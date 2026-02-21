Alejandra Villeta reveló cuál fue la peor infidelidad de la que se ha dado cuenta y cómo se enteró

Alejandra Villeta destapó la peor infidelidad que ha vivido: la historia que contó en ¿Qué hay pa’ dañar? y cómo descubrió la doble vida de su expareja - crédito @alejavilleta/IG

Durante una reciente emisión de ¿Qué hay pa’ dañar?, el programa digital de Canal RCN que se transmite de lunes a viernes, la comunicadora y creadora de contenido Alejandra Villeta sorprendió a los oyentes al relatar, sin filtros, la que considera la peor infidelidad de la que ha sido víctima.

Con un tono crudo y cargado de ironía, la también presentadora decidió abrir una página íntima de su pasado sentimental y narrar cómo descubrió que su entonces pareja llevaba una doble vida.

Desde el inicio de su intervención, Villeta dejó claro que no se trataba de una historia menor: “Les voy a contar los cachos más hijueputas que me han puesto en la vida. Me los puso un paisa, que básicamente, el man tenía esposo. Era bi (bisexual), pero era lo que era, era un mentiroso”, dijo al aire, marcando el tono de una confesión que rápidamente generó impacto entre los panelistas y la audiencia digital.

La presentadora explicó que las primeras alertas no llegaron por una confesión directa, sino por un hallazgo inesperado que involucró a su madre. Según relató, fue su mamá, gracias a su experiencia profesional, la que le encendió las alarmas con información que cambiaría por completo su percepción de la relación.

“Un día yo llegué a la casa y mi mamá, abogada, Aries, me dice: ‘Yo no sé qué vas a hacer con esta información, pero el carro de este man, la casa donde vive este man y la seguridad social de este man, todo está a nombre de este señor’”, contó Villeta, dejando en evidencia que la situación era mucho más compleja de lo que imaginaba.

A partir de ese momento, la desconfianza se instaló de forma permanente, pues Alejandra narró que comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto, objetos y comportamientos que no encajaban con la versión que su pareja le había vendido.

“Cuando mi mamá me dijo esto, yo empecé a encontrar cosas, cosas raras en la casa”, explicó, antes de detallar uno de los episodios que más la descolocó.

El hombre, según contó, se dedicaba a la actuación y solía vestir de manera acorde con ese oficio, pero en el apartamento aparecían prendas que no coincidían con ese perfil.

“Yo llegaba a su casa y en la mesa del comedor, en la silla, colgada, una chaqueta como de traje, como de señor, como de persona que trabaja, que es un trabajo serio. Y yo: ‘¿pero y esto qué quiere decir?’”, relató entre risas nerviosas, confesando que la paranoia comenzó a apoderarse de ella.

El punto de quiebre llegó cuando decidió buscar al hombre que aparecía en los documentos legales, pues la respuesta fue inmediata y demoledora.

“Yo lo busqué por Facebook y la foto de perfil del man era una foto de él en blanco y negro con la bandera gay encima. Y yo dije: ‘Está pasando, está pasando’”, recordó, aludiendo al instante en que todas las piezas empezaron a encajar.

La escena final que selló la ruptura ocurrió de manera casi cinematográfica, Alejandra contó que todo ocurrió mientras salían del edificio en el que vivía su expareja, en ese instante se encontró de frente con el hombre que figuraba como esposo de su pareja y la reacción que tuvo el hombre ante los hechos, lejos de ser tranquilizadora, confirmó todas sus sospechas.

“Este man me empujó a una tienda que había dentro del edificio. Me cogió y ¡tas!, me tiró hacia el lado y fue como: ‘que no nos vea’”, contó. Para ella, ese gesto fue definitivo: “Ese fue mi límite… yo le dije: ‘Mira, no puedo más, me estoy volviendo loca. Terminemos, todo bien’”, concluyó.