Colombia

Niño de 4 años cayó desde un sexto piso en el sur de Bogotá: estaba solo con otro menor de dos años

Durante varios minutos, los vecinos solicitaron una ambulancia; al demorarse su llegada, con el acompañamiento de la Policía trasladaron al afectado en un taxi a un hospital cercano

Guardar
Menor de 4 años cayó
Menor de 4 años cayó de un sexto piso en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Citytv

La caída de un niño de cuatro años desde un sexto piso en el barrio Villa Javier, en el sur de Bogotá, en horas de la noche del 19 de febrero de 2026, dejó al descubierto no solo la fragilidad de la infancia en situaciones de descuido, sino también las falencias en la respuesta del sistema de emergencias.

Mientras la comunidad actuó con rapidez, el retraso de las ambulancias y la falta de protección en la vivienda encendieron la indignación entre los habitantes del sector y las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un incidente en la torre 21 de una unidad residencial alteró la noche de la localidad de Bosa. Un testigo relató a Citytv que, cerca de las 8:20 p. m., en el sexto piso había dos menores solos en un apartamento, aproximadamente de cuatro y dos años, con la ventana abierta y ausencia de rejas, factores determinantes para que se pudiera dar la emergencia.

El pánico recorrió el conjunto. “Estaba todo el alboroto de que un niño se había caído del último piso, más o menos como de cuatro o cinco años. Ya se lo habían llevado rápido en un taxi, porque la ambulancia todavía nada que llegaba”, narró un testigo a Citytv.

La reacción solidaria de los vecinos suplió la espera ante la ausencia de atención médica inmediata. Durante varios minutos llamaron a una ambulancia, pero al demorarse en llegar, los vecinos, junto con el acompañamiento de la policía, lo trasladaron en un taxi a un hospital cercano.

Niño hospitalizado por caída desde
Niño hospitalizado por caída desde u sexto piso en Bogotá - crédito Colprensa

Otro testigo agregó: "Desafortunadamente en este país pasa mucho eso, de que pasa un accidente, una tragedia, y la ambulancia siempre es la última en llegar, siempre se demora media hora o una hora en llegar“, afirmó.

Óscar Eduardo Campaña, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, describió así la cronología: "En las últimas horas, en la localidad de Bosa, en una unidad residencial, se presenta un hecho donde, de manera accidental, cae un menor de edad desde un sexto piso“.

Campaña destacó la reacción de quienes estaban presentes: “De manera inmediata, las personas que residen en esta unidad dan aviso a la zona de atención, quienes de manera oportuna llegan y acompañan el traslado de este menor a un centro asistencial. Dada la gravedad de las lesiones, es remitido directamente al Hospital de Kennedy”.

Niño de 6 años cayó de un tercer piso y sobrevivió en Bosa, sur de Bogotá

El menor cayó de un
El menor cayó de un tercer piso para impactarse con la hierba de un antejardín en Bosa la Libertad - crédito Google Maps

Un niño de 6 años sobrevivió tras caer desde el tercer piso de un edificio en el barrio Bosa La Libertad, al sur de Bogotá, luego de que su padre lo dejara solo en el apartamento para salir a comprar un perro caliente, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá citada por el programa El ojo de la noche. La caída, desde aproximadamente 20 metros de altura, fue amortiguada por un pequeño antejardín, lo que evitó lesiones graves.

El incidente en Engativá ocurrió sobre las 6:00 a. m. del 6 de octubre de 2025. Una ambulancia del Crue trasladó de urgencia a la menor al Hospital de Engativá, donde el equipo médico intentó estabilizarla, pero finalmente falleció minutos después de su ingreso. El centro hospitalario confirmó a la familia el deceso y dispuso acompañamiento en duelo.

Un niño de 6 años
Un niño de 6 años sobrevivió tras caer desde el tercer piso de un edificio en el barrio Bosa La Libertad, al sur de Bogotá, luego de que su padre lo dejara solo en el apartamento para salir a comprar un perro caliente, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El oficial de inspección teniente coronel Luis Pardo informó que el menor “presenta lesiones leves en las extremidades inferiores y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable”. Las autoridades llevan a cabo una verificación para determinar la responsabilidad del progenitor en el hecho. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar el impacto, permitiendo una intervención rápida.

Temas Relacionados

Niño de 4 años cayó de un sexto pisoSur de BogotáMenor de dos añosBosaColombia-Noticias

Más Noticias

Qué es el formulario E14, del cual Petro advierte que podría facilitar fraude en las elecciones: para qué sirve y cómo se llena

El primer mandatario cuestionó el hecho de que Thomas Greg & Sons, una empresa privada, gestione las bases de datos del país

Qué es el formulario E14,

Una abogada laboralista aclaró cómo deben proceder si un trabajador se autopercibe como ‘therian’: “Con cariño”

Cindy Isaza respondió la inquietud de uno de sus seguidores y precisó que, “si una conducta afecta la prestación del servicio o el ambiente de trabajo, el análisis deja de ser social y pasa a ser jurídico”

Una abogada laboralista aclaró cómo

Accidente de tránsito generó congestión frente al Iserra 100 en el norte de Bogotá: un vehículo particular se volcó

Personal del Cuerpo de Bomberos se encargó de controlar riesgos, incluyendo el manejo de derrame de líquidos en la vía y asegurar el vehículo accidentado

Accidente de tránsito generó congestión

Primer pago de Renta Ciudadana en 2026 fue aplazado por el Gobierno Petro: estas son las nuevas fechas

El Gobierno confirmó que el inicio del primer ciclo de transferencias se moverá para marzo, debido a la adjudicación de un nuevo operador encargado de los giros

Primer pago de Renta Ciudadana

Encapuchados atacaron la sede del Centro Democrático en Neiva durante las marchas del Gobierno en favor del aumento del salario mínimo

El episodio en el que un grupo de personas causó daños y agredió a un vigilante en la sede política generó alarma entre comerciantes y ciudadanos, mientras las autoridades analizan registros para identificar a los responsables

Encapuchados atacaron la sede del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026: Karol

Premios Lo Nuestro 2026: Karol G y Bad Bunny fueron protagonistas, Juanes fue homenajeado, y Maluma recordó a Yeison Jiménez

Colombia arrasa en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026 y apunta a hacer historia en el cine iberoamericano

Confirman el regreso de Melissa Gate a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: esta es la fecha de su ingreso

Shakira y Beéle sorprendieron con un tatuaje improvisado en Barranquilla durante la grabación de su nuevo videoclip

Violeta Bergonzi mostró a sus hijos, identificados como ‘therians’: “Yo no quería hablar de este tema”

Deportes

Así se podrán ver los

Así se podrán ver los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 en Colombia: estos son los detalles

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final

Así se ubica Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: se prenden las alarmas en el hexagonal

Deportes Tolima pegó primero en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Deportes Tolima por la Copa Libertadores: Táchira le pelea el cupo a tercera fase previa