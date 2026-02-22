Ministro de Defensa niega corrupción en contrato de antidrones: “Hemos demostrado actuar con total transparencia”

El ministro enfatizó que la contratación del sistema antidrones cuenta con estrictos controles internos y externos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzáles

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que es “falso” que se estén presentando supuestos hechos de corrupción en la estructuración del contrato para adquirir el Escudo Nacional Antidrones. Así lo manifestó tras la publicación de El Colombiano, que vinculó a empresarios cercanos a funcionarios del Gobierno en la licitación de 1.681 millones de dólares (6,2 billones de pesos) para el sistema antidrones.

Según informó el medio, el Ministerio de Defensa se encuentra en la fase precontractual de un proyecto destinado a enfrentar ataques con drones armados por parte de grupos ilegales, los cuales han dejado al menos 62 muertos y más de 860 incidentes violentos en los últimos cinco años. El reportaje menciona que la empresa Force Improvement LLC, relacionada con Camilo Benedetti, hermano del ministro del Interior, Armando Benedetti, estaría interesada en la adjudicación a la firma turca MKE Corporation.

De acuerdo con Caracol Radio, Pedro Sánchez declaró: “Es falso que haya intereses externos en la estructuración del contrato. Ninguna persona ajena al Ministerio de Defensa está participando en la estructuración de este contrato”.

El ministro detalló que la entidad designó un grupo de contratación compuesto por expertos del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial, la Armada Nacional y la Policía Nacional, articulados con la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa.

El funcionario agregó: “Hemos invitado a la Contraloría y a la Procuraduría para que acompañen este proceso, que está hasta ahora en la etapa de desarrollo de los estudios previos, del estudio de mercado; está en la fase precontractual, conociendo qué opciones hay en el mercado”.

Según Sánchez, “decir que los acercamientos que ha hecho el Ministerio de Defensa, conociendo capacidades en Turquía, conociendo capacidades en Qatar, conociendo capacidades en República Checa, en Estados Unidos, en Europa, sea direccionar algo, eso es una irresponsabilidad”.

Memorando con Turquía y reuniones de funcionarios revelados por el medio

De acuerdo con El Colombiano, el Ministerio de Defensa firmó un memorando de entendimiento con Turquía en junio de 2025, lo que abrió la puerta al interés de la empresa MKE Corporation en vender el sistema antidrones Tolga, cuya única demostración pública se realizó en noviembre de 2025. El medio indica que dentro de los empresarios mencionados figura Camilo Benedetti, cuya empresa Force Improvement LLC ya había tenido contratos con las Fuerzas Militares en años anteriores.

El artículo señala también la reunión entre Carlos Alberto Dada y la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, en diciembre de 2025. Dada declaró que el encuentro trató “temas entre amigos” y negó cualquier interés en el contrato antidrones, afirmando: “No promuevo esa sociedad (la de los turcos), no conozco a qué se dedica, no sé en qué procesos está”.

Por su parte, la viceministra Verbel explicó a El Colombiano: “La información relacionada con el Escudo Nacional Antidrones tiene reserva legal. En el Viceministerio recibimos de manera regular a distintos actores del sector público y privado, así como a ciudadanos que solicitan audiencia para exponer iniciativas o inquietudes. Las reuniones que sostengo son de naturaleza diversa y no implican compromiso alguno más allá de escuchar y orientar dentro del marco de mis competencias”.

Benedetti rechaza señalamientos y denuncia “noticias malintencionadas”

Armando Benedetti, ministro del Interior, también respondió con dureza a las publicaciones del medio ya mencionado: “El Colombiano miente, parece más bien El Calumniano. El Colombiano no representa a un colombiano sino a un mafioso. Sus noticias son todas llenas de conjeturas, de falta de investigación y rigor periodístico. No informan sino que opinan personas con falta de preparación, hasta escriben mal”.

Benedetti añadió: “Lo que haga mi hermano no tiene nada que ver con lo que yo haga y lo que yo haga no tiene nada que ver con lo que él hace. Mi hermano no es socio de Carlos Dada ni Carlos Dada es comisionista de armas. La empresa con la que relacionan a Camilo no ha vendido nada a las Fuerzas Militares desde finales del 2021, antes de que iniciara este Gobierno, hoy no tiene ni cuenta bancaria. El Gobierno no ha abierto el proceso de compra de antidrones, y hay unos creativos que dicen que yo estoy intrigando para eso”.

Codaltec asume rol central como intermediaria estatal

El Colombiano informó que desde el primer trimestre de 2025 el ministro Sánchez decidió centralizar todo lo relacionado con sistemas antidrones en la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC), empresa estatal adscrita a la cartera de Defensa. Según el reporte, Codaltec actuaría como intermediaria y obtendría un 14% del contrato por concepto de administración, además de facilitar la negociación con firmas extranjeras bajo un régimen de contratación especial.

Una fuente del Ministerio citada por el medio explicó que el grupo de drones, responsable del proyecto, depende funcionalmente del despacho del ministro, con el coronel Luis Antonio Gelves como asesor de seguimiento.

Violencia con drones y antecedentes empresariales

El proyecto del Escudo Nacional Antidrones responde a una amenaza que ha dejado decenas de muertos a causa de ataques con drones armados por parte de grupos ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. El sistema antidrones propuesto busca incrementar la capacidad de defensa del Estado frente a estos incidentes.

Camilo Benedetti, en declaraciones recogidas por El Colombiano, negó cualquier interés actual en el proceso: “No tengo absolutamente nada que ver con ese proceso”. Sobre las actividades pasadas de su empresa, afirmó: “Desde que Petro es presidente no he podido vender ni un palillo (sic). Estoy completamente vetado. La empresa prácticamente está inactiva; incluso estoy evaluando cerrarla”.

Proceso bajo vigilancia de organismos de control

El ministro Pedro Sánchez enfatizó que el Ministerio de Defensa designó a un grupo especializado, con acompañamiento permanente de la Contraloría y la Procuraduría, para garantizar la transparencia. “Nosotros hemos demostrado actuar con total transparencia”, subrayó Sánchez.

Por el momento, el proceso de adquisición del sistema antidrones permanece en etapa de estudios de mercado y análisis técnico, bajo vigilancia de organismos de control y con la participación de expertos de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.