Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

El nombre de la familia Giraldo que acompaña a Karol G viene siendo tendencia luego de las declaraciones de Verónica Giraldo, hermana mayor de la cantante, que denunció falta de apoyo familiar en medio de un proceso legal contra su expareja, Jaime Llano, por la custodia de su hija Sophia.

Las denuncias se agravaron cuando la mujer acusó a su familia de no brindarle su apoyo en este caso. “Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, afirmó en un video difundido por ella en redes sociales, donde también difundió imágenes de una herida sufrida al intentar rescatar a su hija, actualmente bajo el cuidado de sus padres.

En medio de esta situación causó revuelo Katherin Giraldo, hermana menor de la familia que desde hace varios años permanece alejada del núcleo. La mujer es media hermana de Karol G, pues fue fruto de una relación de Guillermo Giraldo con otra mujer fuera de su matrimonio con Martha Navarro.

Aunque mantiene una presencia activa en redes sociales a través de sus emprendimientos ligados al café y el diseño textil, la modelo y empresaria no suele hacer referencia a su hermana ni a otros miembros del círculo familiar.

En su día, Katherin afirmó en diálogo con Lo Sé Todo en 2021 que tuvo una serie de comportamientos inapropiados que le hicieron perder el favor de su padre, y cuando esta intentó retomar el contacto, la bloqueó de sus contactos. Inclusive, en sus historias de Instagram compartió capturas de pantalla de sus intentos de contacto con su padre, sin éxito.

Pero eso parece haber cambiado luego de compartir un estado en sus historias de Instagram con un mensaje sobre la importancia de la fuerza y la esperanza en los momentos difíciles, en medio de lo sucedido con Verónica.

En la historia publicada, Katherin escribió: “En los momentos más oscuros, una fuerza silenciosa y poderosa, hace un hilo invisible de amor y esperanza que nos une. Estoy elevando una oración muy especial, pidiendo fuerza, calma y que todo esté bien. Siempre habrá luz al final del camino”. La imagen que acompaña el texto muestra un paisaje urbano, transmitiendo serenidad y una invitación a la reflexión.

La publicación no muestra nombres ni etiqueta a nadie de la familia Giraldo, pero una vez se difundió los usuarios en redes sociales no dudaron en afirmar que se trataba de una respuesta a la situación de Verónica.

La familia Giraldo pidió respeto para Verónica y su hija

Horas después de la publicación de los videos de Verónica Giraldo, su cuenta de Instagram dejó de estar disponible. Ante la viralización de los hechos, su hermana Jessica (que a su vez es la mánager de Karol G), publicó un mensaje para dar claridad sobre la situación.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, solicitó Giraldo en la comunicación.

“Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”, añadió.