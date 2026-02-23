Así actuaba alias Rolex, el capo colombiano que era buscado por autoridades de Perú y EE. UU.: fue capturado en Cali, Valle

Las investigaciones revelan que alias Rolex mediaba entre las disidencias de las Farc, Los Lobos de Ecuador y Los Pulpos de Perú para trasladar cocaína - crédito Dijín

En medio de la lucha antidrogas por parte de las autoridades colombianas, la Policía Nacional informó en la tarde del lunes 23 de febrero sobre la captura de Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido como alias Rolex.

Este presunto narcotraficante colombiano era buscado por la DEA y autoridades de Perú y Estados Unidos, que lo señalan como pieza clave en una red que conecta organizaciones criminales de tres países suramericanos.

Según la información disponible hasta el momento, el hombre se escondía en la ciudad de Cali y fue capturado gracias a las labores de inteligencia de la institución en colaboración con organismos internacionales.

Las investigaciones de la Policía Nacional de Colombia, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la DEA, permitieron identificar a Jaramillo Pinto como un mediador estratégico entre la subestructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, la banda ecuatoriana Los Lobos y la organización peruana Los Pulpos.

Las acciones coordinadas entre autoridades colombianas y agencias internacionales permitieron la detención de un ciudadano requerido por organismos de Estados Unidos y Perú, quien era considerado un enlace clave dentro de una red regional de narcotráfico - crédito Dijín

Según fuentes judiciales, su función principal consistía en viabilizar el traslado de cargamentos de cocaína mediante vehículos con compartimientos ocultos hacia Ecuador y Perú.

El coronel Elver Sanabria, director de la Dijín, explicó que una vez la sustancia llegaba a territorio ecuatoriano o peruano, alias Rolex coordinaba su envío hacia Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas que partían desde la costa ecuatoriana.

“El sujeto es investigado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) por presunto tráfico de narcóticos en distintos estados de ese país, particularmente en la región del Pacífico. Asimismo, figura como requerido mediante notificación roja por la República del Perú, por el delitode narcotráfico, y es solicitado por el estado de Ohio (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas y conspiración”, señaló el oficial.

Organización y rutas: de los Andes al Pacífico

El impacto de la red liderada por Jaramillo Pinto se observa en la complejidad de las rutas y alianzas. Los Lobos, grupo surgido en 2021 en el sistema penitenciario de Ecuador, habría establecido conexiones con disidentes de las Farc para controlar el flujo de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana.

Rubén Darío Jaramillo Pinto, alias Rolex, era pieza clave en la red de narcotráfico que conectaba Colombia, Ecuador y Perú - crédito Dijín

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos calificó en 2024 a esta organización como la principal estructura de narcotráfico de Ecuador.

Por su parte, Los Pulpos de Trujillo representan una de las bandas criminales más antiguas de Perú, con antecedentes en robo y que, desde la década de 1990, expandieron su actividad a la extorsión, el secuestro y el tráfico de estupefacientes.

Alias Rolex enfrentaba una notificación roja de Interpol solicitada por Perú, donde era requerido desde el 25 de julio de 2006 por su participación en envíos internacionales de droga.

Las autoridades peruanas vincularon a Jaramillo Pinto con un operativo en Lima, donde se desmanteló un centro de acopio de clorhidrato de cocaína que operaba bajo identidades falsas.

La Policía Nacional de Colombia capturó a alias Rolex, buscado por la DEA y redes antidrogas internacionales, en un operativo en Cali - crédito Dijín

En Colombia, el historial de detenciones de Jaramillo Pinto incluye una captura en 2025 en Cali, donde le incautaron 49 kilogramos de cocaína. No obstante, hasta su reciente aprehensión, se encontraba en libertad por causas no especificadas.

Además de los procesos en Sudamérica, el estado de Ohio en Estados Unidos solicitó la extradición de Jaramillo Pinto por los delitos de tráfico de drogas y conspiración.

La captura, realizada con fines de extradición, lo dejó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana, mientras se tramitan los procedimientos para su entrega a la justicia estadounidense.

La operación conjunta entre las agencias colombianas y la DEA evidencia la prioridad que representa para Estados Unidos el desmantelamiento de redes que trasladan cocaína desde Sudamérica, especialmente por medio de rutas que involucran a Ecuador y Perú en el corredor del Pacífico.