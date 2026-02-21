Colombia

Campesino murió al ayudar a controlar un incendio forestal en Huila

La víctima estaba participando en las labores de extinción junto a otros vecinos cuando cayó a un precipicio y falleció de inmediato

Hombre falleció al caer a
Hombre falleció al caer a un presipicio mientras ayudaba a apagar un incendio forestal - crédito Gobernación del Huila

Una tragedia sacude al departamento de Huila tras la muerte de José Janir Escobar Bastidas, un agricultor de 41 años que perdió la vida cuando colaboraba en el combate de un incendio forestal en el sector La Loma, en el centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, departamento del Huila.

La emergencia, que movilizó a la comunidad y a los cuerpos de bomberos de Tarqui y Timaná, expuso los riesgos que enfrentan quienes intentan contener este tipo de siniestros en áreas de difícil acceso.

Según el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila, la víctima estaba participando en las labores de extinción junto a otros vecinos cuando cayó a un precipicio y falleció de inmediato.

Fernández relató: “La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”.

El incendio amenazaba zonas de reserva natural y cultivos, lo que llevó a los habitantes a sumarse a los esfuerzos antes de la llegada de los equipos especializados. La coordinación entre la comunidad local y los bomberos permitió recuperar el cuerpo de Escobar Bastidas y trasladarlo al centro poblado.

Una tragedia sacude al departamento
Una tragedia sacude al departamento de Huila tras la muerte de José Janir Escobar Bastidas, un agricultor de 41 años que perdió la vida cuando colaboraba en el combate de un incendio forestal - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/EFE

El evento dejó al descubierto la vulnerabilidad de quienes, sin equipamiento profesional, se ven impulsados a actuar ante emergencias para proteger sus territorios y medios de subsistencia.

Así mismo, el capitán expresó: “Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”.

Las autoridades recordaron que las quemas a cielo abierto para preparar cultivos están prohibidas en Huila. Ante la magnitud del daño —el incendio arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación—, los organismos de socorro insistieron en la importancia de prevenir este tipo de prácticas.

El delegado departamental de Bomberos subrayó la urgencia de priorizar la seguridad en cada intervención: la recomendación es que aquellas personas que decidan ayudar en la extinción de incendios lo hagan únicamente cuando las condiciones lo permitan y bajo medidas de protección adecuadas. También insistió en que se debe notificar de inmediato a las autoridades ante cualquier conato de incendio.

Las autoridades recordaron que las quemas
Las autoridades recordaron que las quemas a cielo abierto para preparar cultivos están prohibidas en Huila. Ante la magnitud del daño —el incendio arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación - crédito Ministerio de Defensa de Colombia/via REUTERS

Incendio forestal arrasa con 10 hectáreas en Boyacá

Un incendio forestal de gran magnitud consumio cerca de 10 hectáreas de vegetación en la vereda Rupaguata, ubicada entre los municipios de Boyacá y Ramiriquí, desde las primeras horas del jueves 27 de febrero de 2025, según reportaron el Cuerpo de Bomberos de Ramiriquí y las autoridades locales.

El departamento de Boyacá estuvo en alerta naranja por riesgo de incendios forestales, una situación que comparte con regiones como Antioquia, Arauca, Atlántico, Córdoba, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Vichada, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Frente a la complejidad para controlar el avance de las llamas, las autoridades solicitaron apoyo aéreo con el objetivo de frenar la propagación del fuego. Los bomberos confirmaron que no se reportado víctimas humanas, aunque han resultado afectadas áreas de vegetación natural esenciales para el ecosistema.

Reportan Grave Incendio Forestal En El Municipio De Susacón (Boyacá) - crédito redes sociales/X

En los últimos días, han ocurrido incidentes similares en la región: el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama atendió otro incendio el martes en la vereda Higueras, zona rural de Paipa, donde resultaron destruidos cerca de 20 metros cuadrados (215 pies cuadrados) de cobertura vegetal, entre ellos árboles de eucalipto.

En el ámbito nacional, hasta el 29 de enero se registraron más de 177 incendios forestales en 103 municipios de 24 departamentos, afectando alrededor de 30.000 hectáreas. El departamento de Vichada concentra la mayor afectación. Según el último reporte oficial, 216 municipios de departamentos como Bolívar, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Sucre y Tolima permanecían en alerta roja por altas temperaturas.

