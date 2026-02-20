Niño de 4 años cayó desde un sexto piso en el sur de Bogotá: estaba solo con otro menor de dos años

Menor de 4 años cayó de un sexto piso en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Citytv

La caída de un niño de cuatro años desde un sexto piso en el barrio Villa Javier, en el sur de Bogotá, en horas de la noche del 19 de febrero de 2026, dejó al descubierto no solo la fragilidad de la infancia en situaciones de descuido, sino también las falencias en la respuesta del sistema de emergencias.

Mientras la comunidad actuó con rapidez, el retraso de las ambulancias y la falta de protección en la vivienda encendieron la indignación entre los habitantes del sector y las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un incidente en la torre 21 de una unidad residencial alteró la noche de la localidad de Bosa. Un testigo relató a Citytv que, cerca de las 8:20 p. m., en el sexto piso había dos menores solos en un apartamento, aproximadamente de cuatro y dos años, con la ventana abierta y ausencia de rejas, factores determinantes para que se pudiera dar la emergencia.

El pánico recorrió el conjunto. “Estaba todo el alboroto de que un niño se había caído del último piso, más o menos como de cuatro o cinco años. Ya se lo habían llevado rápido en un taxi, porque la ambulancia todavía nada que llegaba”, narró un testigo a Citytv.

La reacción solidaria de los vecinos suplió la espera ante la ausencia de atención médica inmediata. Durante varios minutos llamaron a una ambulancia, pero al demorarse en llegar, los vecinos, junto con el acompañamiento de la policía, lo trasladaron en un taxi a un hospital cercano.

Niño hospitalizado por caída desde u sexto piso en Bogotá - crédito Colprensa

Otro testigo agregó: "Desafortunadamente en este país pasa mucho eso, de que pasa un accidente, una tragedia, y la ambulancia siempre es la última en llegar, siempre se demora media hora o una hora en llegar“, afirmó.

Óscar Eduardo Campaña, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, describió así la cronología: "En las últimas horas, en la localidad de Bosa, en una unidad residencial, se presenta un hecho donde, de manera accidental, cae un menor de edad desde un sexto piso“.

Campaña destacó la reacción de quienes estaban presentes: “De manera inmediata, las personas que residen en esta unidad dan aviso a la zona de atención, quienes de manera oportuna llegan y acompañan el traslado de este menor a un centro asistencial. Dada la gravedad de las lesiones, es remitido directamente al Hospital de Kennedy”.

Niño de 6 años cayó de un tercer piso y sobrevivió en Bosa, sur de Bogotá

El menor cayó de un tercer piso para impactarse con la hierba de un antejardín en Bosa la Libertad - crédito Google Maps

Un niño de 6 años sobrevivió tras caer desde el tercer piso de un edificio en el barrio Bosa La Libertad, al sur de Bogotá, luego de que su padre lo dejara solo en el apartamento para salir a comprar un perro caliente, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá citada por el programa El ojo de la noche. La caída, desde aproximadamente 20 metros de altura, fue amortiguada por un pequeño antejardín, lo que evitó lesiones graves.

El incidente en Engativá ocurrió sobre las 6:00 a. m. del 6 de octubre de 2025. Una ambulancia del Crue trasladó de urgencia a la menor al Hospital de Engativá, donde el equipo médico intentó estabilizarla, pero finalmente falleció minutos después de su ingreso. El centro hospitalario confirmó a la familia el deceso y dispuso acompañamiento en duelo.

Un niño de 6 años sobrevivió tras caer desde el tercer piso de un edificio en el barrio Bosa La Libertad, al sur de Bogotá, luego de que su padre lo dejara solo en el apartamento para salir a comprar un perro caliente, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El oficial de inspección teniente coronel Luis Pardo informó que el menor “presenta lesiones leves en las extremidades inferiores y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable”. Las autoridades llevan a cabo una verificación para determinar la responsabilidad del progenitor en el hecho. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar el impacto, permitiendo una intervención rápida.