Ocupantes de un mototaxi vivieron momentos de terror tras caer a un canal de agua: estuvieron a punto de ahogarse

La situación que se presentó a plena luz del día tiene a las autoridades investigando los motivos de la caída del vehículo - crédito @webmasnoticias / X

A través de las redes sociales se viralizaron imágenes de un mototaxi que cayó a un canal de agua en Lérida, Tolima. De acuerdo con las versiones entregadas por la comunidad, el vehículo se movilizaba con tres personas a bordo, entre ellas una menor de edad, en el momento en el que cayó.

En las plataformas digitales se confirmó que la rápida reacción de habitantes y de la Policía Nacional permitió el rescate de los ocupantes antes de que la corriente los arrastrara, pues la fuerza del agua pudo haber desencadenado una tragedia peor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El accidente tuvo lugar en el Canal de la Sierra por causas que todavía son materia de investigación. Por ahora, lo único que se sabe es que el conductor perdió el control y el mototaxi terminó sumergido en el agua.

Ante este panorama y los gritos de auxilio de los ocupantes del vehículo, vecinos y transeúntes ingresaron al canal y lograron sacar con vida a las tres personas.

La situación generó preocupación entre los habitantes del sector que pidieron arreglos en la vía - crédito Colprensa

Tras el rescate, las víctimas fueron trasladadas a un centro médico para recibir valoración. Hasta el momento, no se ha informado sobre lesiones graves ni complicaciones de salud en los ocupantes, que permanecen bajo observación, de acuerdo con el diario local El Olfato.

Investigación sobre las causas del accidente

Las autoridades del Tolima iniciaron una investigación para determinar por qué el mototaxi cayó al canal. Entre las hipótesis que se analizan están una posible falla mecánica, el exceso de velocidad o la pérdida de control por parte del conductor ocasionando un accidente, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada o descartada por los expertos.

En horas de la tarde del 23 de febrero de 2026, el mototaxi permanecía en el fondo del canal mientras se realizaban las indagaciones correspondientes.

El hecho generó preocupación entre los residentes del municipio y llevó a reiterar el llamado a extremar precauciones de todos los actores viales, especialmente si se encuentran pasando por vías ubicadas cerca de canales y cuerpos de agua, teniendo en cuenta el incremento de los caudales durante la temporada invernal.

Asimismo, los organismos de rescate y habitantes de la zona que hicieron presencia para el rescate insistieron en la importancia de la prudencia y el respeto por las normas de tránsito en zonas donde los caminos se ubican junto a canales.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la administración municipal y la Gobernación de Tolima para tomar medidas preventivas que permitan evitar nuevos accidentes de este tipo.

La ciudadanía pide atención a los sectores apartados en la temporada invernal - crédito Leonardo Castro/Colprensa

Emergencia por lluvias

Una persona falleció tras ser arrastrada por la corriente de la quebrada Jiménez en la localidad de Falan, Tolima, mientras intentaba atravesar una zanja en motocicleta junto a un acompañante que logró salvarse, según informó Andrea Mayorquín, directora de la Gestión del Riesgo del departamento, en diálogo con Caracol Radio.

Entre las consecuencias más graves de las recientes precipitaciones, la búsqueda realizada por Bomberos y la Cruz Roja de Armero Guayabal permitió hallar el cuerpo sin vida de Yeferson Vanegas Ortiz, que permanecía desaparecido tras el incidente. Los equipos de emergencias siguen en alerta frente a nuevos episodios de lluvias que amenazan a la región.

Los aguaceros fuertes continúan afectando la región - crédito Colprensa

El impacto de las fuertes lluvias no se limitó a este hecho. También se reportó la caída de árboles en Icononzo y desbordamientos e inundaciones en Coello, Melgar, Líbano, Murillo, Rioblanco, San Antonio, Ortega y Anzoátegui. Además, un incendio de cobertura vegetal afectó al municipio de Planadas.

Por ahora, se mantienen alertas elevadas sobre los ríos principales del Tolima, siendo naranja para Chenche, Amoyá, Tetuan, Ortega, Cucuana, Luisa, Coello, Totare, La Gunilla y Gualí, y amarilla para Magdalena, Prado y Sumapaz.

Según Mayorquín, 11 municipios están en alerta naranja: Armero, Cajamarca, Falan, Fresno, Honda, Lérida, Líbano, Murillo, Mariquita, Santa Isabel y Villahermosa, mientras en alerta amarilla permanecen trece localidades, entre ellas Anzoátegui, Casabianca, Cunday, Herveo, Palocabildo, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Venadillo y Villarrica.