Petro desautorizó al director de la Ungrd y abrió la puerta a la ayuda internacional para enfrentar la emergencia invernal

Durante el Consejo de Ministros en Cartagena, el presidente Gustavo Petro dejó en claro que espera ayuda internacional para atender la emergencia por las inundaciones en el norte del país - crédito Presidencia

En duros términos, el presidente de la República, Gustavo Petro, desautorizó públicamente al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, pues con sus declaraciones el martes 24 de febrero de 2026 abrió la puerta a la cooperación internacional frente a la crisis por las inundaciones que afectan a los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Las mismas que dejan hasta el momento más de 50.000 familias afectadas.

Durante sus declaraciones en el Consejo de Ministros desarrollado en Cartagena (Bolívar), el primer mandatario de los colombianos aseguró que el país requiere apoyo externo para mitigar la emergencia. “Eso de que no queremos ayuda, eso no lo comparto yo. Eso fue una malinterpretación del señor de la Ungrd”, señaló Petro, con lo que desvirtuó lo que había expresado la entidad, en conjunto con la Cancillería, sobre esta clase de ayudas.

Con este comunicado en sus canales oficiales, el 18 de febrero, la Cancillería se pronunció frente a posibilidad de pedir ayudas internacionales para atender la emergencia en Córdoba - crédito @CancilleriaCol/X

En efecto, ambas dependencias del orden central emitieron un comunicado conjunto, en el que aseguraron que la respuesta a la emergencia en la región estaba garantizada por la capacidad nacional y que la “ayuda internacional solo se activa por solicitud del Gobierno nacional”. Según expresaron, “el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd) cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia”.

Gustavo Petro sí está de acuerdo con la ayuda internacional para atender la emergencia: estos son los motivos

Como era de esperarse, este mensaje causó inquietud en sectores políticos y sociales, pues desde diferentes sectores se consideró que el Ejecutivo descartaba la cooperación internacional. Sin embargo, Petro reiteró la necesidad de equipos especializados para superar el impacto de las inundaciones en la costa norte de Colombia. “Ayuda se necesita técnica, profesional. Dragas necesitamos. No las tenemos de sobra”, reiteró el jefe de Estado durante el mencionado consejo.

La Ungrd fue la entidad foco de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro, en un escándalo que estalló con la compra de los carrotanques para La Guajira - credito -Ovidio González/Presidencia

Y añadió que las dragas, máquinas clave para remover sedimentos y mejorar el flujo de los ríos, actualmente se utilizan en actividades de minería ilegal. “Las dragas las tiene el plan del Golfo sacando oro. 150 dragas por el río Cauca, con astilleros sobre el río Cauca. Las hacen en los astilleros y fluye el oro robado. Entonces, nosotros necesitamos ahora esas dragas para que fluya la vida, no el oro robado”, puntualizó Petro, con lo que insistió en recibir la cooperación foránea.

Esta crisis llevó al Gobierno a decretar la emergencia económica y social, siendo esta una medida que busca acelerar la movilización de recursos y ayudas en las zonas más afectadas, al presupuestarse $8 billones de inversión. La declaratoria no está enfocada únicamente en la respuesta inmediata, sino también en la “recuperación integral posdesastre”, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Ungrd y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La emergencia invernal en Córdoba causó grandes estragos en el 90% del departamento - crédito Cruz Roja

Y es que en aquella comunicación, conocida el 18 de febrero, la oficina encargada de la política exterior del país y la unidad responsable de hacerle frente a estos casos fue, si se quiere, contradictorio a lo determinado por Petro en su pronunciamiento. “La situación actual no supera la capacidad operativa y funcional del Estado para la fase de respuesta inmediata, por lo que no procede activar mecanismos internacionales de ayuda“, señalaron.

En ese sentido, agregaron que permanecen en comunicación con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de Naciones Unidas y que está preparada para activar mecanismos internacionales si la situación lo demanda y se cuenta con la recomendación técnica necesaria. Ahora, con el ‘banderazo’ del presidente, lo más probable es que se empiecen a tocar puertas para recibir el apoyo de los países considerados amigos de Colombia.