Colombia

Así actuaba alias Rolex, el capo colombiano que era buscado por autoridades de Perú y EE. UU.: fue capturado en Cali, Valle

Las investigaciones revelaron la implicación de Rubén Darío Jaramillo Pinto en la coordinación logística de envíos internacionales de sustancias prohibidas, quien enfrenta solicitudes de extradición por distintos cargos relacionados con delitos de narcotráfico

Guardar
Las investigaciones revelan que alias
Las investigaciones revelan que alias Rolex mediaba entre las disidencias de las Farc, Los Lobos de Ecuador y Los Pulpos de Perú para trasladar cocaína - crédito Dijín

En medio de la lucha antidrogas por parte de las autoridades colombianas, la Policía Nacional informó en la tarde del lunes 23 de febrero sobre la captura de Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido como alias Rolex.

Este presunto narcotraficante colombiano era buscado por la DEA y autoridades de Perú y Estados Unidos, que lo señalan como pieza clave en una red que conecta organizaciones criminales de tres países suramericanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información disponible hasta el momento, el hombre se escondía en la ciudad de Cali y fue capturado gracias a las labores de inteligencia de la institución en colaboración con organismos internacionales.

Las investigaciones de la Policía Nacional de Colombia, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la DEA, permitieron identificar a Jaramillo Pinto como un mediador estratégico entre la subestructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, la banda ecuatoriana Los Lobos y la organización peruana Los Pulpos.

Las acciones coordinadas entre autoridades colombianas y agencias internacionales permitieron la detención de un ciudadano requerido por organismos de Estados Unidos y Perú, quien era considerado un enlace clave dentro de una red regional de narcotráfico - crédito Dijín

Según fuentes judiciales, su función principal consistía en viabilizar el traslado de cargamentos de cocaína mediante vehículos con compartimientos ocultos hacia Ecuador y Perú.

El coronel Elver Sanabria, director de la Dijín, explicó que una vez la sustancia llegaba a territorio ecuatoriano o peruano, alias Rolex coordinaba su envío hacia Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas que partían desde la costa ecuatoriana.

El sujeto es investigado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) por presunto tráfico de narcóticos en distintos estados de ese país, particularmente en la región del Pacífico. Asimismo, figura como requerido mediante notificación roja por la República del Perú, por el delitode narcotráfico, y es solicitado por el estado de Ohio (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas y conspiración”, señaló el oficial.

Organización y rutas: de los Andes al Pacífico

El impacto de la red liderada por Jaramillo Pinto se observa en la complejidad de las rutas y alianzas. Los Lobos, grupo surgido en 2021 en el sistema penitenciario de Ecuador, habría establecido conexiones con disidentes de las Farc para controlar el flujo de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana.

Rubén Darío Jaramillo Pinto, alias
Rubén Darío Jaramillo Pinto, alias Rolex, era pieza clave en la red de narcotráfico que conectaba Colombia, Ecuador y Perú - crédito Dijín

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos calificó en 2024 a esta organización como la principal estructura de narcotráfico de Ecuador.

Por su parte, Los Pulpos de Trujillo representan una de las bandas criminales más antiguas de Perú, con antecedentes en robo y que, desde la década de 1990, expandieron su actividad a la extorsión, el secuestro y el tráfico de estupefacientes.

Alias Rolex enfrentaba una notificación roja de Interpol solicitada por Perú, donde era requerido desde el 25 de julio de 2006 por su participación en envíos internacionales de droga.

Las autoridades peruanas vincularon a Jaramillo Pinto con un operativo en Lima, donde se desmanteló un centro de acopio de clorhidrato de cocaína que operaba bajo identidades falsas.

La Policía Nacional de Colombia
La Policía Nacional de Colombia capturó a alias Rolex, buscado por la DEA y redes antidrogas internacionales, en un operativo en Cali - crédito Dijín

En Colombia, el historial de detenciones de Jaramillo Pinto incluye una captura en 2025 en Cali, donde le incautaron 49 kilogramos de cocaína. No obstante, hasta su reciente aprehensión, se encontraba en libertad por causas no especificadas.

Además de los procesos en Sudamérica, el estado de Ohio en Estados Unidos solicitó la extradición de Jaramillo Pinto por los delitos de tráfico de drogas y conspiración.

La captura, realizada con fines de extradición, lo dejó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana, mientras se tramitan los procedimientos para su entrega a la justicia estadounidense.

La operación conjunta entre las agencias colombianas y la DEA evidencia la prioridad que representa para Estados Unidos el desmantelamiento de redes que trasladan cocaína desde Sudamérica, especialmente por medio de rutas que involucran a Ecuador y Perú en el corredor del Pacífico.

Temas Relacionados

Rubén Darío Jaramillo PintoAlias RolexNarcotráfico ColombiaPolicía NacionalDijíncapo colombianoColombia-noticias

Más Noticias

El juez que lleva el caso de Nicolás Petro denunció que su hija y él recibieron amenazas

El togado indicó que esta exposición mediática incrementó de forma notoria su nivel de riesgo

El juez que lleva el

Petro afirmó que la investigación de la Ungrd se enfocó en él y atribuyó la corrupción a una estructura heredada: “Muchos fiscales fracasan”

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del caso de corrupción, durante su gobierno, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de su cuenta oficial de X

Petro afirmó que la investigación

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

La nación oceánica se prepara para enfrentar a Egipto, Bélgica e Irán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que será su tercera participación en la cita orbital

Estos serán los rivales de

Huelga de hambre de presos políticos en Venezuela: más de 80 colombianos se unen para exigir su liberación

El reclamo de excarcelación y asistencia humanitaria sigue aumentando tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, mientras actores internacionales observan el desarrollo de la situación en los principales penales del país

Huelga de hambre de presos

Resultados Chontico Día: último sorteo del lunes 23 de febrero

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los invitados que

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Deportes

Estos serán los rivales de

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

A Radamel Falcao García también lo identificaron como un therian: “A la altura de Cristiano y Messi”

FIFA confirmó el calendario de partidos de Uzbekistán en la FIFA Series 2026 antes del Mundial: Venezuela será uno de sus rivales

James Rodríguez fue catalogado como “el mejor fichaje en la historia del Minnesota United” por exjugador estadounidense

El autódromo de Tocancipá está al nivel de las mejores pistas del mundo, aseguró responsable del escenario deportivo: la remodelación costó miles de millones