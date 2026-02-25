Colombia

Estas son las propiedades medicinales comprobadas del corozo, fruta típica de la costa Caribe que se utiliza en dulces y jugos

Este producto se ha convertido en símbolo de identidad regional, fusionando tradición culinaria, valor nutricional y un potencial ecológico que va mucho más allá de su presencia cotidiana

El corozo es una de
El corozo es una de las frutas más consumidas en la costa caribe colombiana - crédito Food and wine en Espanol

En la región del Caribe colombiano, el corozo emerge como una fruta de pequeño tamaño y color oscuro que destaca en mercados y patios, integrándose en jugos y dulces que mitigan el calor.

Esta baya, producto de la palma Bactris guineensis, no solo aporta sabor, sino que encierra un relato de adaptación ecológica y valor cultural profundamente arraigado en los paisajes del trópico seco.

Las denominaciones del corozo varían entre comunidades: también se le llama lata, píritu, güis, coyol o uvita. A pesar de su apariencia modesta, la palma que lo produce es robusta y espinosa, capaz de prosperar en suelos salinos y condiciones costeras desfavorables.

Esta característica la convierte en una especie clave para los ecosistemas secos, donde sus colonias densas llegan a dominar el entorno y ofrecen refugio natural a numerosas especies de aves.

El corozo es originario de las zonas cálidas de Sudamérica y Centroamérica, donde se adapta a climas secos y suelos exigentes. La palma puede medir entre cinco y ocho metros, con tallos cubiertos de espinas cortas. Su fruto, una baya esférica de hasta 1,5 centímetros de diámetro, adquiere un intenso tono morado oscuro al madurar, señal de su dulzura característica.

El fruto del corozo, protagonista
El fruto del corozo, protagonista de jugos y dulces típicos, destaca por su intenso color morado y su aporte de vitaminas - crédito Vinos Oviedo / Facebook

En estado silvestre, los frutos de la palma nutren a la fauna local y sus espinas protegen nidos de aves. Así, la especie contribuye directamente a la biodiversidad y al equilibrio del bosque seco tropical, un ecosistema vulnerable que depende de plantas resistentes.

Más allá de su función natural, el corozo sostiene prácticas tradicionales en la región Caribe y en zonas de Centroamérica, donde la palma se aprovecha para diversas actividades cotidianas.

La fruta del corozo se consume fresca, aunque suele emplearse en jugos, refrescos, chichas, mermeladas, gelatinas, helados y licores. Antes de utilizarla, es fundamental lavarla y cocerla, ya que su textura es dura y seca.

También se le atribuyen propiedades medicinales y, según la Universidad de La Salle, destaca por su aporte nutricional: es rica en aceites, proteínas, vitaminas y antioxidantes.

La palma no solo provee alimento. En las zonas donde crece silvestre, el tronco se emplea en la construcción de viviendas tradicionales y techos, y se integra a prácticas agroforestales para mejorar la productividad del suelo. Además, sus partes pueden servir para fabricar instrumentos musicales y otros enseres rurales.

La palma de corozo, reconocida
La palma de corozo, reconocida por sus espinas y frutos oscuros, forma colonias densas que sirven de refugio a aves - crédito @FrutasColombia / X

Según el Instituto Humboldt, la investigación científica en torno a la palma de corozo indica un potencial que trasciende el uso alimenticio.

Semillas, hojas y tallos presentan aplicaciones posibles en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y digestivas, así como en iniciativas de restauración ecológica y desarrollo de biocombustibles. Este enfoque multiplica su relevancia ambiental y productiva.

En el análisis nutricional, el fruto sobresale por su contenido de vitaminas A y C, además de magnesio y hierro. La vitamina A es esencial para la formación y el mantenimiento de tejidos blandos, huesos, piel y membranas mucosas, además de participar en la producción de pigmentos visuales.

Por su parte, la vitamina C, hidrosoluble y de consumo diario obligatorio, interviene en la síntesis de colágeno, cicatrización y mantenimiento de vasos sanguíneos, cartílagos y dientes.

El corozo sobresale por su
El corozo sobresale por su riqueza en vitaminas A y C, además de minerales como magnesio e hierro – crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los minerales, el magnesio contribuye al funcionamiento de músculos y nervios, apoya el sistema inmunitario y regula el ritmo cardíaco. El hierro, indispensable para la formación de hemoglobina y mioglobina, previene la anemia y sus síntomas, como fatiga, dificultad respiratoria y debilidad.

El corozo está presente en al menos cinco departamentos de la costa colombiana y prospera desde el nivel del mar hasta los 300 metros de altura.

Aunque su potencial es vasto, la conservación enfrenta retos, como la tala y quema de palmas por desconocimiento de su valor ambiental y económico. En la región Caribe, se han identificado 24 municipios productores, lo que subraya la necesidad de políticas que protejan y promuevan su aprovechamiento responsable.

