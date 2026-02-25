Hay más de 2.000 vacantes para trabajar en los supermercados del Grupo Éxito: así puede aplicar

Grupo Éxito, el conglomerado líder de retail en Colombia, ha abierto más de 2.000 vacantes para 2026 a través de la plataforma Magneto.
Las oportunidades laborales se distribuyen en ciudades como Bogotá, Medellín, Envigado, Rionegro, Bello, Armenia, Caldas, El Carmen de Viboral, Pereira y San Andrés y Providencia.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Desde 2024, la organización forma parte del Grupo Calleja de El Salvador y opera marcas como Éxito, Carulla y Surtimax.
Algunas vacantes a las que puede aplicar
Técnico(a) Mantenimiento (Envigado)
- Formación: Técnico hasta profesional.
- Experiencia: 1 año.
- Función: Ejecutar y apoyar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos en producción. Salario: A convenir.
Especialista Estructuración Modelos y Forecasting (Envigado)
- Formación: Profesional, especialización o maestría.
- Experiencia: 2 años. Función: Construcción y mejora de modelos matemáticos para pronóstico de abastecimiento. Salario: 7.400.000 pesos.
Auxiliar Operativo y Ventas (Medellín)
- Formación: Bachillerato completo.
- Función: Atención al cliente, caja, inventario y reposición.
- Salario: A convenir.
Analista Gestión Operaciones TI (Envigado)
- Formación: Profesional, especialización o maestría.
- Experiencia: 4 años.
- Función: Estrategias operativas para continuidad tecnológica.
- Salario: 6.500.000 pesos.
Guarda de Seguridad de Tienda (Bogotá)
- Formación: Bachillerato completo
- Salario: 1.777.300 pesos.
Auxiliar Comunicación Precio y Activaciones (Rionegro)
- Formación: Bachillerato hasta técnico,
- Salario: 1.777.000 pesos.
Panadero(a) con Experiencia (Bogotá)
- Formación: 6 meses de experiencia, bachillerato,
- Salario: USD 1.800.000-1.900.000 pesos.
Más Noticias
Según correo urgente enviado a controladores aéreos, estas son las restricciones en El Dorado tras incidente con helicópteros de la FAC
La aplicación de nuevas directrices obliga a controladores a modificar los esquemas de vigilancia y ordenamiento en terminales aéreas del país
Centro Democrático respondió a la renuncia de José Félix Lafaurie: “Se le han respondido más de 8 derechos de petición”
La colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez agradeció la militancia de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán
Santa Fe vs. Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín
En uno de los clásicos del fútbol colombiano, el cuadro antioqueño buscará estar entre los líderes, mientras que los bogotanos querrán meterse al grupo de los 8
Un imponente jaguar avistado en el Parque Nacional Natural El Tuparro fue captado en video: “Entre asombro y emoción”
La presencia del felino más grande de América, registrado en el departamento de Vichada (Orinoquía), fue calificada como un buen síntoma para la reserva natural
Iván Cepeda anunció nuevos apoyos de líderes sindicales a su candidatura presidencial: “Representan las regiones más importantes”
El candidato presidencial del Pacto Histórico confirmó el apoyo de la Unión Sindical Obrera de Cartagena y la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) a su campaña presidencial
MÁS NOTICIAS