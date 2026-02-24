Capturaron a hincha que le robó la medalla de campeón a futbolista del Atlético Bucaramanga

El barrista se hizo famoso en redes sociales por lucir con orgullo la medalla de campeón que en redes se denunció como un robo al defensor Carlos Henao - créditos @CamiloOrtiz_ok / X | Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc)

Un hombre de 31 años fue capturado en el municipio de Girón (área metropolitana de Bucaramanga) por porte ilegal de munición durante controles policiales.

Las autoridades realizaron el procedimiento en una de las calles del barrio El Poblado, y como parte de operativos para verificar a personas y motocicletas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El individuo se encontraba en poder de 13 cartuchos calibre 32 marca Indumil, sin documentación legal, situación que llevó a su detención.

Los elementos incautados, explicó el brigadier general William Quintero Salazar, forman parte de la estrategia de prevención para proteger la vida y la tranquilidad en el sector metropolitano.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del sujeto que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación es que este sujeto ya era famoso en redes sociales, debido a que fue señalado de ser el presunto ladrón e hincha del Atlético Bucaramanga que le robó la medalla a uno de los integrantes del equipo que en junio de 2024 logró el primer campeonato del cuadro Leopardo en la historia del fútbol profesional colombiano, tras imponerse a Independiente Santa Fe.

Entre aficionados del Atlético Bucaramanga, la noticia reavivó el recuerdo del robo de la medalla, hecho que provocó malestar en la hinchada.

El caso se hizo viral en redes sociales la noche del domingo 16 de junio de 2024, luego de que medios regionales denunciaron el hurto de la medalla al defensor Carlos Henao.