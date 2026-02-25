La Cnsc abre más de 1.000 vacantes en varias regiones de Colombia: así será el proceso de inscripción en 2026

La Comisión Nacional del Servicio Civil anunció una nueva convocatoria con más de 1.000 vacantes en entidades territoriales y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- crédito VisualesIA/CNSC

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció la apertura de más de 1.000 vacantes para ingresar a la carrera administrativa en distintas entidades territoriales y en la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa), como parte del Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial 2026.

La convocatoria busca fortalecer el empleo público mediante concursos de méritos y garantizar el acceso transparente a cargos en el Estado.

Las vacantes están distribuidas en 29 entidades ubicadas en Bogotá y en departamentos como Amazonas, Boyacá, Cesar, Nariño, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Las plazas corresponden a los niveles técnico, asistencial y profesional, lo que amplía las oportunidades para aspirantes con distintos perfiles académicos y experiencia laboral.

El proceso contempla varias etapas de inscripción que se desarrollarán durante febrero de 2026. Entre el 9 y el 16 de ese mes se habilitó la modalidad abierta con reserva de vacantes para personas con discapacidad, en la que se ofertan más de 90 cargos.

Esta fase se realiza en cumplimiento de la normativa vigente que establece la reserva de al menos el 7 % de los empleos públicos en el sistema de carrera administrativa para esta población.

La CNSC habilitó el proceso de inscripción para cargos técnicos, asistenciales y profesionales en diferentes regiones del país, mediante concurso de méritos - crédito Cnsc

Los aspirantes interesados en esta modalidad deben acreditar su condición mediante certificación válida expedida por el Ministerio de Salud y completar el proceso de inscripción a través del aplicativo Simo (Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad), la plataforma oficial dispuesta por la Cnsc para gestionar las convocatorias públicas de empleo.

Posteriormente, hacia finales de febrero, se abrirá la modalidad abierta general dirigida a toda la ciudadanía, en la que se ofertan más de 1.000 vacantes adicionales. Los interesados deberán registrarse exclusivamente en el sistema Simo, seleccionar la oferta pública de empleo de carrera de su interés y realizar el pago correspondiente a los derechos de participación.

Para la vigencia 2026, las tarifas fueron fijadas en 58.400 pesos para los aspirantes a cargos de nivel técnico y asistencial, y en 87.550 pesos para quienes opten por empleos del nivel profesional y otros niveles jerárquicos. La Cnsc recordó que cada aspirante solo podrá postularse a un empleo dentro de la convocatoria, por lo que recomendó revisar con detenimiento los requisitos antes de completar la inscripción.

El proceso de selección incluye la verificación de los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el manual de funciones de cada cargo, así como la validación de los documentos cargados en la plataforma. Esta revisión es obligatoria y constituye una etapa previa a la confirmación de la inscripción y a la eventual participación en las pruebas del concurso.

Las vacantes ofertadas por la CNSC están dirigidas a fortalecer la carrera administrativa en gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas- crédito Cnsc

Según la Cnsc, esta convocatoria busca proveer empleos públicos en gobernaciones, alcaldías, institutos y organismos descentralizados, contribuyendo a fortalecer la gestión institucional en diferentes regiones del país. El sistema de carrera administrativa permite que los cargos se asignen con base en el mérito, la igualdad de oportunidades y la transparencia, principios que rigen el acceso al servicio público en Colombia.

Además, la entidad destacó que el uso de la plataforma Simo facilita el acceso a la información y garantiza que el proceso se realice de manera centralizada y verificable. A través de este aplicativo, los aspirantes pueden consultar las vacantes disponibles, conocer los requisitos específicos de cada cargo, cargar la documentación exigida y hacer seguimiento al estado de su inscripción.

Los aspirantes deberán realizar el proceso de inscripción exclusivamente a través de la plataforma Simo, donde se gestionan las convocatorias públicas de empleo- crédito Johan Largo/Infobae

La Cnsc reiteró el llamado a los interesados a consultar los cronogramas oficiales y verificar cuidadosamente los requisitos antes de postularse, con el fin de evitar errores que puedan afectar su participación en el concurso. Esta convocatoria representa una de las principales oportunidades del año para ingresar a la carrera administrativa y acceder a un empleo público con estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional dentro del Estado.