostuvo en el video.

La empresaria también hizo un llamado a otros clientes que, según ella, han enfrentado situaciones similares. En su mensaje mencionó casos de personas a quienes, presuntamente, les habrían retirado sumas mayores en diferentes circunstancias.

“Hay que denunciar, no nos podemos quedar callados”, dijo, invitando a que más afectados hagan visibles sus casos.

La empresaria aseguró que acudió a una oficina de la entidad tras detectar los movimientos y que le informaron que debía activar el protocolo de seguridad para revisar las transacciones - crédito Cortesía Bancolombia

Un nuevo episodio en medio de cuestionamientos

El caso se conoce en un momento en que la seguridad de las plataformas bancarias ha sido tema de debate en redes sociales. En días recientes, usuarios han expresado inquietudes sobre movimientos no reconocidos y tiempos de respuesta en procesos de reclamación.

Hasta el momento, Bancolombia no se ha pronunciado públicamente sobre este caso específico, aunque en situaciones similares la entidad ha reiterado que activa protocolos internos de verificación y análisis para determinar el origen de las transacciones.

La empresaria anunció que acudirá nuevamente a la entidad y que, de no recibir una respuesta satisfactoria, realizará una protesta pacífica para exigir soluciones.