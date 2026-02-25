Emergencia en Moniquirá, Boyacá: colapsó puente Triunfo y habría dejado personas atrapadas; esto se sabe

El puente Triunfo en Boyacá sufrió un colapso estructural que generó alarma en la comunidad de Ricaurte - crédito Gustavo León/Grupo de difusión

Durante la tarde del miércoles 25 de febrero de 2025, el puente Triunfo en la provincia de Ricaurte, ubicado entre los municipios de Moniquirá y San José de Pare, reportó un colapso estructural que generó alarma en la comunidad.

Vecinos de la zona informaron sobre la presunta presencia de personas atrapadas en el lugar, situación que motivó la solicitud urgente de intervención por parte de los organismos de socorro, que no ha confirmado la versión.

La estructura afectada corresponde a una obra que se encontraba bajo la responsabilidad de la Gobernación de Boyacá, según indicaron residentes locales. Se mantiene en desarrollo la atención por parte de equipos de emergencia, que evalúan el estado del puente y las acciones necesarias para mitigar los riesgos en el área.

La comunidad permanece a la espera de un pronunciamiento oficial que confirme los hechos y precise la cifra de afectados, así como las causas preliminares del colapso.

Noticia en desarrollo...