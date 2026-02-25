Aumentan los robos de motos y vehículos particulares en Bogotá en los primeros meses de 2026: surge una red de apoyo contra este delito

Bogotá reporta 394 motocicletas hurtadas en 2026, con un promedio diario de 8,75 motos robadas y mínima recuperación por parte de la Policía - crédito captura de video / Redes sociales

El hurto de motocicletas y vehículos en Bogotá alcanzó niveles que, según autoridades y representantes ciudadanos, no pueden ser asumidos como una situación “normalizada” dentro de la vida urbana.

De acuerdo con el concejal Julián Forero, la capital atraviesa una crisis persistente en materia de robo de motos, fenómeno que golpea de forma directa a miles de familias trabajadoras y ha alimentado un mercado ilegal de autopartes y desguace que se expande por la ciudad.

En lo que va de 2026, los reportes de la Policía Metropolitana indican que se han hurtado 394 motocicletas, lo que equivale a un promedio de 8,75 motos robadas cada día. De este total, apenas 129 han sido recuperadas y solo se han registrado ocho capturas en flagrancia, sin que se consoliden resultados por orden judicial.

El 74% de los robos de motos en Bogotá ocurre bajo la modalidad de 'halado' y el 42% se registra entre seis de la tarde y medianoche - crédito Mebog

El 74% de los robos ocurre bajo la modalidad de “halado”, es decir, sin violencia directa, y el 56% de los casos se produce sin empleo de armas, lo que apunta a oportunidades delictivas derivadas de la falta de control. Además, el 42% de los hurtos se concentra entre las seis de la tarde y la medianoche, periodos especialmente vulnerables para los motociclistas.

Las denuncias de estos hechos evidencian también una transformación en los canales de reporte: el 40% de las víctimas utiliza plataformas virtuales y el 60% acude directamente a la Fiscalía.

El problema, sin embargo, trasciende la coyuntura reciente. Entre 2024 y 2025, Bogotá registró 10.218 motocicletas robadas, con un promedio cercano a diez motos desapareciendo cada día en las calles de la ciudad. Las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba concentran el 43% de los casos, mientras que barrios como Castilla, Ciudad Kennedy, Galán, Ciudad Montes, Normandía, Candelaria y Madelena han sido identificados como puntos críticos de este flagelo.

Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba concentran el 43% de los hurtos de motocicletas en Bogotá, según estadísticas policiales - crédito X

La cadena criminal que rodea el hurto de motocicletas es compleja. No se trata de delitos aislados, sino de un ecosistema delictivo que abarca el robo, el desguace ilegal, la falsificación de documentos y la comercialización fraudulenta de autopartes. Esta estructura se ha sofisticado hasta convertirse en un negocio rentable y articulado, lo que complica la labor de las autoridades y exige respuestas integrales.

En respuesta a la situación, líderes de asociaciones, clubes y plataformas urbanas de motociclistas, junto con la Policía Nacional, acordaron la creación de una gran Red de Apoyo contra el hurto de motocicletas. Desde el área de Prevención, dirigida por la Coronel Natalia Borda, se puso en marcha una agenda de trabajo con acciones como eventos masivos de prevención, canales directos de denuncia, alertas tempranas ante actividades sospechosas, presencia articulada en puntos críticos y fortalecimiento de la autoprotección ciudadana. Esta red busca transformar el miedo en organización y la vulnerabilidad en participación activa de la comunidad.

El impacto del hurto de motos va más allá de la estadística: para miles de ciudadanos, la motocicleta representa el principal instrumento de trabajo, el medio de transporte para cumplir jornadas laborales o el único patrimonio familiar. Cada robo implica no solo la pérdida material, sino la afectación directa del ingreso de un hogar.

La cadena criminal del hurto de motos involucra robo, desguace ilegal, falsificación de documentos y venta fraudulenta de autopartes en la ciudad - crédito Secretaría de Seguridad

Las voces de alerta se extienden también al hurto de vehículos particulares. Según datos presentados por el concejal Marco Acosta, el número de robos de automotores pasó de 4.147 casos en 2024 a 3.247 en 2025.

Aunque esta reducción podría interpretarse superficialmente como un avance, la realidad es más compleja: Bogotá sigue enfrentando un promedio de nueve vehículos robados cada día, con una tasa de 155 casos por cada 100.000 vehículos y un mercado ilegal de autopartes que mueve cifras cercanas a los $4.500 millones de pesos.

El delito ha evolucionado de la oportunidad a la cadena criminal, con pasos que incluyen vigilancia previa, selección de objetivos, desmonte técnico de vehículos, acopio y falsificación de documentos, hasta la comercialización en talleres y comercios informales. Esta sofisticación, según Acosta, demuestra que “cuando el delito baja en una cifra, pero se fortalece como negocio, no estamos frente a una mejora, sino ante una reconfiguración del crimen organizado”.

A la par, otros delitos de alto impacto han mostrado comportamientos preocupantes: en 2025 se reportaron 21.132 casos de lesiones personales (un incremento del 10,2%), con casi 9.000 víctimas mujeres, y 48.816 casos de violencia intrafamiliar (aumento del 11,5%), afectando especialmente a las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá. Los momentos de mayor riesgo en los hogares suelen concentrarse en las madrugadas de domingos y lunes.