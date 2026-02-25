Las 20 preguntas que Andrés Pastrana debe responder tras su mención en los archivos del caso Jeffrey Epstein

Un colectivo de escritoras, periodistas y académicas colombianas publicó un documento con 20 preguntas dirigidas al expresidente Andrés Pastrana Arango, luego de que su nombre apareciera en los archivos relacionados con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. El pronunciamiento fue difundido el 25 de febrero de 2026, como continuación del “Manifiesto contra el pacto de silencio” firmado el día anterior.

En la carta pública, las firmantes sostuvieron que las respuestas entregadas por el exmandatario frente a las menciones en los documentos desclasificados son “inaceptables”. Además, afirmaron que los crímenes cometidos por Epstein, por Ghislaine Maxwell y por su red “deben ser objeto de exposición, investigación, análisis profundo y sanción, si es del caso”.

El 24 de febrero, Pastrana respondió a los señalamientos y aseguró que nunca tuvo conocimiento ni relación alguna con los delitos atribuidos a Epstein, a los que calificó como “horribles”. Sin embargo, el colectivo decidió hacer público un cuestionario detallado con los puntos que, según indicaron, deben ser aclarados ante la opinión pública.

El colectivo indicó que el propósito de la publicación es que el exmandatario responda de manera detallada a cada uno de los puntos planteados. Las firmantes reiteraron que se trata de un asunto de interés público y que esperan respuestas completas y documentadas sobre las menciones del expresidente en los archivos del caso Epstein.

El documento señala que “en atención de su inquietud sobre qué asuntos debe aclararle a la opinión pública” se formulan los siguientes interrogantes:

En 2025, Ghislaine Maxwell aseguró bajo juramento al funcionario Todd Blanche haberlo conocido a usted en un pub en Dublín y que lo vio dos veces en el avión de Epstein. ¿En qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell y con Jean Luc Brunel?

De acuerdo con lo que usted ha señalado, las fotos publicadas en los Archivos Epstein en las que aparece al lado de Ghislaine Maxwell, fueron tomadas en la base militar de Tolemaida, en el marco del Plan Colombia, durante su presidencia “entre junio y julio de 2002”, al final de su periodo presidencial. ¿Con qué fin la invitó al país? ¿Qué tipo de relación contractual se desprendió de esa visita? ¿Por qué Maxwell (una invitada, extranjera) lucía un uniforme de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)? El coronel (r) Julio César Londoño Giraldo, instructor que aparece en una de las fotos con Maxwell, afirmó en Blu Radio que el vuelo en Black Hawk sí se llevó a cabo. ¿Quiénes, entonces, fueron parte de la cadena de mando que autorizó dicho vuelo? ¿El ministro de Defensa, Gustavo Bell, tenía conocimiento de estas invitaciones a empresarios e inversionistas en el marco del Plan Colombia, como usted mismo lo afirma? ¿Qué recursos del Estado se utilizaron en esta visita a Tolemaida?

En el libro Privilegiado: auge y caída de la Casa de York (Harper-Collins, 2025), Andrew Lownie revela que Maxwell compartía historias “sobre volar un helicóptero Black Hawk en Colombia y disparar un cohete contra un campamento terrorista”. Por otra parte, el fiscal Todd Blanche en una audiencia del Departamento de Justicia en junio de 2025, le preguntó a Maxwell “¿Cuáles eran los propósitos de viajar a Colombia y luego a Cuba?”, a lo que la proxeneta franco-británica respondió: “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y volé un Black Hawk en Colombia”. ¿Es cierto que en ese vuelo, que según usted fue de “siete minutos”, la señora Ghislaine Maxwell disparó a “terroristas” que corrían para ella? Además de esa experiencia, ¿en qué otras actividades participó usted con su invitada, cómo se financió y cuánto duró la visita?

¿Sostuvo un vínculo de relaciones públicas o asesoría financiera con Epstein y/o Maxwell?, ¿qué tipo de asesoría?, ¿con qué propósito específico?, ¿en qué época tuvo lugar (especificar fechas)? Si adelantaban de manera conjunta acciones de lobby, ¿en qué constaban esas acciones y quién las financiaba?

En correos electrónicos de septiembre de 2002, aparece usted pidiéndole contactos a Maxwell en relación con el mundo de la Fórmula 1 en Monza, a lo que ella respondió que “si quería, tenía información de dueños de equipos, pilotos”, entre otros. ¿Por qué y para qué le pedía usted ese tipo de información a ella?, ¿qué tipo de contactos necesitaba usted en la Fórmula 1, siendo un expresidente reconocido?

En la misma entrevista con Blu Radio, usted afirmó: “el vuelo exactamente era a la isla de Cuba. ¿Y por qué iba yo a Cuba? Porque teníamos una reunión precisamente que había pedido Epstein de hablar con el presidente de Cuba en ese momento, que era en ese mismo caso Fidel Castro” ¿Por qué usted como expresidente de Colombia asistía a una reunión organizada por Epstein con Fidel Castro? ¿Por qué viajó en el avión de Epstein? ¿En qué consistió dicha reunión? ¿Cómo se costeó?

De acuerdo con lo publicado por Revista Semana (marzo 23 de 2007): “Durante la pasada reunión de la SIP en Cartagena, el ex presidente Andrés Pastrana invitó a dos magnates de las comunicaciones, el norteamericano Theodore Waitt, propietario del emporio de tecnología de sistemas, Gateway Inc., y la inglesa Ghislaine Maxwell, heredera del conglomerado Maxwell Communication, a conocer Ciudad Perdida, en el Parque Tayrona. Cuando el helicóptero en el que se desplazaban aterrizó en el lugar, quedaron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y el Ejército. De inmediato, el piloto levantó vuelo y regresó a Cartagena. Al final, los pasajeros llegaron sanos y salvos, pero muy asustados.” ¿Por cuenta de qué iniciativa invitó a Ghislaine Maxwell a Cartagena el marzo 23 de 2007, siendo ya expresidente? ¿En dónde se hospedó usted? ¿En dónde se hospedó Maxwell? ¿En qué eventos de la visita participó usted con ella? ¿De quién era el citado helicóptero? ¿Con qué recursos se costeó ese viaje?

Epstein fue acusado en 2006 de abusar sexualmente de menores de 14 años por la Fiscalía del Estado de Florida. En 2008 se declaró culpable de solicitar y procurar a una menor para la prostitución. Sus contactos con Epstein y Maxwell existieron, por lo menos, hasta el año 2009 conforme a los documentos revelados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿En qué momento y cómo se enteró usted de que Epstein era un pederasta y explotador sexual de menores?

En un correo electrónico revelado en los Archivos Epstein del 19 de marzo de 2004, firmado por “Andres Pastrana”, aparece el siguiente mensaje: “Ghislaine: Estaré llegando de Madrid por Continental Airways en el vuelo CO63 por el aeropuerto de Newark, a la 1:50 PM, lunes 22. De nuevo muchas gracias y déjame saber”. Tres días después, el 21 de marzo insiste: “Ghislaine: Estaré llegando de Madrid por Continental Airways en el vuelo CO63 por el aeropuerto de Newark, a la 1:50 PM, lunes 22. De nuevo muchas gracias y déjame saber. Déjame saber si recibiste este correo. Muchas gracias. Andres Pastrana”. A ese correo responde “G.Max”, quien contesta: “Recibí el correo, el conductor estará en equipajes con un letrero con tu nombre déjame saber si recibiste mi mensaje + recibiste la información del apartamento en el que te estarás quedando, ¿cierto?” ¿Cuál era su afán por anunciarle a Maxwell su llegada a Nueva York en 2004? ¿En esa ocasión Maxwell le consiguió hospedaje en esa ciudad? ¿Por qué motivo estaba ella encargada de los detalles de su viaje? ¿Este tipo de viajes en qué consistían? ¿Ocurrieron más de una vez?

En otro de los documentos liberados en los Archivos Epstein aparece una comunicación de correo electrónico entre usted y Maxwell en el que usted le dice: “Que raro que no volví a saber de ti espero saber pronto. Te comento que todavía no me ha llegado, apenas lo tenga en mi mano te llamo. Saludos”. Y ella contesta: “Aparentemente tu paquete debe llegar hoy, Déjame saber”. ¿Qué contenía este envío y por qué motivos se realizó?

Conforme a otro documento revelado en los Archivos Epstein, en abril del 2003, los remitentes Jeffrey Epstein y Andrea Mitrovich le enviaron un paquete de FedEx (No.4-682-61255). La ruta fue FLU/MAD, College Point, Queens, New York City a Madrid España. ¿Qué contenía ese paquete que Epstein le envió a Madrid en 2003?

En otro correo filtrado en los Archivos Epstein, el lunes 20 de abril de 2009, usted aparece como receptor de un correo enviado por Jean Luc Brunel: “Hola Andrés Gracias por tu mensaje de ayer Estoy aterrizando a las 2 pm de Lima Déjame saber si tienes un número de los EEUU para llamarte Estoy muy feliz de verte de nuevo Jean Luc”. Jean-Luc Brunel fue un exagente de modelos francés que fue acusado de acoso sexual y violación de menores. En 2022 fue encontrado muerto en su celda en la prisión de La Santé en París. ¿En qué consistieron sus relaciones con Jean Luc Brunel? ¿Por qué le mencionó en ese correo que lo vería “de nuevo”? ¿Cuántas veces lo frecuentó y con qué motivo?

En otro de los correos liberados en los Archivos Epstein, usted parece enviarle a Ghislaine Maxwell un mensaje en el que dice: “Ghislaine: Gracias a ti y a Jeff por todas las atenciones en NY y Palm Beach. espero que hayan pasado muy contentos. (sic) Yo pasé feliz y lo más importante tuve oportunidad de conversar contigo y de conocerte más de cerca y saber la persona tan fabulosa que eres. Espero verte pronto de nuevo y a penas puedo (sic) yo te llamo, sabes lo difícil que hacerlo desde aquí, seq que el Comandante pasó muy feliz con ustedes (sic) Si se más te cuento. Con el abrigo puedes llevarlo a Paris y lo mando a recoger o si lo puedes enviar a España sería lo mejor. Me cuentas. Un beso y de nuevo gracias por todo Un beso Andrés”. A ese correo Maxwell le contestó: “Tu eres lo mejor - pasamos un rato excelente contigo. Si me das tu dirección en España enviaré tu abrigo allá - estará allá antes de que llegues a casa - Anhelo hablar contigo cuando tengas la oportunidad - tenemos fotos maravillosas que mostrarte y te mandaré algunas con tu abrigo”. ¿De qué se trataron los eventos sociales que referencia usted en las ciudades de Nueva York y Palm Beach en ese correo a Ghislaine Maxwell? ¿Cuántas veces los frecuentó en esa ocasión? ¿Por qué circunstancia la señora Maxwell se quedó con su abrigo? ¿Se refería usted a Fidel Castro cuando dijo “el comandante pasó muy feliz con ustedes”? ¿Qué atenciones adelantaron Epstein y Maxwell para Castro y por qué las intermedió usted? ¿Cuáles fotos le envió Maxwell con el abrigo?

Según el Palm Beach Daily News del 20 de abril de 2010 en un documento denominado “Exhibit 1” (anexo 1) se presenta una lista de personas que viajaron en el avión de Epstein entre los que se encuentra usted. El 30 de noviembre de 2023, en entrevista con el periodista Gustavo Gómez, en Caracol Radio usted dijo: “Dejo claro que cuando me subí en los aviones de Epstein, jamás había menores”. Ghislaine Maxwell aseguró bajo juramento haber tenido al menos dos encuentros con Epstein y con usted, los cuales figuran también en los Archivos Epstein desclasificados. Aun así, en entrevista dada a Blu Radio en 2021, usted dijo “yo me monté en el avión de Epstein y quiero dejar una cosa muy clara, nunca hubo menores en el avión de Epstein en el que yo me monté”. Además, en su trino del 24 de febrero de 2026 dijo: “He reiterado una y otra vez que nunca viaje en el infame avión ni visité la infame isla”. ¿Por qué ha cambiado su versión frente a su uso del avión de Jeffrey Epstein? ¿Montó o no en el avión y cuántas veces? ¿Cómo explica estas contradicciones?

En la filtración de los Archivos Epstein aparece otro correo del 10 de abril de 2009 de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell, en el que le decía: “llama a Pastrana y pregúntale por una casa fabulosa en Cuba”. ¿Por qué Epstein le dio una instrucción a Maxwell para averiguar por una casa en Cuba con usted? ¿De qué se trataba esa gestión y en qué resultó? ¿Conocía usted en ese momento que el año anterior, en el 2008, Epstein ya había sido acusado por la Fiscalía del sur de Florida por abuso de menores?

¿Por qué en sus declaraciones iniciales sobre el tema se refirió a contactos esporádicos con Epstein y Maxwell y ahora surgen evidencias de una relación sostenida a lo largo de los años?

¿Estaría usted dispuesto a entregar copias de toda la correspondencia, agenda o documentos que tenga sobre sus interacciones con Epstein y su entorno para que puedan ser examinados por periodistas independientes?

¿Existen más documentos, fotografías o videos que usted conozca en los que esté usted involucrado?

¿Por qué se ha rehusado por más de cinco años a pronunciarse a fondo sobre este asunto de interés público?