Empresas colombianas rechazaron los nuevos impuestos del Gobierno Petro: alertaron que hay “peligro institucional”

El Consejo Gremial alertó medidas excepcionales y ajustes normativos pueden obstaculizar la llegada de nuevos negocios y desalentar el ingreso de inversores extranjeros

El Gobierno Petro busca recaudar
El Gobierno Petro busca recaudar $8 billones para contrarrestar la crisis climática - crédito Luisa González/Reuters

El Consejo Gremial Nacional rechazó el uso del estado de emergencia invernal en Colombia que estableció el Gobierno de Gustavo Petro para promover reformas estructurales. El organismo calificó de “máxima gravedad” institucional que el Ejecutivo busque impulsar nuevos impuestos y cambios regulatorios de fondo al utilizar la coyuntura climática, al argumentar que estas medidas exceden el alcance y la finalidad transitoria definidas por la Constitución.

Dicho conflicto se da en medio de señales de deterioro en la confianza inversionista, cifras económicas desfavorables para el país frente a más de 140 economías, una tasa de desempleo entre las más elevadas de la región y cuestionamientos sobre el uso de los recursos destinados a la emergencia.

Al respecto, el “gremio de gremios” remarcó que la emergencia obliga a respuestas urgentes y solidarias, pero rechaza que, ante la situación, el Ejecutivo gestione modificaciones estructurales en ámbitos tributarios, ambientales o contractuales. Señaló que, según el artículo 215 de la Constitución, solo son procedentes aquellas acciones encaminadas a atender la crisis puntual.

El Consejo Gremial dice que
El Consejo Gremial dice que la emergencia demanda respuestas inmediatas del Gobierno, no transformaciones estructurales sin debate democrático - crédito Consejo Gremial

Para el Consejo, el ingreso de gravámenes extraordinarios y la alteración de compromisos bajo el estado de excepción comprometen la legitimidad democrática y los equilibrios normativos en Colombia.

“La emergencia demanda respuestas inmediatas del Gobierno, no transformaciones estructurales sin debate democrático”, puntualizó el gremio que preside Natalia Gutiérrez. Estas reformas, según el CGN, representan un peligro institucional y siembran incertidumbre entre los inversionistas, sobre todo, ante la propuesta de reformas como la de la jurisdicción agraria.

Riesgos para la seguridad jurídica y la inversión en Colombia

De igual forma, señaló que emplear el estado de emergencia para hacer cambios profundos en materia tributaria afecta los fundamentos de la seguridad jurídica y perjudica la previsibilidad regulatoria, ambos esenciales para la confianza de las empresas. Criticó la imposición de cargas sobre los ingresos brutos, la generación de tributos extraordinarios y la alteración de contratos, considerados factores que erosionan la confianza legítima y la separación de poderes.

“La inversión en Colombia exige reglas claras, previsibles y estables”, argumentó el al resaltar que la inestabilidad normativa afecta el atractivo del país y limita el ingreso de capitales. Además, solicitó al Gobierno nacional mayor transparencia en los costos estimados de la emergencia y una explicación sobre los gastos que superen el presupuesto aprobado hasta 2026.

Noticia en desarrollo...

