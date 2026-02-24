Los divertidos memes que dejó la caída de los servicios de Bancolombia: ‘don Armando’ de ‘Betty, la fea’ fue uno de los protagonistas

Más alá de las quejas, la caída de Bancolombia dejo muchos memes - crédito @Bancolombia - captura de pantalla / X

Durante el fin de semana del 21 de febrero, Bancolombia notificó a sus clientes que realizaría una actualización programada en su aplicación móvil, advirtiendo que varios servicios estarían fuera de línea mientras se ejecutaban labores técnicas.

Lo que en principio parecía un procedimiento rutinario derivó en una caída parcial y prolongada de la plataforma, generando frustración entre los usuarios que, desde la mañana del domingo 22, reportaron dificultades para acceder a funciones esenciales, la contingencia se mantuvo hasta el lunes 23.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La prolongación de la falla provocó una ola de ingenio en redes sociales. Las referencias a la cultura popular se multiplicaron para sobrellevar la situación.

Uno de los memes más compartidos fue el de “La tengo protegida”, inspirado en la telenovela Betty La Fea, que aludía al resguardo de los saldos por parte de los usuarios.

El meme de los dineros en Betty la Fea fue uno de los más compartidos - crédito captura de pantalla / X

Otro meme viral adaptó la línea “Esta caído Bancolombia, cualquier cosa por excel”, parodiando la escena del mensaje en el móvil de la canción Dilema de Kelly Rowland y Nelly, para sugerir que, ante la imposibilidad de usar la app, solo quedaba recurrir a métodos tradicionales como Excel. Tampoco faltaron guiños a figuras políticas, aprovechando el contexto para ironizar sobre la situación del banco.