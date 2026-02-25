Colombia

Hay más de 2.000 vacantes para trabajar en los supermercados del Grupo Éxito: así puede aplicar

Los empleos van desde puestos operativos hasta profesionales con sueldos que pueden alcanzar hasta 7 millones de pesos

Los empleos disponibles y los
Los empleos disponibles y los requisitos se encuentran en la plataforma Magneto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupo Éxito, el conglomerado líder de retail en Colombia, ha abierto más de 2.000 vacantes para 2026 a través de la plataforma Magneto.

Las oportunidades laborales se distribuyen en ciudades como Bogotá, Medellín, Envigado, Rionegro, Bello, Armenia, Caldas, El Carmen de Viboral, Pereira y San Andrés y Providencia.

Desde 2024, la organización forma parte del Grupo Calleja de El Salvador y opera marcas como Éxito, Carulla y Surtimax.

Algunas vacantes a las que puede aplicar

Técnico(a) Mantenimiento (Envigado)

  • Formación: Técnico hasta profesional.
  • Experiencia: 1 año.
  • Función: Ejecutar y apoyar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos en producción. Salario: A convenir.

Especialista Estructuración Modelos y Forecasting (Envigado)

  • Formación: Profesional, especialización o maestría.
  • Experiencia: 2 años. Función: Construcción y mejora de modelos matemáticos para pronóstico de abastecimiento. Salario: 7.400.000 pesos.

Auxiliar Operativo y Ventas (Medellín)

  • Formación: Bachillerato completo.
  • Función: Atención al cliente, caja, inventario y reposición.
  • Salario: A convenir.

Analista Gestión Operaciones TI (Envigado)

  • Formación: Profesional, especialización o maestría.
  • Experiencia: 4 años.
  • Función: Estrategias operativas para continuidad tecnológica.
  • Salario: 6.500.000 pesos.

Guarda de Seguridad de Tienda (Bogotá)

  • Formación: Bachillerato completo
  • Salario: 1.777.300 pesos.

Auxiliar Comunicación Precio y Activaciones (Rionegro)

  • Formación: Bachillerato hasta técnico,
  • Salario: 1.777.000 pesos.

Panadero(a) con Experiencia (Bogotá)

  • Formación: 6 meses de experiencia, bachillerato,
  • Salario: USD 1.800.000-1.900.000 pesos.

Temas Relacionados

Grupo ÉxitoCarullaSurtimaxOferta de empleoOperarioVacantesMagneto empleosBogotáEnvigadoCarmen de ViboralColombia-Noticias

