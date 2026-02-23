Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

El creador de contenido reveló la cantidad de parejas que tuvo en el pasado y generó controversia - crédito @rossross857/TikTok

En medio de los rumores de infidelidad que salpican la relación de Juanda Caribe con una mujer tras la revelación de sus chats en Instagram, el humorista volvió a acaparar la atención del público tras un comentario dentro de La casa de los famosos Colombia 3, en medio de la oleada de rumores sobre una posible crisis sentimental con su pareja.

El participante, conocido por sus estrategias y salidas inesperadas en el reality, se convirtió en uno de los focos principales de conversación en redes sociales.

Juanda Caribe: éxito, dudas y debates más allá del humor - crédito cortesía RCN

El revuelo se intensificó a raíz de un enfrentamiento con Alexa Torrex, cuando se multiplicaron las opiniones en plataformas digitales. Mientras algunos espectadores acusaron a Juanda Caribe de gestos ambiguos y misóginos, otros salieron en su defensa y cuestionaron la severidad de las críticas.

En paralelo, el humorista fue blanco de especulaciones sobre su vida fuera del programa, luego de que circularan versiones de supuestos coqueteos con una creadora de contenido.

Sheila Gandara y las señales en redes sociales

El nombre de Sheila Gandara, pareja de Juanda Caribe, comenzó a resonar entre los seguidores del programa después de que la mujer aparentemente ocultara o eliminara todas las fotos junto al humorista en su cuenta de Instagram.

Además, publicó mensajes en TikTok que muchos interpretaron como indirectas ante la situación. Si bien no existen confirmaciones oficiales sobre un distanciamiento, estos movimientos digitales avivaron las especulaciones.

Juanda Caribe tuvo una hija con la influenciadora y empresaria Sheila - crédito cortesía RCN

Algunos creadores de contenido y periodistas apuntaron a que la relación estaría atravesando momentos difíciles, aunque por ahora no hay declaraciones públicas ni pruebas fehacientes que respalden esta versión.

El comentario que desató la controversia

En una conversación cotidiana con Tebi Bernal dentro de la casa estudio, Juanda Caribe habló de su vida antes de formalizar una relación.

Sus palabras, aunque espontáneas, generaron fuertes reacciones: “Cuando yo estaba soltero me comía mi huesito, me comía mi gordito, me comía mi jamoncito y me comía mi gallinita vieja. No pasaba hambre”, expresó el humorista ante las cámaras.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente, y muchos usuarios interpretaron que el participante seguía replicando su comportamiento de soltero pese a estar casado y ser padre.

El comediante, quien juega el papel de Super villano en la semana, cuestionó las acusaciones de Alexa a Manuela, desatando un nuevo drama en el 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

Las críticas y los comentarios irónicos no tardaron en aparecer, mientras que otros seguidores consideraron que la frase fue sacada de contexto y defendieron el estilo humorístico del concursante.

Ecos en la opinión pública y ausencia de confirmaciones

Hasta el momento, el equipo de trabajo de Juanda Caribe no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la supuesta crisis ni sobre las versiones de infidelidad.

Las informaciones que circulan en redes sociales siguen siendo especulaciones, alimentadas por las publicaciones de Sheila Gandara y la percepción del público sobre el comportamiento del humorista en el programa.

Los supuestos chats que lo acusan de infiel

Juanda Caribe enfrenta una nueva controversia tras la filtración de supuestos mensajes comprometedores. La polémica estalló cuando la influenciadora Emily Pérez, conocida como ‘La Nappi’, mostró en un directo de TikTok capturas de conversaciones atribuidas al humorista barranquillero.

Según las imágenes, él le habría hecho invitaciones a viajar a Bogotá y Barranquilla mientras su pareja, Sheila Gandara, cursaba su embarazo. El contexto agrava la situación, ya que Juanda Caribe había anunciado públicamente que sería padre junto a Gandara y destacaba su faceta familiar.

La Nappi mostró durante un directo los comentarios que supuestamente recibió del comediante, durante los días que anunciaba que sería padre de su hija con Sheila Gandara - crédito @Andresjimenez426 /TikTok

A raíz de la filtración, surgieron interpretaciones encontradas en redes sociales: por un lado, hubo quienes acusaron a ‘La Nappi’ de buscar relevancia aprovechando la popularidad del participante de La casa de los famosos Colombia. Por otro, algunos usuarios interpretaron los mensajes como señal de una posible infidelidad.

En palabras de la propia influenciadora durante la transmisión: “Yo sí hablé con él, pero nunca nos vimos, nunca pasó nada”. Además, aseguró que su intención no era perjudicar a la pareja: “No quiero hacerle daño a Sheila, ni a su relación, ni a su bebé”.