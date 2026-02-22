Ministro de Defensa aseguró que hay empresas interesadas en proyecto antidrones pese a escándalo por posible corrupción

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el proyecto antidrones de Colombia busca proteger al país de ataques con drones por parte de grupos armados ilegales - crédito MinDefensa/X

El proyecto antidrones del Ministerio de Defensa colombiano enfrenta controversia por supuesta corrupción, pero el titular de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez, sostiene que el proceso mantiene “pluralidad de ofertas” y que la transparencia está garantizada.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X durante la mañana del domingo 22 de febrero, el ministro de Defensa afirmó que decenas de compañías de al menos 20 países han mostrado su interés por participar en el proyecto militar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hasta la fecha, 74 empresas de 20 países han manifestado su interés en participar en el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones, lo que evidencia la pluralidad de ofertas, tecnologías y enfoques que deben ser considerados en el marco de esta iniciativa estratégica”, señaló el funcionario.

Según Sánchez, este abanico de propuestas fortalece la preparación del proceso y permite comparar tecnologías y enfoques antes de tomar cualquier decisión sobre la compra del sistema.

Las autoridades insisten en la pluralidad de ofertas y la transparencia del proceso, exhortando a denunciar cualquier irregularidad detectada al respecto - crédito X

“Este interés fortalece el estudio de mercado requerido para la adecuada estructuración y elaboración de los estudios previos dentro de la fase precontractual, etapa fundamental para garantizar un proceso sólido, técnico y transparente”, comentó el ministro.

El programa, aún en fase precontractual, está diseñado para dotar a Colombia de un sistema avanzado capaz de identificar y neutralizar drones empleados en ataques por grupos armados ilegales.

“El proyecto aún se encuentra en fase precontractual, en la que restan actividades clave que culminarán con la presentación formal de ofertas y la consolidación de los estudios previos definitivos. Solo entonces se adoptará la decisión sobre los equipos que ofrezcan la mejor solución frente a una amenaza que evoluciona de manera constante y rápida. En este proceso participan los comités estructuradores de cada Fuerza, los comités evaluadores y el equipo de contratación del Ministerio de Defensa”, comentó Sánchez

Entre 2021 y 2026, el país registró 860 ataques de este tipo, que dejaron 62 personas muertas, según cifras oficiales. El Gobierno busca responder a una amenaza que evoluciona rápido y que afecta la seguridad nacional.

74 empresas de 20 países han mostrado interés en el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones, según el ministro Sánchez - crédito X

Vinculación de empresas turcas y dudas sobre la contratación directa

El proceso de contratación ha sido objeto de escrutinio público tras revelaciones sobre posibles intereses privados y vínculos familiares. Un reportaje de El Colombiano puso el foco en Carlos Alberto Dada, excuñado de Camilo Benedetti, hermano del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Dada habría impulsado la participación de la firma turca MKE Corporation en el contrato, cuyo valor supera los 6,2 billones de pesos.

El medio antioqueño reveló la existencia de un memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Turquía en junio de 2025, lo que habría facilitado el acceso preferencial de la compañía turca antes incluso de la apertura formal del proceso. Además, Dada ingresó al Ministerio de Defensa en diciembre de 2025 y sostuvo reuniones internas, lo que alimentó las sospechas de un impulso discreto a la oferta de MKE Corporation.

La propia viceministra de Defensa, Angélica Verbel, viajó a Turquía en enero de 2026 y fue fotografiada en la sede de la empresa. El Ministerio señaló que la misión buscaba fortalecer la cooperación bilateral, aunque no ofreció detalles sobre conversaciones específicas respecto al sistema antidrones.

El papel de Codaltec y posibles incentivos internos

El modelo elegido para la adjudicación del contrato añade un punto de debate. El proceso se centralizaría a través de Codaltec, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, que cuenta con un régimen especial y tiene la capacidad de contratar de manera directa, fuera del esquema de licitación pública. Según fuentes internas, Codaltec podría recibir hasta el 14% del valor total del contrato por su gestión administrativa.

Mientras tanto, tanto Camilo Benedetti como Carlos Alberto Dada han negado cualquier participación actual en el proceso. Benedetti aseguró que su empresa, Force Improvement LLC, no está interesada en el negocio y que no ha autorizado a nadie a representarlo. Dada reconoció una reunión con la viceministra, pero la calificó como de carácter personal y desvinculada del contrato.

Respuesta del Gobierno y cuestionamientos técnicos

El presidente Gustavo Petro publicó este mensaje en su cuenta de X donde afirmó que los sistemas turcos no cuentan con tecnología móvil táctica probada en guerra, como la que busca el Gobierno - crédito Gustavo Petro/X

La controversia escaló hasta el presidente Gustavo Petro que se refirió al tema en X. “Los turcos no tienen antidrones móviles tácticos, probados en la guerra, que es lo que estoy buscando como prioridad” escribió el mandatario, dejando entrever que la oferta turca no cumpliría con los requisitos de experiencia en combate que el Gobierno considera esenciales.

Las dudas técnicas también se han hecho presentes. Fuentes citadas por El Colombiano advirtieron que el sistema “Tolga” de MKE Corporation solo se habría demostrado públicamente una vez y tendría dificultades para detectar drones modificados con fibra óptica, una técnica empleada por grupos ilegales en Colombia.

La viceministra Verbel defendió su gestión al asegurar que las reuniones con actores del sector no implican compromisos y que todo el proceso mantiene la reserva legal correspondiente. Por su parte, el ministro Sánchez reiteró en X que “la transparencia está garantizada” y exhortó a denunciar cualquier irregularidad a la línea 157.