‘Iván Mordisco’ sigue siendo objetivo principal de las Fuerzas Militares: “Hoy le hemos neutralizado 122 integrantes”

El general Hugo López, jefe máximo de las Fuerzas Militares, de acuerdo a la infromación suministrada por Caracol Radio, hizo pública la cifra durante una evaluación de los operativos recientes, en la que también enfatizó que el jefe máximo de las disidencias de las Farc continúa siendo el blanco primordial de las fuerzas estatales - crédito Sebastian Marmolejo/Long Visual Press

El comandante de las Fuerzas Militares confirmó que en el transcurso de 2025 y 2026 fueron neutralizados 122 integrantes principales de la estructura de alias Iván Mordisco, resaltando que estas acciones constituyen uno de los golpes más contundentes contra las disidencias de las Farc en Colombia.

Este dato representa un avance relevante en la estrategia militar para debilitar el aparato armado de uno de los líderes más buscados del país y fue divulgado durante un balance sobre las operaciones en zonas donde persisten estos grupos armados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El general Hugo López, jefe máximo de las Fuerzas Militares, de acuerdo a la infromación suministrada por Caracol Radio, hizo pública la cifra durante una evaluación de los operativos recientes, en la que también enfatizó que el principal líder de las disidencias de las Farc continúa siendo el blanco primordial de las fuerzas estatales.

“A Mordisco hoy le hemos neutralizado 122 integrantes de su estructura principal, y esto es un resultado muy importante que se ha venido haciendo durante el 2025 y el 2026. También destacó una operación clave contra ese grupo armado. “La operación más importante contra este cabecilla se hizo el primero de enero contra alias ‘Polo’, que era el encargado de la seguridad y el encargado de la parte logística de este bandido”.

El alto oficial puntualizó que el trabajo contra esta estructura se centró especialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare y Amazonas.

“Viene avanzando en esos departamentos donde claramente Calarcá y la estructura del GAO-r del Estado Mayor Central viene delinquiendo. Hoy se logró la neutralización muy importante de tres sujetos con un número importante también de fusiles, de municiones en el Catatumbo contra la estructura 33”, comentó.

Fotografía de archivo del 16 de abril de 2023 que muestra a alias Iván Mordisco - crédito Ernesto Guzmán/EFE

En la intervención, el general López indicó que la ofensiva principal ha generado resultados demostrables, y abordó la percepción social que sugiere un enfoque desigual en la persecución de las distintas disidencias.

Reconoció que, aunque se combate en diferentes frentes, la prioridad sigue siendo la estructura liderada por ‘Mordisco’ y resaltó acciones focalizadas en las regiones mencionadas.

Entre las operaciones destacadas, López mencionó la acción ocurrida el 1 de enero contra alias Polo, responsable de la seguridad y logística de la banda de ‘Mordisco’, afirmando que este fue uno de los golpes más relevantes dados recientemente a los mandos intermedios del grupo.

Ejército de Ecuador detuvo a ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Farc

El Ejército de Ecuador detuvo a Kevin Daniel R.C., alias Camilo, presunto cabecilla colombiano de las disidencias de las Farc y a otros diez ciudadanos ecuatorianos durante un operativo militar realizado la madrugada del 17 de febrero en Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, según reportó el propio Ejército.

La operación se desarrolló la madrugada del 17 de febrero, cuando personal militar incursionó en una vivienda señalada como base clandestina, enfrentando resistencia armada y logrando la aprehensión de once personas con armas de fuego incautadas - crédito @EjercitoECU / X

Esta intervención, dirigida contra una estructura armada vinculada a la minería ilegal, extorsiones y tráfico de armas, permitió el decomiso de un fusil AR15 calibre 5,56 mm, tres escopetas artesanales, dos cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 51 cartuchos calibre 5,56 mm, 27 cartuchos calibre 9 mm, dos cartuchos 12GA y una pistola traumática, datos confirmados por fuentes militares.

Las autoridades ecuatorianas destacan que la detención de ‘Camilo’ y su grupo representa un avance clave contra las estructuras ilegales que operan en corredores estratégicos y economías ilícitas en la provincia de Esmeraldas, consolidando nexos con redes criminales locales.

El grupo mantiene influencia en áreas como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí, Cabuyal y Playa de Oro, facilitando el tránsito de personas, armas y mercancías y transformando la frontera en un enclave prioritario para el crimen organizado.

La operación se activó a las 6:00 a. m. en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, con apoyo de inteligencia militar. Al ingresar a la base clandestina, los militares se enfrentaron con disparos y respondieron con el uso progresivo de la fuerza, logrando el control del sitio y la captura de los once sospechosos. Uno de los detenidos, de nacionalidad ecuatoriana, resultó herido y fue trasladado a un hospital.