Bancolombia anunció compensaciones a usuarios afectados por interrupción de servicios durante el mantenimiento de su plataforma

Bancolombia anunció compensaciones automáticas para los clientes afectados por la reciente falla técnica en sus servicios digitales - crédito Luisa González/Reuters

Bancolombia evaluará el impacto de la reciente interrupción de servicios, surgida por una falla técnica durante un mantenimiento programado, y compensará a los clientes afectados con abonos automáticos en los próximos días, según anunció la entidad en su cuenta oficial en X.

Tras el incidente, el banco busca reforzar la confianza al reiterar que tanto los fondos como la información de sus usuarios permanecen seguros y que la contingencia no obedeció a un incidente de seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso para determinar las compensaciones implica un análisis caso a caso, dirigido tanto a usuarios personales como empresariales.

La entidad financiera reconoció que, durante la contingencia, incumplió su promesa de servicio a las personas y no pudo atender a clientes corporativos mientras persistió la afectación.

El banco enfatizó que esas devoluciones se realizarán de forma automática y que los abonos se reflejarán en las cuentas durante los próximos días.

Bancolombia evalúa individualmente el impacto generado en usuarios personales y empresariales tras la interrupción de operaciones - crédito @Bancolombia/X

En su mensaje oficial, Bancolombia expresó: “Evaluaremos el impacto de la situación de cada cliente con cuidado. Si te viste afectado, te acompañamos devolviéndote lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática, las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”.

La institución financiera contextualizó la suspensión de algunos servicios, que inició en la madrugada del domingo 22 de febrero, como el resultado de un proceso de modernización de sistemas.

La afectación se generó cuando uno de los componentes de un proveedor externo presentó una falla, forzando la interrupción anticipada del mantenimiento tecnológico y dejando sin disponibilidad distintas plataformas tanto para personas como empresas.

Desde el inicio de la falla, los equipos técnicos de Bancolombia y de sus proveedores han trabajado ininterrumpidamente para recuperar la totalidad de los servicios. La entidad afirmó que su prioridad inmediata ha sido restablecer las operaciones más utilizadas: el uso de tarjetas débito y crédito, los retiros en cajeros automáticos, las transferencias entre cuentas del banco y la consulta de saldos.

“Priorizamos las operaciones esenciales como el uso de la tarjeta débito y crédito, retiros en cajeros automáticos, consulta de saldos y transferencias entre cuentas de Bancolombia”, indicó la entidad en su comunicación pública.

La interrupción de servicios se produjo durante un mantenimiento programado en medio de un proceso de modernización de sistemas - crédito Luisa González/Reuters

La entidad financiera aseguró, de forma enfática, que el dinero de los clientes está seguro y que la información se mantiene protegida. El banco descartó que hubiera existido un ciberataque o una filtración de datos, aclarando que el inconveniente fue estrictamente técnico.

La contingencia puso en primer plano la sensibilidad que tiene el sistema financiero colombiano ante las interrupciones tecnológicas en un contexto donde la digitalización de las transacciones es dominante. Con la implementación de compensaciones, Bancolombia intenta mitigar el impacto sobre su reputación y restaurar la normalidad en sus plataformas a la mayor brevedad posible.

La entidad sostuvo reiteradamente que la recuperación total de los servicios es su objetivo principal y que informará a sus usuarios sobre cualquier avance relevante en el proceso de restitución y compensación.

Bancolombia restableció sus servicios tras falla presentada durante un mantenimiento tecnológico

Bancolombia anunció que restableció todos sus servicios tras una interrupción en las plataformas digitales - crédito @Bancolombia/X

La entidad financiera informó en la mañana del martes 24 de febrero que se restablecieron todos sus servicios tras una interrupción y aseguró a sus clientes que analizará cada caso para determinar eventuales compensaciones.

“Los ajustes que hicimos funcionaron y ya puedes usar todos nuestros servicios”, se observa en la publicación hecha a través de la cuenta en X del Banco.

Del mismo modo, entidad bancaria comunicó que, gracias a los ajustes realizados, los usuarios ya tienen acceso completo a las plataformas. Además, reiteró su compromiso al señalar: “Evaluaremos cada caso en detalle y si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde. Valoramos tu paciencia y confianza”.

De esta manera, tras resolver los inconvenientes, la entidad financiera busca restituir la normalidad de las operaciones y garantiza que aquellos usuarios perjudicados recibirán la devolución correspondiente.

Así mismo, la entidad informó que aquellos clientes que hayan tenido inconvenientes con sus productos, los deberán reportar para que se estudie cada caso de manera individual y así poder realizar los ajustes necesarios para que los clientes no se vean afectados.