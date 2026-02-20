Medellín reforzó las medidas preventivas ante las lluvias intensas previstas en marzo: priorizará la atención en zonas propensas a emergencias

Las lluvias intensas de 2026 en Medellín causan desbordamientos de quebradas, inundaciones y deslizamientos en varias zonas urbanas del país - crédito Alcaldía de Medellín

Las lluvias intensas registradas en Medellín durante el inicio de 2026 provocaron el desbordamiento de quebradas, inundaciones urbanas, deslizamientos y el aumento del número de personas afectadas en varios sectores del país.

Ante este panorama, la Alcaldía de Medellín y el Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) han reiterado el llamado a la ciudadanía para mantener y fortalecer las medidas de reducción del riesgo, con el objetivo de preservar la vida y minimizar los impactos materiales de la temporada de lluvias.

De acuerdo con el Siata (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá), existe una probabilidad de lluvias del 60% al 80% durante febrero y marzo, con episodios de mayor intensidad en las tardes y noches. La entidad advirtió que estos eventos pueden presentarse de manera aleatoria, lo que dificulta su pronóstico y exige a la población mantenerse alerta, especialmente en zonas aledañas a quebradas y áreas susceptibles a deslizamientos.

La Alcaldía de Medellín y el Dagrd refuerzan el llamado a fortalecer medidas de reducción de riesgo para minimizar impactos de la temporada de lluvias - crédito Alcaldía de Medellín

Las autoridades insisten en la importancia de la prevención y el autocuidado como herramientas fundamentales para reducir el riesgo. Entre las recomendaciones generales se encuentra la necesidad de estar atentos al incremento del caudal de las quebradas, evitar arrojar basuras o desechos en estas corrientes y no construir en zonas de riesgo, como bordes de quebradas o laderas de montaña sin asesoría técnica especializada.

El taponamiento de rejillas y alcantarillas, causado por residuos sólidos, es una de las principales causas de inundaciones en viviendas y calles, por lo que se recomienda mantenerlas libres de desperdicios.

En el ámbito doméstico, se aconsejó realizar un mantenimiento frecuente de las canoas y bajantes de los techos, asegurando que se encuentren limpias y en buen estado para soportar las lluvias y los vientos fuertes. Reforzar techos y recoger las aguas pluviales mediante sistemas adecuados ayuda a evitar la erosión y la saturación del suelo, factores que pueden desencadenar deslizamientos y colapsos estructurales.

Las campañas de limpieza barrial y el mantenimiento de redes de acueducto y tanques ayudan a reducir el riesgo de inundaciones y proteger la salud pública - crédito Alcaldía de Medellín

El Dagrd resaltó la importancia de la organización y el monitoreo comunitario. Los residentes que habitan cerca de quebradas o canales deben vigilar cualquier cambio en el nivel del agua, mientras que quienes viven en zonas de pendiente deben estar atentos a movimientos inusuales del terreno. Notificar a las autoridades ante cualquier señal de peligro permite activar los protocolos de emergencia de manera oportuna y eficiente.

El diseño y la implementación de planes de emergencia familiar y comunitaria resultan esenciales. Se recomienda identificar a la persona responsable de informar y coordinar las acciones en el barrio, asegurar que todos los integrantes de la familia conozcan el plan y contar con un maletín de emergencias que incluya documentos, medicamentos y elementos básicos. Las campañas de limpieza barrial en canalizaciones y quebradas, así como el mantenimiento de tanques y redes de acueducto, contribuyen a la reducción del riesgo y la protección de la salud pública.

En situaciones de emergencia durante lluvias intensas, las autoridades recomiendan reportar cualquier incidente a través del Número único de Seguridad y Emergencias 123 y mantenerse informados exclusivamente por los canales oficiales de la Alcaldía y el Dagrd para evitar la propagación de rumores o información errónea. Durante tormentas eléctricas, se debe permanecer en espacios cubiertos y evitar salir a cielo abierto hasta que cesen las precipitaciones.

Evitar conducir durante lluvias en Medellín disminuye accidentes y colapsos viales, siendo preferible el uso de transporte público para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia - crédito Alcaldía de Medellín

Para quienes se desplazan por la ciudad, la recomendación es abstenerse de conducir cuando llueve, ya que la visibilidad disminuye y aumentan los riesgos de accidentes. No se debe atravesar zonas inundadas en vehículos, ya que existe la posibilidad de ser arrastrado por la corriente o quedar atrapado. El uso del transporte público facilita la movilidad de los servicios de emergencia y reduce la congestión vial.

En el hogar, es fundamental desconectar los aparatos eléctricos y cerrar las conexiones de gas durante lluvias intensas, además de evitar manipular conexiones eléctricas con las manos húmedas. En caso de lesiones o afecciones, se debe acudir de inmediato a la Institución Prestadora de Servicios de Salud más cercana.

Si la evacuación es necesaria, se recomendó utilizar las escaleras y evitar el uso de ascensores. Una vez iniciado el proceso, no se debe regresar a la vivienda por ningún motivo, y al salir es importante dejar los electrodomésticos desconectados.

La precaución también se extiende a las salidas recreativas a ríos y quebradas. Ante el inicio de lluvias y cambios en el cauce o ruidos inusuales, es prioritario alejarse para evitar verse sorprendido por crecientes súbitas.