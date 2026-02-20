Colombia

Convocan a caminatas de therians y meditaciones con la luna llena en Pereira: “Conéctate con tu animal interior”

Los therians de la ciudad se volvieron tendencia en redes sociales con caminatas, meditación y rituales inspirados en animales en espacios públicos

Ahora en Pereira ya se registran los primeros eventos de Therians en parques - crédito Infobae Argentina

La ciudad de Pereira se alista para recibir del 21 al 23 de febrero dos encuentros abiertos de la comunidad therian, un fenómeno que ha ganado visibilidad en Colombia y que involucra a personas que sienten una identificación interna, espiritual o psicológica con animales.

Los organizadores anunciaron que las actividades buscan fortalecer la comunidad local y ofrecer un espacio para la expresión de identidades alternativas en el espacio público.

El primer encuentro está programado para el viernes 21 en el parque Olaya Herrera, a las 7:00 p. m. Los participantes realizarán una caminata en manada y una meditación de luna llena, ejercicios diseñados para “conectarse con el animal interior”, según indicaron los organizadores en redes sociales.

Durante la actividad, los asistentes podrán portar colas, orejas, máscaras y otros elementos estéticos que simbolizan la afinidad con la especie con la que se identifican, además de realizar prácticas como caminar en cuatro patas (quadrobics), aullar y reproducir movimientos característicos de ciertos animales.

Cartel que anuncia la caminata en manada y meditación de luna llena organizada por la comunidad therian en el parque Olaya Herrera, Pereira, el 21 de febrero - crédito @MuyEnojadoSoy /X

El segundo evento se llevará a cabo el domingo 23 en el skatepark de La Villa, a partir de las 2:00 p. m.. Este encuentro tendrá un enfoque comunitario, buscando consolidar la red local de therians y facilitar la interacción entre los miembros de la comunidad, de acuerdo con Alerta.

Según los organizadores, las actividades están abiertas a todo público y buscan normalizar la vivencia identitaria therian en el espacio urbano, promoviendo un ambiente de respeto, integración y convivencia pacífica.

Aunque algunas personas podrían asistir por simple curiosidad, los miembros de la comunidad therian destacan que estas actividades representan una forma de autoexpresión y construcción de identidad, más allá de la estética o la moda. “Es una manera de sentir y expresar lo que somos internamente, no solo un disfraz”, afirmó uno de los organizadores en una publicación en redes sociales.

La preparación de estos eventos ha generado debate y curiosidad entre ciudadanos y autoridades locales. Héctor Hernández, concejal y activista animalista de Pereira, indicó que los encuentros “no representan un problema social siempre que no haya agresiones ni daños a terceros” y defendió el derecho a la libre expresión.

Un integrante de la comunidad therian posa en el centro de Cali, mostrando su identificación con su especie animal en plena vía pública - crédito @estoescali_ /X

Por ello, las autoridades municipales han decidido no prohibir las actividades, aunque se implementará vigilancia preventiva para garantizar la seguridad y el orden público durante los eventos.

El fenómeno therian no se limita a Pereira. En otras ciudades del país, como Cartagena, se han replicado convocatorias abiertas en parques y espacios públicos, donde los asistentes pueden portar disfraces, máscaras y colas, compartir comida y participar en dinámicas grupales. Por otro lado, en Antioquia, una convocatoria en Rionegro resultó ser una broma viral, aunque generó discusión sobre la percepción pública de estas comunidades y la visibilidad de identidades alternativas en espacios comunes.

A nivel nacional, Bogotá, Medellín y Cali también registran crecimiento de la comunidad therian, principalmente entre jóvenes de 18 a 30 años, aunque los organizadores destacan que la participación es abierta a personas de cualquier edad. Este movimiento ha generado debates sobre la integración de nuevas identidades en la vida urbana y los límites de la autoexpresión, especialmente en contextos escolares y familiares.

La viralización del video puso en discusión la expresión de identidades alternativas en espacios públicos de Bogotá - crédito @AlertaMundoNews / X

El término therian proviene del inglés therianthrope, usado desde la década de 1990 en foros digitales para describir personas que sienten afinidad con animales. Su popularización a través de redes sociales y plataformas como TikTok ha hecho de la teriantropía un fenómeno transnacional, con visibilidad en países como España, Uruguay y Argentina.

En Argentina, incluso se inauguró una escuela llamada “Firulais”, que ofrece talleres de interpretación animal con ejercicios de caminata, saltos y sonidos característicos de cada especie, dirigidos a la comunidad therian.

Especialistas señalan que la identificación therian refleja cambios en la construcción de la identidad personal, especialmente en entornos digitales, donde los límites entre lo humano y lo animal, o entre identidades heredadas y elegidas, se vuelven más flexibles. Para quienes participan, estas reuniones son una oportunidad para explorar narrativas propias y resignificar su lugar en la sociedad.

