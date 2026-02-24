Colombia

Gustavo Petro dio detalles de las “pruebas” de un supuesto fraude electoral en Colombia: “No hay seguridad de transparencia”

El presidente colombiano afirmó que en 2022 supuestamente se habría intentado cometer un fraude electoral contra el Pacto Histórico y aseguró contar con pruebas al respecto

Desde la Casa de Nariño,
Desde la Casa de Nariño, Gustavo Petro, presidente de Colombia, habló de un supuesto fraude electoral en el territorio nacional - crédito Presidencia de Colombia

Tras su intervención en la Casa de Nariño, en la que confirmó que entregará a la Fiscalía General de la Nación un informe con datos que, según sus declaraciones, demostrarían un fraude electoral en Colombia, el presidente Gustavo Petro detalló a través de su cuenta oficial de X las pruebas que presentará.

En una extensa publicación, acompañada de fotografías, el jefe de Estado mencionó un presunto desacato sobre “fraude electoral” en 2014, relacionado, según Petro, con el partido MIRA.

“El desacato de la sentencia sobre el fraude electoral al MIRA de nulidad de las elecciones de senado del 2014. Allí se ordenó un ‘software de mesa’ del estado y desde el estado (sic)”, indicó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano sostuvo que, desde 2014, el software de preconteo electoral utilizado por la empresa Thomas Greg & Sons “es ilegal”.

Para Gustavo Petro, desde 2014,
Para Gustavo Petro, desde 2014, el software de preconteo electoral realizado por la empresa Thomas Greg & Sons “es ilegal” - crédito @petrogustavo/X

“La empresa de preconteo que determina lamentablemente las.elecciones en Colombia, y que es un mecanismo ilegal contrario a la ley, es una empresa privada llamada ASD, filial de Thomas and Greg and Sons, que fue contratada en el 2014, fecha del fraude demostrado por el Consejo de Estado , es decir que se desacató el fallo del consejo de estado de sala plena. La empresa ASD de Thomas and Greg ha sido contratada también por las elecciones del 2022 y será la del 2026 (sic), señaló el jefe de Estado.

Asimismo, indicó que tienen pruebas de un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2022.

