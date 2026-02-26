Cayó alias Risa, cabecilla venezolano del Clan del Golfo: estaría implicado en varios crímenes contra la fuerza pública

Alias Risa es acusado por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas - crédito Policía Nacional de Colombia

Luis Alberto Ramírez Urdaneta, conocido con los alias de Risa o el Negro, fue capturado en flagrancia en zona rural de Monteria, en el departamento de Córdoba.

Según el reporte oficial, el hombre de nacionalidad venezolana, es señalado como presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a quien se le atribuye la coordinación de homicidios, secuestros y extorsiones que habrían afectado gravemente la seguridad de la región y las finanzas de la estructura criminal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las labores de captura se concretaron en la vereda Tres Puertas, corregimiento San Isidro, mediante un operativo coordinado entre Gaula Militar Sinú, la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Durante la detención en flagrancia, a Ramírez Urdaneta le fueron incautados un revólver calibre 38 milímetros, municiones, una motocicleta y un teléfono celular, evidencia que reforzó su vinculación inmediata a delitos graves.

Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias 'Risa', fue capturado en zona rural de Montería como presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo - crédito Fiscalía General de la Nación

El prontuario de Ramírez Urdaneta incluye una presunta participación en al menos 12 homicidios, entre ellos el asesinato de miembros de la fuerza pública, como un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y personal de la Policía Nacional, perpetrados en distintos momentos de los últimos años.

Además, las autoridades lo señalan como el responsable de centralizar y distribuir el arsenal de armas perteneciente al Clan del Golfo en la región, hecho que amplificaba su rol en la capacidad operativa y de intimidación del grupo armado.

La nacionalidad venezolana del detenido dificultó su identificación plena durante meses, lo que obligó a los organismos de inteligencia a construir con meticulosidad el caso judicial.

Ramírez Urdaneta llevaba ocho años vinculado a la subestructura Javier Yepes Cantero, desde donde coordinaba delitos en Córdoba - crédito Fiscalía General de la Nación

Según el comandante de la Décima Primera Brigada, brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, Ramírez Urdaneta habría dirigido directamente al menos a seis sicarios responsables de ejecutar homicidios selectivos, secuestros agravados, expendio de estupefacientes y cobros extorsivos en áreas urbanas y rurales de Montería.

“Este sujeto, al parecer, sería la persona que cometía los homicidios y direccionaba a los sicarios aquí en el área urbana y rural de Montería, en los corregimientos San Isidro, Santa Isabel, Guateque y otros. Este sujeto de 26 años y nacionalidad venezolana, llevaría 8 años delinquiendo (...) se le atribuye presunta participación en al menos 12 homicidios y tendría bajo su mando a 6 miembros de la organización, los cuales cumplían diferentes roles y funciones delictivas”, explicó el oficial.

Tras su captura, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Posteriormente, un juez decretó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La captura de alias Risa o El Negro neutralizó la operatividad de uno de los principales coordinadores de cobros extorsivos y homicidios del Clan del Golfo en el área metropolitana de Montería, debilitando sustancialmente las actividades delictivas y la estructura financiera del grupo.

Las autoridades afirmaron que continuarán ejecutando operaciones conjuntas con el objetivo de garantizar la seguridad de la población de Córdoba y restringir la capacidad coercitiva de las organizaciones criminales en la región.

Alias Camilo, conocido como El Tuerto, es señalado de liderar el cobro de extorsiones en varios municipios de Antioquia y Caldas - crédito @Ejercito_Div7/X

Capturan a alias Camilo o Tuerto, cabecilla financiero del Clan del Golfo en Antioquia

La detención de ‘Risa’ o ‘El Negro’ se suman a otros operativos de las Fuerzas Militares para contrarrestar el accionar criminal del grupo armado.

Entre ellos, se destaca la captura de alias Camilo, también conocido como Tuerto, uno de los principales responsables del cobro de extorsiones y coordinador de actividades ilícitas en varias regiones del país, y que tenía tenía aproximadamente 20 años de trayectoria criminal y fungía como cabecilla financiero del Clan del Golfo.

La operación conjunta, desarrollada el 19 de febrero en el corregimiento San Miguel, municipio de Sonsón, Antioquia, contó con la participación del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Cuarta Brigada del Ejército entregó detalles de la captura de alias Camilo o Tuerto - crédito @Ejercito_Div7/X

De acuerdo con la inteligencia militar, alias Camilo era responsable directo del recaudo sistemático de extorsiones—práctica conocida como la “vacuna”—que afectaba a comerciantes, ganaderos y actores vinculados con actividades como la extracción ilegal de minerales y el hurto de combustible.

Su papel consistía en fortalecer las finanzas de la subestructura Gener Morales, así como mantener el control y la disciplina en los territorios bajo influencia del EGC.

“Con esta operación, se afecta de manera significativa la estructura Gener Morales del Clan del Golfo, debilitando sus capacidades financieras derivadas del cobro de extorsiones y otras economías ilícitas. Asimismo, se desestabiliza su estructura jerárquica e impacta en su mando criminal”, explicó el brigadier general Caicedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.