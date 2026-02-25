Armando Benedetti respondió a quienes acusan al Gobierno Petro de participar en política: “No estamos compitiendo en estas elecciones”

El ministro del Interior señaló que el Ejecutivo ha reforzado las medidas de seguridad de cara a los comicios de 2026 - crédito Procuraduría General de la Nación

En medio del fuego cruzado de declaraciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el procurador General, Gregorio Elijach por versiones de fraude electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, bajó los humos en torno a las posiciones encontradas entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.

En rueda de prensa, señaló que el Gobierno nacional tiene como principal propósito que los comicios se lleven a cabo sin ningún tipo de alteración.

“Se busca que haya garantías, que es el corazón de cualquier democracia, para el elector, que va a confiar en que su voto sea computado y valorado tal y cual su voluntad. Al mismo tiempo, queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones, sino, por el contrario, ha querido dar buena parte de las garantías y la seguridad electoral”, expuso el titular de la cartera.

Para ello, según dijo, se fortalecieron las medidas de seguridad para los aspirantes tanto a la Casa de Nariño como al Congreso de la República.

“Se han evaluado sesenta y cuatro candidatos a la Presidencia de la República y se les ha dado su seguridad. Más de trescientos setenta candidatos al Congreso, se les ha dado su seguridad. Creo que son sesenta y pico candidatos a los que se les ha dado su seguridad. Y con ello le quiero decir que van casi 500 carros blindados, en los que se ha tenido que darles a cada uno de estos candidatos, sin contar los convencionales”, expresó Benedetti.

Y agregó: “Ha habido 3700 eventos, quiere decir, que los candidatos se han desplazado en el territorio y han avisado a las autoridades, y para ello hay casi que cincuenta mil efectivos de, tanto de la Policía, del Ejército y de la Armada Nacional, que ha conllevado a que sea así”.

A lo largo de su intervención, el jefe de la cartera señaló que la actual administración es la primera en toda la historia del país en apoderarse de la protección de los candidatos, puesto que en gobiernos anteriores se asignaba cuando se solicitaba.

“Es la primera vez que esto se hace, porque antes se hacía era cuando la persona era candidata, era que se le solicitaba esa seguridad. Aquí se está haciendo siete meses antes, siete meses antes de ser candidato, que se le ha facilitado esa seguridad”.

Por otro lado, Benedetti habló sobre el traslado de los puestos de votación, señalando que hasta la fecha no hay ninguna indicación para realizar cambios.

Frente al diseño de los tarjetones, dijo que “el diseño la vez pasada estaba los del Partido de la U, y al final venía de forma consecutiva, como es que se ve hoy, venía el Pacto Histórico, y ahí hubo un error en donde se perdieron cuatrocientos mil votos. Esta vez, dice el señor Registrador, mejoró los modelos, que me parecen acertados, en el sentido de que cada partido va a tener un E-14 y ahí se van a computar”.

El ministro del Interior también señaló que se reforzarán los procedimientos de preconteo de votos, además de que hay más de 2.000 auditores revisando el software que se utilizará en los comicios.

“Así como él mismo lo ha dicho, se van a publicar, porque antes se publicaba uno, los tres E-14, del que transmite el dato, el clavero y el delegado. Anteriormente, eran unos solo y eso no se va a hacer. Sobre el software de preconteo hablamos sobre el código fuente, que hoy hay dos mil y pico de auditores que lo están verificando. También, hablamos sobre la capacitación de los jueces que hacen los escrutinios”.