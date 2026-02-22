Colombia

Criminalidad e inversión: las claves del balance sobre seguridad que entregó el Ministerio de Defensa en Medellín

El ministro Pedro Sánchez encabezó un encuentro junto con la cúpula militar de la región y el alcalde de la capital antioqueña

Pedro Sánchez y Federico Gutiérrez
Pedro Sánchez y Federico Gutiérrez trabajaron juntos por la seguridad de Medellín - crédito Ministerio de Defensa

En la tarde del 21 de febrero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, entregaron un balance del consejo de seguridad que se llevó a cabo en la capital de Antioquia.

Acompañado de la cúpula militar, la vocería fue tomada por el ministro Sánchez, que habló de la tasa de homicidios que se registra en la ciudad, que sigue siendo la más baja de los últimos cuarenta años.

Sánchez entregó un parte positivo en cuanto a la delincuencia de la ciudad, resaltando que en 2025 todos los delitos de alto impacto se redujeron en la capital antioqueña.

Aquí hay que hacer un reconocimiento a los líderes de esta seguridad en esta región, a los gobernadores, a los alcaldes, también a la capacidad militar y policial que se ha desplegado, a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, a la defensoría, pero especialmente a la población”, declaró Pedro Sánchez.

El ministro y el alcalde
El ministro y el alcalde hablaron de la inversión que se hará en la región - crédito Ministerio de Defensa

Sánchez recordó el operativo en el que fue capturado alias Sebas, cabecilla de una estructura criminal ligada a la extorsión en la comuna 13, uno de los principales corredores turísticos de la ciudad.

De la misma forma, recordó que el año anterior las autoridades ejecutaron 35 capturas de sujetos que tenían orden de captura por parte de la Interpol. “La orden para toda la Fuerza Pública es desmantelar a su mínima expresión todos los carteles del narcotráfico, del crimen, del terrorismo, la delincuencia que hay aquí en esta región”.

Al hablar de Antioquia, el ministro indicó que el objetivo principal de las autoridades es desmantelar a las disidencias al mando de “Calarcá”, recordando que por el comandante del Estado Mayor Central hay una recompensa, por parte de Estados Unidos, de hasta cinco millones de dólares.

Para mitigar la presencia de los grupos armados en la región, Sánchez reveló que en el último año en Antioquia han sido sumados al servicio de la población civil más de 1.600 uniformados.

El ministro elogió al alcalde
El ministro elogió al alcalde de Medellín por las cifras de criminalidad que tiene la ciudad - crédito Ministerio de Defensa

Al retomar el balance sobre Medellín, mencionó que la alcaldía ha invertido más de 150.000 millones de pesos en tecnología para mejorar la seguridad, 300.000 millones de pesos para un centro integrado de inteligencia y otros avances para mitigar a los criminales.

Sánchez puntualizó al indicar que la cartera se sumará a este tipo de medidas, principalmente enfocando la inversión para prevenir los ataques con drones explosivos, lo que se ha convertido en una de las problemáticas que más pone en peligro a la ciudadanía y la fuerza pública en la región.

“La clave también es reemplazar la economía ilegal, y por ello hay unos programas de sustitución de cultivos. Este año esperamos invertir cerca de un billón de pesos en el proyecto del escudo antidrón, y es para proteger la vida”.

El balance de ‘Fico’ Gutiérrez

Gutiérrez envió un mensaje en
Gutiérrez envió un mensaje en contra de los criminales y advirtió sobre la presencia del ELN en la ciudad - crédito Alcaldía Medellín

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció los elogios del ministro y mencionó que el objetivo en la ciudad es seguir mejorando las cifras ligadas a los crímenes de alto impacto.

Sin embargo, Gutiérrez se alejó del Gobierno nacional al recordar el evento en el que el presidente Gustavo Petro estuvo con voceros de las bandas delincuenciales de la región: “Las estructuras criminales no merecen tarimazos, merecen guarapasos de parte de la fuerza pública”, declaró el alcalde de Medellín.

El mandatario local confirmó las cifras de inversión entregadas por el ministro y denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría interviniendo en espacios educativos de la ciudad. “La incidencia del ELN es clara, especialmente en algunas universidades públicas, como la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y el Politécnico, donde se han ido tomando justamente el control de muchos de estos espacios para salir y generar terror”.

