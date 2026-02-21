Colombia

Falleció Willie Colón: esta fue la relación del salsero con Colombia y la canción que dedicó al país

La muerte del intérprete de salsa se confirmó en la mañana del 21 de febrero. Seguidores colombianos recordaron su legado en la música latina

Guardar
El último concierto de Willie
El último concierto de Willie Colón en Colombia tuvo lugar en Cali, durante la Feria de diciembre de 2023 - crédito Willie Colón/Facebook

Willie Colón, una de las figuras más emblemáticas de la salsa, murió en la mañana del 21 de febrero tras permanecer hospitalizado.

Su fallecimiento conmocionó al mundo de la música latina y a Colombia, país donde el artista forjó un vínculo único con el público y la escena local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Willie Colón eligió Cali como escenario de su último concierto en diciembre de 2023, durante la tradicional Feria de Cali. En medio del espectáculo, el artista abandonó el escenario por problemas de salud.

Tras el incidente, expresó al público: “Gracias a Dios puede recuperar suficiente para cerrar mi tanda. Estoy bien y gracias por estar pendiente de mí, estoy consultando con mis médicos”. El músico añadió: “Para el que dijo que estoy demasiado de viejo, si mis médicos determinan que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre del 2023 en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón”. La situación generó incertidumbre de su retiro definitivo.

Willie Colón murió la mañana
Willie Colón murió la mañana del 21 de febrero tras permanecer hospitalizado, dejando un legado imborrable en la salsa y en el público colombiano - crédito Foto AP/Gregory Bull, archivo

La presencia de Willie Colón en Colombia no se limitó a ese último espectáculo. La ciudad de Medellín fue otra parada importante, donde en agosto de 2019 participó en la Feria de las Flores. En una de sus declaraciones, el artista reconoció: “Si no fuera por Colombia la salsa estaría caída totalmente”, y subrayó que el apoyo del público local fue fundamental para mantener vigente el género. Estas palabras reflejan el aprecio y la gratitud que Colón sentía por el país.

La canción `Pa’ Colombia’

Los vínculos musicales también quedaron registrados en Pa’ Colombia, una pieza compuesta y grabada por Willie Colón como homenaje directo a la nación sudamericana. La canción, disponible en plataformas digitales, representa un tributo a la cultura y la historia musical del país. Pa’ Colombia se integró al repertorio del artista, que la interpretó en varias de sus presentaciones, reforzando el lazo con sus seguidores colombianos.

El legado de Willie Colón en Colombia incluye, además, múltiples visitas a festivales y eventos masivos, especialmente en ciudades como Cali, considerada capital de la salsa, y Medellín, epicentro de la música latina en el país. El artista participó en ediciones anteriores de la Feria de Cali y la Feria de las Flores, consolidando su figura como uno de los referentes más queridos del público colombiano.

A lo largo de los años, Willie Colón compartió mensajes de admiración y respeto hacia el pueblo colombiano. “Nosotros, los puertorriqueños, tenemos una deuda muy grande con ustedes porque han mantenido el apoyo a la salsa, sino fuera por el colombiano y su impulso este género ya se hubiera caído totalmente”. Estas declaraciones evidencian el reconocimiento del artista hacia la audiencia que lo mantuvo vigente durante décadas.

La última aparición de Willie Colón en Colombia, en diciembre de 2023, se transformó en un momento simbólico para la historia de la salsa. El músico se despidió del público con palabras de agradecimiento y dejando abierta la puerta al retiro. Su muerte cierra un capítulo fundamental de la salsa y fortalece el recuerdo de su paso por escenarios colombianos.

La familia del cantante confirmó
La familia del cantante confirmó la noticia por medio de un comunicado con el que lamentaron la muerte del cantante de 75 años - crédito Willie Colón / Facebook

La noticia de la muerte del cantante de 75 años fue anunciada por la familia del cantante por medio de la cuenta oficial de Facebook de Colón con el lamentable mensaje para sus millones de seguidores en el mundo.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, dice la confirmación oficial.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, cierra el comunicado.

Temas Relacionados

Willie ColónMuerte Willie ColónWillie Colón ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Petro rechaza la visión tradicional de la economía: “La teoría de las expectativas en economía no es científica”

El mandatario arremetió contra los fundamentos clásicos y expuso propuestas que buscan transformar los incentivos en construcción y alquileres

Petro rechaza la visión tradicional

Hermana de Mabel Cartagena denunció que sus hijos fueron maltratados en pleno Carnaval de Barranquilla: esta es la historia

Viviana Cartagena compartió en video cómo una mujer habría agredido a los pequeños durante famoso desfile barranquillero y causó preocupación y debate en las redes sociales

Hermana de Mabel Cartagena denunció

Excuñado del hermano del ministro Armando Benedetti estaría impulsando contrato antidrones por $6,2 billones para empresa turca

El proyecto del Escudo Nacional Antidrones genera controversia por presuntas gestiones privadas, reuniones en el Ministerio de Defensa y un memorando con Turquía que habría abierto el camino a la firma MKE antes del inicio formal del proceso

Excuñado del hermano del ministro

La vía Panamericana afronta hasta seis secuestros exprés diarios en Cauca, como en la época de las pescas milagrosas

El corredor vital del suroccidente colombiano experimenta bloqueos sistemáticos y la vida de los habitantes cambia abruptamente ante los mecanismos de control ilegal

La vía Panamericana afronta hasta

Parlamentario francés habló sobre la relación diplomática entre Gustavo Petro y Emmanuel Macron: “Bastante correcta”

Benoit Larrouquis subrayó que las empresas francesas en Colombia son la primera fuente de empleo extranjero

Parlamentario francés habló sobre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Villeta reveló cuál fue

Alejandra Villeta reveló cuál fue la peor infidelidad de la que se ha dado cuenta y cómo se enteró

Maiker Smith fue eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opinó sobre la etiqueta que le pusieron en Internet: “Entrando de nuevo a esta realidad”

Polilla habló sobre cómo se preparó para ser el ganador de ‘LOL Colombia 3’ y su parte favorita del formato

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Bayern Múnich ganó un partidazo:

Bayern Múnich ganó un partidazo: 3-2 ante Eintracht Frankfurt por la fecha 23 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

La dura indirecta de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez por su paso en el Bayern Múnich: “Cero quejas”

El director deportivo de Atlético Nacional confirmó que buscaron a Miguel Ángel Borja como refuerzo para la temporada 2026

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa