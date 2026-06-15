Colombia

Pico y Placa: qué autos no circulan en Villavicencio este lunes 15 de junio

Cuáles son los autos que no tienen permitido transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Guardar
Google icon
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Antes de tomar las llaves, averigüe si su carro tiene permitido circular debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este lunes 15 de junio en Villavicencio.

El Pico y Placa cambia según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: No aplica,, .

Taxis: 1,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio compartió los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

El funcionamiento de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último número de la placa del carro.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en VillavicencioPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rector de Uniespinal denuncia persecución política del ministro de Educación y presuntas presiones por nombramientos en Tolima

Mario Díaz aseguró que denunció ante la Fiscalía una supuesta solicitud para nombrar a un familiar de Daniel Rojas en un cargo directivo y afirmó contar con chats, audios, grabaciones, documentos y correos que, según dijo, respaldan sus señalamientos

Rector de Uniespinal denuncia persecución política del ministro de Educación y presuntas presiones por nombramientos en Tolima

Resultado Sinuano Noche hoy 14 de junio

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 14 de junio

Caribeña Noche, resultados ganadores del último sorteo de hoy domingo 14 de junio

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Caribeña Noche, resultados ganadores del último sorteo de hoy domingo 14 de junio

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este lunes

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este lunes

Pico y placa en Cali hoy 15 de junio de 2026, así regirá la medida

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy lunes

Pico y placa en Cali hoy 15 de junio de 2026, así regirá la medida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Westcol al enterarse de la muerte de Gaspi en pleno ‘stream’: “Algún día me toca a mí”

Así reaccionó Westcol al enterarse de la muerte de Gaspi en pleno ‘stream’: “Algún día me toca a mí”

Rafael Santos visitó la tumba de Diomedes Díaz en el Día del Padre para darle una serenata junto a Jimmy Zambrano

Alex Campos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Este país necesita un milagro”

Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Deportes

José Pékerman estuvo cerca de no dirigir a la Selección Colombia en el Mundial de 2014: así lo reveló Carlos Valdés

José Pékerman estuvo cerca de no dirigir a la Selección Colombia en el Mundial de 2014: así lo reveló Carlos Valdés

Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Camilo Vargas estuvo cerca de decir adiós al fútbol, pero su historia cambió: sería titular en la Copa del Mundo 2026

Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán