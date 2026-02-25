Colombia

Bruce Mac Master cuestionó al Gobierno Petro sobre efectos que tendría el traslado de pensiones

Las declaraciones del presidente de la Andi pusieron sobre la mesa preocupaciones económicas respecto a los planes de transferir fondos privados de pensiones a Colpensiones, especialmente en lo relacionado con el impacto fiscal y la venta acelerada de activos

Guardar
El presidente de la Andi
El presidente de la Andi advierte sobre el impacto fiscal del traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones - crédito Colprensa

El debate sobre el posible traslado de $25 billones de ahorro individual desde los fondos de pensiones privados hacia Colpensiones generó una advertencia del presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

El líder gremial planteó varios interrogantes de fondo, al señalar: “El efecto será un incremento en la tasa que tendrá que pagar la Nación, aumentando el costo financiero de la deuda colombiana y que ya se consume más del 25% del presupuesto nacional”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mac Master se dirigió directamente al Ejecutivo con una serie de preguntas en su cuenta de X, abriendo con: “¿Sabe el gobierno que para poder trasladar ese inmenso monto, los fondos tienen que salir a vender (rematar) inversiones dentro de las cuales el principal activo es deuda de la nación?”.

Este cuestionamiento expone la preocupación por las estrategias necesarias para reunir semejante cantidad, que recae principalmente en la venta acelerada de activos financieros.

Bruce Mac Master cuestiona la
Bruce Mac Master cuestiona la legitimidad de que el Gobierno decida unilateralmente sobre el ahorro individual de los colombianos - crédito @BruceMacMaster/X

En su análisis, denunció los riesgos asociados con esa posible liquidación: “¿Sabe el gobierno que cuando se sale a rematar desesperadamente un activo el precio del mismo se desploma?”.

Al intercalar su crítica con nuevas dudas, insistió en el impacto inmediato sobre los titulares de esos bonos: “¿Sabe el gobierno que cuando se desploma el valor de un activo financiero, la tasa de interés se aumenta consecuentemente?”.

A lo largo de su intervención, Mac Master también se cuestionó sobre la transparencia y legitimidad de la propuesta: “¿Considera el gobierno que esa es una decisión que puede a nombre de todos los colombianos en forma arbitraria?”.

Además, planteó otra inquietud sobre el destino de los recursos: “¿Qué piensa hacer el gobierno nacional con esos 25 billones de pesos, que dejarán de transferir a Colpensiones?”.

El Ministerio del Trabajo fijaría plazo de 15 días para que fondos privados traspasen recursos a Colpensiones

La venta masiva de inversiones,
La venta masiva de inversiones, principalmente bonos de deuda pública, podría desplomar los precios y aumentar las tasas de interés - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Ministerio del Trabajo de Colombia presentó el borrador de un decreto que obligará a los fondos privados de pensiones a transferir los ahorros de quienes se trasladaron recientemente al régimen público de Colpensiones, en cumplimiento de la Ley 2381 de 2024.

Este proyecto normativo, respaldado por el artículo 76 de la reforma pensional, tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema estatal y garantizar el pago puntual de las mesadas para decenas de miles de afiliados.

Con corte al 5 de febrero de 2026, datos oficiales del Ministerio confirman que 119.632 personas han optado por la denominada “ventana de traslado” que permite el paso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) al Régimen de Prima Media gestionado por Colpensiones. Los requisitos para acceder a esta opción exigen a las mujeres al menos 750 semanas cotizadas y a los hombres 900, además de encontrarse a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación.

La exigencia central del decreto publicado radica en la rapidez impuesta a las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP): tendrán únicamente 15 días hábiles para transferir la totalidad del capital acumulado, incluidos los rendimientos financieros, desde la entrada en vigor de la norma para traslados ya aprobados.

El Ministerio del Trabajo de
El Ministerio del Trabajo de Colombia presentó un decreto que obliga a fondos privados a transferir ahorros de afiliados migrados a Colpensiones - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Colprensa

Para los nuevos traslados, el plazo límite para completar el proceso será el final del mes siguiente a la aceptación formal del traslado. Esta disposición busca impedir que los montos permanezcan bajo gestión privada una vez que la obligación de pago ya corresponde al Estado.

Actualmente, Colpensiones administra y paga 22.472 pensiones correspondientes a personas que migraron desde fondos privados, lo que, según el Ministerio, refuerza la urgencia en la transferencia de recursos para evitar déficits operativos en el sistema público.

La concentración de estos fondos tiene como finalidad garantizar la “solidaridad intergeneracional” y asegurar el pago no solo de pensiones de vejez, sino también de prestaciones por invalidez y sobrevivencia de manera ininterrumpida.

Según el Ministerio del Trabajo, la norma no se limita a establecer un procedimiento administrativo, sino que transforma la gestión de los recursos en una estrategia destinada a mantener la viabilidad del aparataje público.

“Al centralizar estos recursos, el sistema público busca asegurar que no solo se paguen las pensiones de vejez, sino también las prestaciones por invalidez y sobrevivencia de forma ininterrumpida”, señala el organismo rector.

El nuevo decreto impactará directamente en el calendario y flujo de transferencias entre los actores del sistema previsional colombiano, introduciendo plazos perentorios para las AFP y blindando a la estructura estatal ante potenciales desfases financieros.

De este modo, quienes ejercieron el derecho al traslado, así como los actuales y futuros afiliados bajo las condiciones de la Ley 2381, verán garantizadas sus prestaciones desde el régimen de Colpensiones conforme a los términos y procesos expuestos en el documento oficial.

Temas Relacionados

Bruce Mac MasterAndiTraslado de pensionesGustavo PetroMinisterio de HaciendaGermán ÁvilaColpensionesColombia-noticias

Más Noticias

El Servicio Secreto de Estados Unidos y el CTI de la Fiscalía explicaron en video cómo reconocer dólares falsos

Las recomendaciones se compartieron luego del caso que se registró en Boyacá, donde se desmanteló la producción de más de un millón de dólares falsos

El Servicio Secreto de Estados

Corte Constitucional anuló artículos del Plan Nacional de Desarrollo que daban vía rápida a organizaciones populares para acceder a recursos públicos

El fallo señala que las normas daban discrecionalidad excesiva al Gobierno para decidir quién recibía contratos estatales y cómo se gestionaban los recursos

Corte Constitucional anuló artículos del

Febrero en Google: estos fueron los temas que más interés despertaron en Colombia

El pulso digital del país reveló cómo lo global y lo local se entrelazan en la vida cotidiana de los colombianos

Febrero en Google: estos fueron

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los detalles de la firma de las capitulaciones y los acuerdos alcanzados antes de casarse

La pareja compartió detalles inéditos sobre cómo pactaron los acuerdos económicos y dejaron claro que la confianza es la base de su amor, desmintiendo rumores de su relación

Jhonny Rivera y Jenny López

Armando Benedetti reafirmó la postura del Gobierno de garantizar elecciones transparentes en 2026: “Queda claro que no estamos compitiendo”

El ministro del Interior aseguró que se fortalecieron las medidas de seguridad para los aspirantes tanto a la Casa de Nariño como al Congreso de la República

Armando Benedetti reafirmó la postura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los detalles de la firma de las capitulaciones y los acuerdos alcanzados antes de casarse

Jhonny Rivera reveló el motivo por el que llegó casi una hora tarde a su matrimonio con Jenny López: “A buscar soluciones”

Alejandro Estrada fue sancionado en ‘La casa de los famosos’ por romper las reglas: esto le dijeron El Jefe y Carla Giraldo

Luisa Fernanda W habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre las operaciones que a las que se ha sometido para mejorar su apariencia: “No me he hecho lipo”

Morat logró histórica cadena de 24 ‘sold outs’ en Latinoamérica y España: en Colombia alcanzó seis fechas consecutivas

Deportes

Santa Fe vs. Nacional EN

Santa Fe vs. Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín

Hora y dónde ver Juventus vs. Galatasaray: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla pueden dejar afuera de la Champions League al histórico equipo italiano

Técnico de la selección Colombia Femenina confirmó que Linda Caicedo estará en la She Believes Cup

La hinchada de Escocia podrá utilizar singular elemento que acompaña su vestimenta en el Mundial 2026: de qué se trata

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20