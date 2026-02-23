Ministro de Justicia dejaría solo a Gustavo Petro en su idea de convocar una asamblea nacional constituyente: “No creo que la firme”

El nuevo ministro de Justicia aseguró que no firmaría la planilla de la asamblea nacional constituyente – crédito @MinjusticiaCo/X

Apenas 12 días después de asumir como ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo ya se distanció del principal proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su gabinete que buscan modificar los poderes políticos del país a través de una asamblea nacional constituyente.

Aunque el jefe de Estado ha insistido a lo largo de su mandato en que se debe sentir el ‘poder constituyente’, el nuevo ministro, y quizás el último antes de que Petro ceda su puesto al nuevo mandatario, aseguró que es un tema en el que prefiere mantenerse alejado, al menos, mientras se encuentre en el Ejecutivo.

“No, no la he firmado y no creo que la firme”, afirmó sobre la planilla de la Asamblea Nacional Constituyente en una entrevista concedida a la revista Cambio.

Cuervo precisó que su decisión obedece tanto a convicciones personales como a un análisis institucional del papel que corresponde al ministerio que ahora lidera.

“Esta constituyente la promueve un grupo de ciudadanos. El hecho de que la firmen otros ministerios no la vuelve un proyecto oficial. Sigue siendo promovido por un comité ciudadano, usted puede decir: ‘Sí, cercano al gobierno’. Yo no he recibido ninguna orden del presidente, y no va a pasar, de que eso hay que hacerlo”, explicó el nuevo ministro.

Además, Cuervo destacó que todo el gabinete ministerial cuenta con una autonomía para decidir sobre proyectos que puedan interferir en las labores del Ejecutivo, aunque el mandatario tenga fuertes intereses sobre ellos.

“Dentro del gobierno hay margen y eso lo he descubierto en estos seis días de apreciación. Que los ministros tenemos cierta autonomía frente a este tema. Entonces yo, como ministro de Justicia, ¿qué pienso sobre esto? Ya está en marcha la constituyente, ya el Consejo de Estado, incluso, sacó un auto diciendo que querían tumbar el comité promotor y lo aceptó. Se están recogiendo las firmas, se presenta el 20 de julio y el Congreso de la República dirá si, de acuerdo con la Constitución, se aprueba o no la convocatoria”, detalló Cuervo en conversación con Cambio.

El ministro también manifestó reparos frente a la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la suspensión de leyes y decretos, cuestión que, según él, trae consigo inquietudes sobre la seguridad jurídica.

“La Corte Constitucional dijo que la posibilidad de suspender estados de excepción, y los decretos que los declaran, no era una facultad de la Corte Constitucional. Esa fue una sentencia de Sala Plena. Y en el año 2023 se abre la puerta con un auto. Ni siquiera con una sentencia de Sala Plena. Y ahí se abrió una alerta. Los constitucionalistas dijeron: ‘mucho cuidado con eso porque esa función no la tiene la Corte ni por Constitución, ni por ley, ni en la ley estatutaria, ni nada’”, argumentó Cuervo.

Al referirse a las consecuencias de esta nueva orientación judicial, expresó que la presunta ‘intromisión’ de la corte podría traer graves consecuencias para la seguridad jurídica del país.

“Eso va a producir una enorme inseguridad jurídica, porque la Corte se puede tomar en serio que ellos tienen la facultad de suspender, en un momento determinado, la vigencia de una ley. Eso me parece que es complicadísimo en términos de seguridad jurídica y en términos del proceso legislativo, que finalmente lo consolidan dos órganos de origen democrático: los congresistas y el presidente de la República”, señaló el ministro.

Con relación al reciente auto del Consejo de Estado sobre el decreto del salario mínimo vital, Cuervo defendió la medida del presidente, aunque también aclaró que el alto tribunal tenía razones de peso para suspenderlo provisionalmente.

“Lo que hizo el Consejo de Estado es decir: ‘demuéstreme cómo fue que usted llegó a la cifra de 23,7%’. Sobre todo, demuestre la parte técnica, cómo mezcló, cómo ponderó la productividad, la inflación esperada, la inflación del año pasado y le dijo: ‘muéstrame de más’. Pero no le puso un límite, no le dijo: ‘no puede pasar de 23,7%, ni de otro’. No. Le dijo: ‘en el margen discrecional que tiene el gobierno, usted puede poner el porcentaje que quiera, pero susténtelo mejor’”, precisó a la revista.

El ministro consideró relevante que el Consejo de Estado haya reconocido el concepto constitucional de salario mínimo vital. “Al hacer referencia a eso, y a la sentencia de la Corte Constitucional, le dio margen de maniobra para que el Gobierno se mantuviera en la cifra de 23,7%, pero ya sustentado bajo el criterio del salario mínimo vital, que no es una invención del Gobierno sino que está en la Constitución, y la Corte Constitucional lo reforzó”, afirmó en su entrevista con Cambio.

Sobre la gobernabilidad y el régimen presidencialista, Cuervo analizó la fragmentación política y el recurso a los estados de excepción, asegurando que el bloqueo constitucional al que ha hecho referencia Gustavo Petro sí existe, pero no con intención.

“El gobierno, cuando yo no estaba, entendió que, quizás por las derrotas políticas que tenía en el Congreso de la República y por el ambiente, se le estaban agotando las herramientas de gobernabilidad. Y bueno, eso no es ilegal. Ahí está en la Constitución, ahí están los requisitos. Algunas se las han dejado, algunas se las han tumbado. El gobierno, más allá de las reacciones, siempre ha acatado los fallos”, señaló.

Para los meses restantes de su gestión, Cuervo apuntó como prioridades la agenda de justicia agraria, la normalización de las relaciones entre el Ejecutivo y la rama judicial y afrontar los desafíos en el sistema penitenciario.

“Hay muchos desafíos. Primero, no quiero irme sin que quede aprobada la ley ordinaria de la jurisdicción agraria y avanzar, hasta donde más se pueda, en el famoso marco jurídico para la paz, que no se va a alcanzar a aprobar en esta legislatura, pero ojalá encontremos una forma de que eso quede bien. Segundo, dejar normalizadas las relaciones entre el gobierno y la rama judicial. Tercero, ocuparme de alguna de las cosas del sistema penitenciario, hay tres desafíos muy importantes”, comentó el ministro.

Cuervo destacó finalmente la importancia de garantizar el acceso a la justicia en todo el país y de reforzar su presencia en los territorios con menor cobertura, convencido de que estos avances, aunque discretos, transforman la vida de la ciudadanía.