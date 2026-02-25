Hay más de 2.000 vacantes para trabajar en los supermercados del Grupo Éxito: así puede aplicar

Los empleos disponibles y los requisitos se encuentran en la plataforma Magneto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupo Éxito, el conglomerado líder de retail en Colombia, ha abierto más de 2.000 vacantes para 2026 a través de la plataforma Magneto.

Las oportunidades laborales se distribuyen en ciudades como Bogotá, Medellín, Envigado, Rionegro, Bello, Armenia, Caldas, El Carmen de Viboral, Pereira y San Andrés y Providencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde 2024, la organización forma parte del Grupo Calleja de El Salvador y opera marcas como Éxito, Carulla y Surtimax.

Algunas vacantes a las que puede aplicar

Técnico(a) Mantenimiento (Envigado)

Formación: Técnico hasta profesional.

Experiencia: 1 año.

Función: Ejecutar y apoyar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos en producción. Salario: A convenir.

Especialista Estructuración Modelos y Forecasting (Envigado)

Formación: Profesional, especialización o maestría.

Experiencia: 2 años. Función: Construcción y mejora de modelos matemáticos para pronóstico de abastecimiento. Salario: 7.400.000 pesos.

Auxiliar Operativo y Ventas (Medellín)

Formación: Bachillerato completo.

Función: Atención al cliente, caja, inventario y reposición.

Salario: A convenir.

Analista Gestión Operaciones TI (Envigado)

Formación: Profesional, especialización o maestría.

Experiencia: 4 años.

Función: Estrategias operativas para continuidad tecnológica.

Salario: 6.500.000 pesos.

Guarda de Seguridad de Tienda (Bogotá)

Formación: Bachillerato completo

Salario: 1.777.300 pesos.

Auxiliar Comunicación Precio y Activaciones (Rionegro)

Formación: Bachillerato hasta técnico,

Salario: 1.777.000 pesos.

Panadero(a) con Experiencia (Bogotá)

Formación: 6 meses de experiencia, bachillerato,

Salario: USD 1.800.000-1.900.000 pesos.