Alias Gabriela, la mujer involucrada en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, fue condenada a 20 años de prisión

"Gabriela", la mujer que entregó el arma al sicario de 15 años, será condenada a 245 meses de prisión por su implicación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía/Colprensa

Katherine Martínez Martínez, alias Gabriela, aceptó su responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La condena, ratificada por la jueza encargada del caso, será de 245 meses de prisión, es decir, 20 años y 4 meses.

La decisión surgió tras un preacuerdo alcanzado entre la defensa de la procesada y la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado durante la audiencia. El asesinato de Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, al occidente de Bogotá, conmocionó al país y desató una ola de indignación.

El atentado, ejecutado por un sicario de 15 años, fue meticulosamente planeado, con la implicación directa de Martínez, que desempeñó un rol clave en la logística del crimen, de acuerdo con lo revelado durante todo el proceso. La Fiscalía calificó a “Gabriela” como una pieza esencial en la preparación y ejecución de este acto violento.

