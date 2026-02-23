Colombia

En el Putumayo estarían amenazando a la gente para que solo voten por Iván Cepeda, denunció Álvaro Uribe: “A sangre y fuego”

El exmandatario colombiano y hoy aspirante al Senado indicó que esta denuncia fue conocida durante su recorrido de campaña por el sur del territorio colombiano

El exmandatario alertó que las
El exmandatario alertó que las intimidaciones de grupos armados ilegales para favorecer a Iván Cepeda también se repiten en otras regiones de Colombia - crédito Reuters/Colprensa

Álvaro Uribe, expresidente y hoy candidato al Senado por el partido Centro Democrático, denunció que grupos armados ilegales estarían atemorizando a la población civil de cara a las elecciones de Congreso y de Presidencia que se realizaran en Colombia.

El exmandatario, en una extensa entrevista concedida a Caracol Radio W, recalcó que la presunta postura de las organizaciones ilegales estarían en beneficio de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico.

En su intervención, el exjefe de Estado entre 2002 y 2010 señaló que su denuncia fue conocida durante sus eventos de campaña realizado en el departamento del Putumayo (sur de Colombia) en la que expresó su respaldo hacia la candidatura de Paloma Valencia, actual aspirante a la Presidencia por la colectividad de oposición.

La semana pasada, osea hoy hace ocho días (14 y 15 de febrero), yo visité el Putumayo. Le dicen a uno muy claramente: ‘Mire, aquí de Villagarzón hacia abajo, hacia Puerto Asís, hacia el Puente Internacional de San Miguel, aquí no podemos hablar de nada distinto a Iván Cepeda. Aquí estos grupos han ordenado a sangre y fuego que hay que votar por Iván Cepeda’, y eso se repite en muchas partes del país. Eso es un tema sumamente grave”, indicó el excongresista a la cadena radial.

No obstante, Uribe expresó su respaldo hacia el proceso electoral, tras las denuncias de posible fraude mencionadas por el presidente Gustavo Petro.

