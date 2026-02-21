Colombia

Medellín registró el mayor número de tutelas por salud en Colombia con casi 70 al día

Un informe de Medellín cómo vamos señaló que la capital antioqueña registra el mayor número de acciones legales relacionadas con atención en salud, situación que advierte un impacto creciente sobre el sistema judicial y los servicios médicos

Fallos judiciales y sanciones a
Fallos judiciales y sanciones a EPS no logran frenar la demanda de tutelas ni mejoran el acceso efectivo a los servicios médicos - crédito Europa Press

Medellín se ha consolidado como la ciudad de Colombia con el mayor volumen de tutelas por problemas de salud, al alcanzar un promedio de 67 solicitudes diarias; esta tendencia refleja la agudización de la crisis del sistema sanitario y anticipa un escenario aún más complejo para 2026.

A pesar de los fallos judiciales favorables a los usuarios y sanciones ejemplares hacia las Entidades Promotoras de Salud (EPS), los habitantes continúan hallando en la acción de tutela el recurso más efectivo para hacerse escuchar.

Caso emblemático de esta situación fue el encarcelamiento por dos días del agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS, que incumplieron órdenes concernientes al tratamiento de una paciente cardíaca en un hospital de Envigado.

Este incidente singularizó la profundidad del problema, pero distintos testimonios muestran que no se trata de una excepción. Mónica Isabel Uribe, hija de una mujer de 92 años que espera el cambio de un marcapasos, expresó en Blu Radio su frustración por la falta de respuesta de Nueva EPS incluso después de ganar un incidente de desacato. Su caso resalta la distancia entre las decisiones judiciales y su ejecución práctica.

Uno de los casos con
Uno de los casos con más relevancia fue la orden de encarcelamiento por dos días del agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS - crédito La Patria/Colprensa

Las cifras recientes revelan una carga administrativa considerable tanto para la justicia como para el sector salud; la presión resulta insostenible para usuarios y autoridades. Según datos de Medellín Cómo Vamos, en 2025 se interpusieron 24.541 tutelas por temas sanitarios, lo que corresponde a una tasa de casi 10 acciones por cada mil habitantes.

Ninguna otra ciudad colombiana se acerca a estos valores; Cali, Cartagena y Barranquilla reportan tasas de cinco, cuatro y tres tutelas por cada mil habitantes, respectivamente.

El incremento sostenido de acciones legales encuentra raíz en las demoras para acceder a procedimientos médicos, dificultades para obtener medicamentos y obstáculos constantes para agendar citas. Para muchos, la tutela ha dejado de ser una herramienta excepcional y se convirtió en un mecanismo rutinario para forzar el cumplimiento de derechos fundamentales desatendidos por el sistema.

El análisis comparativo expone la distancia significativa entre Medellín y el resto del país en el establecimiento de tutelas por salud.

Con 24.541 acciones en 2025 y una tasa de 9,88 por cada 1.000 habitantes, supera ampliamente a ciudades como Bucaramanga, que la sigue con 9,41. Otras capitales muestran cifras considerablemente menores: Cali alcanza 5,38, Cartagena 4,77 y Barranquilla 3,88 por cada mil habitantes; mientras Bogotá apenas llega a 3,25.

En 2025, Medellín registró 24.541
En 2025, Medellín registró 24.541 tutelas por salud, con una tasa de 9,88 acciones por cada mil habitantes, superando el promedio nacional - crédito Colprensa

De acuerdo con Medellín Cómo Vamos y la Corte Constitucional, el registro de tutelas en años recientes muestra una tendencia ascendente pese a ligeras variaciones anuales.

En 2024, se interpusieron 24.957 tutelas y el récord previo lo sostuvo 2018 con 23.787. En contraste, años anteriores y posteriores a 2018 nunca superaron las 20 mil acciones, a excepción de 2023, cuando se reportaron 17.504.

Elkin Eduardo Gallego, personero delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, atribuyó este fenómeno al aumento de EPS intervenidas, lo que agrava la crisis de acceso y genera un efecto multiplicador en la demanda de intervenciones judiciales.

Las principales causas que motivan la presentación de tutelas en Medellín están vinculadas con las demoras en la práctica de procedimientos médicos oportunos, origen del 37% de las acciones (9.080 casos).

Además, 7.853 usuarios recurrieron a la tutela por problemas con la entrega oportuna de medicamentos, dificultad que golpea con fuerza a quienes enfrentan enfermedades complejas.

El personero destacó que la adquisición de medicamentos se ha transformado en el problema más severo,especialmente para quienes dependen de estos insumos para cuadros clínicos críticos.

Además, la solicitud de citas médicas motiva el 30% de las tutelas (7.362 casos), pues muchos pacientes solo han logrado ser atendidos tras acudir a la justicia.

La demora en procedimientos y
La demora en procedimientos y la falta de medicamentos motivan la mayoría de las tutelas, concentrando el 37% y 32% de los casos respectivamente - crédito Colprensa

Conforme al informe de Medellín Cómo Vamos, el 44% de los usuarios obtuvo una cita médica en menos de 10 días, pero un 29% debió esperar más de 20 días y el 14% aguardó entre 11 y 20 días. Otros motivos frecuentes incluyen la interrupción de tratamientos integrales (4.663 tutelas, equivalentes al 19%) y la continuidad en la prestación del servicio (2.454 acciones, 10%).

La participación de tutelas de salud sobre el total de acciones instauradas en Medellín ha crecido de forma notable durante los últimos años. De acuerdo con Medellín Cómo Vamos, en 2017 este tipo de demandas representaba apenas el 14% del total, en 2024 alcanzó el 29% y para octubre de 2025 escaló al 33%.

El personero delegado advirtió que el panorama no cambiará mientras persistan los problemas de financiación y gestión en el sistema. A pesar de los esfuerzos en las mesas de trabajo para reorganizar la atención hospitalaria, la continuidad de la crisis y las deudas a los proveedores consolidan un cuello de botella que impide una solución sostenible.

Petro rechaza la visión tradicional

Hermana de Mabel Cartagena denunció

Excuñado del hermano del ministro

La vía Panamericana afronta hasta

Parlamentario francés habló sobre la
Reportan la retención ilegal de

Hermana de Mabel Cartagena denunció

Bayern Múnich ganó un partidazo:

