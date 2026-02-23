Él es Nicolás Arrieta, el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ por votación del público

Nicolás Arrieta fue el más reciente eliminado de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito Canal RCN

Nicolás Arrieta es un creador de contenido y reconocido por ser el primer youtuber en el país, de esa primera generación que impulsó las carreras de influenciadores en el país como Luisa Fernanda W, Yeferson Cossio, entre otros.

Ingresó a la competencia por votación del público con un 52,67% de apoyo y una historia marcada por la crítica a los reality shows, provocando más preguntas que respuestas entre sus seguidores, que le recordaron sus palabras cuando finalizó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Arrieta se convirtió en el primer famoso en riesgo y abre la placa de nominaciones

Detrás de su elección sobresalió el giro irónico: tras rechazar dos invitaciones anteriores y manifestar en repetidas ocasiones su resistencia a este tipo de programas, el generador de contenido colombiano ingresó finalmente al formato, motivado principalmente por la urgencia financiera, según reconoció a diversos medios.

En una entrevista con Infobae Colombia, Arrieta ofreció detalles sobre su situación económica actual y los motivos detrás de su decisión: “Estoy en quiebra. Hice mal uso de mis finanzas, fui estúpido, invertí mal, gasté mucho en fiestas, y me tocó irme a ‘La casa de los famosos’. Imagina caer tan bajo como para ir a lo que yo tanto criticaba”, declaró.

Su confirmación se produjo el domingo 26 de octubre de 2025 mediante una comunicación oficial que destacó el respaldo recibido por parte del público.

Nicolás Alejandro Arrieta García, nacido el 16 de junio de 1991 en Bogotá, tiene 34 años y es hijo del exsenador Samuel Arrieta y Pilar García.

El 'youtuber' tuvo algunos roces con varios de sus compañeros que llamaron la atención durante el paso por la competencia

Su estilo irreverente, ácido y crítico ha suscitado polémica, no solo por su historial de comentarios negativos hacia este tipo de formatos, sino por las tensiones familiares derivadas de su ingreso al programa.

También ha estado en el ojo del huracán en redes sociales por las constantes denuncias que hizo sobre creadores de contenido que promueven apuestas en línea en aplicaciones o crean productos que resultan ser fraudulentos, como fue el caso de Yeferson Cossio, Epa Colombia y Yina Calderón.

Así fue la participación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia’

Fue uno de los participantes más queridos por los seguidores del 'reality'

Su primer enfrentamiento lo tuvo con Marcela Reyes, que mientras esperaba en la cocina para el desayuno, la DJ lo saludó con un: “Hola Nico... Presuntamente”. Después de esto, la también creadora de contenido trató de limar asperezas y le dijo que “aquí venimos a ser amigos”, a lo que el bogotano respondió nuevamente “te seguiré tirando”.

Durante la gala de bienvenida, el influencer dijo sentir miedo de terminar en México y aunque muchos esperaban que terminara convirtiéndose en un mueble, su paso por la competencia ha sido contundente.

Nicolás Arrieta pide con humor que el eliminado sea de su talla

Otro de los roces que tuvo se generó durante el juicio, realizado por Yina Calderón, pues el creador de contenido respondió contundente cuando la DJ dijo sentirse feliz de verlo ahí sentado y no haber ido a hacer amigos con la frase: “Yo no soy tu amigo ni siquiera”.

Asimismo, criticó a la empresaria de fajas cuando ella insinuó que veía el programa, indicando que ella no tendría tiempo de ver el reality, pues realiza transmisiones en vivo para mantenerse vigente en redes.

Qué pasó con su ropa

El 'youtuber' llamó la atención desde el momento en que ingresó a la casa estudio

Según dijo en una de las transmisiones del 24/7 de La casa de los famosos Colombia 3, Arrieta no llevó la suficiente ropa, por lo que bromeó diciendo que si alguno de sus compañeros resultaba eliminado y le servía algo de lo que llevara en su maleta, lo persuadiría para que se lo dejara, ya que llevó solo unas camisetas, unos pantalones, dos pares de medias y dos interiores.

El creador de contenido ha entretenido a su audiencia, pues con sus comentarios y su comportamiento desparpajado, se ha consolidado como uno de los favoritos entre sus seguidores.