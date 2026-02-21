Colombia

Alejandra Villeta reveló cuál fue la peor infidelidad de la que se ha dado cuenta y cómo se enteró

La presentadora sorprendió a la audiencia al relatar, con mucho humor negro y sin pelos en la lengua, cómo vivió y desenmascaró una traición sentimental que parecía sacada de una telenovela colombiana

Guardar
Alejandra Villeta destapó la peor
Alejandra Villeta destapó la peor infidelidad que ha vivido: la historia que contó en ¿Qué hay pa’ dañar? y cómo descubrió la doble vida de su expareja - crédito @alejavilleta/IG

Durante una reciente emisión de ¿Qué hay pa’ dañar?, el programa digital de Canal RCN que se transmite de lunes a viernes, la comunicadora y creadora de contenido Alejandra Villeta sorprendió a los oyentes al relatar, sin filtros, la que considera la peor infidelidad de la que ha sido víctima.

Con un tono crudo y cargado de ironía, la también presentadora decidió abrir una página íntima de su pasado sentimental y narrar cómo descubrió que su entonces pareja llevaba una doble vida.

Desde el inicio de su intervención, Villeta dejó claro que no se trataba de una historia menor: “Les voy a contar los cachos más hijueputas que me han puesto en la vida. Me los puso un paisa, que básicamente, el man tenía esposo. Era bi (bisexual), pero era lo que era, era un mentiroso”, dijo al aire, marcando el tono de una confesión que rápidamente generó impacto entre los panelistas y la audiencia digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presentadora explicó que las primeras alertas no llegaron por una confesión directa, sino por un hallazgo inesperado que involucró a su madre. Según relató, fue su mamá, gracias a su experiencia profesional, la que le encendió las alarmas con información que cambiaría por completo su percepción de la relación.

Alejandra Villeta compartió en ¿Qué
Alejandra Villeta compartió en ¿Qué hay pa’ dañar? la infidelidad más insólita de su vida - crédito @alejavilleta/IG

“Un día yo llegué a la casa y mi mamá, abogada, Aries, me dice: ‘Yo no sé qué vas a hacer con esta información, pero el carro de este man, la casa donde vive este man y la seguridad social de este man, todo está a nombre de este señor’”, contó Villeta, dejando en evidencia que la situación era mucho más compleja de lo que imaginaba.

A partir de ese momento, la desconfianza se instaló de forma permanente, pues Alejandra narró que comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto, objetos y comportamientos que no encajaban con la versión que su pareja le había vendido.

“Cuando mi mamá me dijo esto, yo empecé a encontrar cosas, cosas raras en la casa”, explicó, antes de detallar uno de los episodios que más la descolocó.

El hombre, según contó, se dedicaba a la actuación y solía vestir de manera acorde con ese oficio, pero en el apartamento aparecían prendas que no coincidían con ese perfil.

La confesión de Alejandra Villeta
La confesión de Alejandra Villeta sobre una infidelidad doble vida desata reacciones en redes sociales - crédito @alejavilleta/IG

“Yo llegaba a su casa y en la mesa del comedor, en la silla, colgada, una chaqueta como de traje, como de señor, como de persona que trabaja, que es un trabajo serio. Y yo: ‘¿pero y esto qué quiere decir?’”, relató entre risas nerviosas, confesando que la paranoia comenzó a apoderarse de ella.

El punto de quiebre llegó cuando decidió buscar al hombre que aparecía en los documentos legales, pues la respuesta fue inmediata y demoledora.

Yo lo busqué por Facebook y la foto de perfil del man era una foto de él en blanco y negro con la bandera gay encima. Y yo dije: ‘Está pasando, está pasando’”, recordó, aludiendo al instante en que todas las piezas empezaron a encajar.

La escena final que selló la ruptura ocurrió de manera casi cinematográfica, Alejandra contó que todo ocurrió mientras salían del edificio en el que vivía su expareja, en ese instante se encontró de frente con el hombre que figuraba como esposo de su pareja y la reacción que tuvo el hombre ante los hechos, lejos de ser tranquilizadora, confirmó todas sus sospechas.

Alejandra Villeta revela la traición
Alejandra Villeta revela la traición más dolorosa en vivo - crédito @alejavilleta/IG

Este man me empujó a una tienda que había dentro del edificio. Me cogió y ¡tas!, me tiró hacia el lado y fue como: ‘que no nos vea’”, contó. Para ella, ese gesto fue definitivo: “Ese fue mi límite… yo le dije: ‘Mira, no puedo más, me estoy volviendo loca. Terminemos, todo bien’”, concluyó.

Temas Relacionados

Alejandra VilletaExnovio Alejandra VilletaPareja Alejandra VilletaExpareja Alejandra VilletaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro rechaza la visión tradicional de la economía: “La teoría de las expectativas en economía no es científica”

El mandatario arremetió contra los fundamentos clásicos y expuso propuestas que buscan transformar los incentivos en construcción y alquileres

Petro rechaza la visión tradicional

Hermana de Mabel Cartagena denunció que sus hijos fueron maltratados en pleno Carnaval de Barranquilla: esta es la historia

Viviana Cartagena compartió en video cómo una mujer habría agredido a los pequeños durante famoso desfile barranquillero y causó preocupación y debate en las redes sociales

Hermana de Mabel Cartagena denunció

Excuñado del hermano del ministro Armando Benedetti estaría impulsando contrato antidrones por $6,2 billones para empresa turca

El proyecto del Escudo Nacional Antidrones genera controversia por presuntas gestiones privadas, reuniones en el Ministerio de Defensa y un memorando con Turquía que habría abierto el camino a la firma MKE antes del inicio formal del proceso

Excuñado del hermano del ministro

La vía Panamericana afronta hasta seis secuestros exprés diarios en Cauca, como en la época de las pescas milagrosas

El corredor vital del suroccidente colombiano experimenta bloqueos sistemáticos y la vida de los habitantes cambia abruptamente ante los mecanismos de control ilegal

La vía Panamericana afronta hasta

Parlamentario francés habló sobre la relación diplomática entre Gustavo Petro y Emmanuel Macron: “Bastante correcta”

Benoit Larrouquis subrayó que las empresas francesas en Colombia son la primera fuente de empleo extranjero

Parlamentario francés habló sobre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Mabel Cartagena denunció

Hermana de Mabel Cartagena denunció que sus hijos fueron maltratados en pleno Carnaval de Barranquilla: esta es la historia

Falleció Willie Colón: esta fue la relación del salsero con Colombia y la canción que dedicó al país

Maiker Smith fue eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opinó sobre la etiqueta que le pusieron en Internet: “Entrando de nuevo a esta realidad”

Polilla habló sobre cómo se preparó para ser el ganador de ‘LOL Colombia 3’ y su parte favorita del formato

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Deportes

Bayern Múnich ganó un partidazo:

Bayern Múnich ganó un partidazo: 3-2 ante Eintracht Frankfurt por la fecha 23 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

La dura indirecta de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez por su paso en el Bayern Múnich: “Cero quejas”

El director deportivo de Atlético Nacional confirmó que buscaron a Miguel Ángel Borja como refuerzo para la temporada 2026

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa