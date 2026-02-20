Los españoles Siloé ya están en Colombia como parte de su primera gira por Latinoamérica: “Nuestro directo es como una especie de montaña rusa”

Siloé, una de las bandas en ascenso del panorama musical independiente español, inició su primera gira por Latinoamérica en febrero, con fechas confirmadas en Colombia los días 20 y 21 de febrero - crédito cortesía DMusicMarketing

En un escenario dominado por el auge del reggaetón y el trap en España, Siloé surgió como una propuesta alternativa que apostó por la autenticidad y la experimentación musical.

El grupo nació en Valladolid cuando Fito Robles, tras su paso por el Berklee College of Music, se unió a Xavi Road con el deseo de crear un proyecto alejado de lo convencional. Inicialmente, Siloé funcionó como dúo, publicando trabajos como La Verdad (2016), La Luz (2018) y Metrópolis (2020), hasta consolidarse como trío con la incorporación del baterista Jaco Betanzos en 2022, lo que marcó una evolución en su sonido.

Lejos de la lógica del hit inmediato, la banda desarrolló un proceso creativo abierto y versátil, oscilando entre el folk, el rock alternativo y el pop. Su álbum Santa Trinidad (2023) sintetiza esta búsqueda, reuniendo influencias y experiencias de diferentes etapas y profundizando en temas como la identidad, las raíces y el paso del tiempo.

En 2025, el grupo consolidó su presencia en la escena del pop alternativo español, superando el millón y medio de oyentes en Spotify y protagonizando más de 100 conciertos, con una mayoría de fechas agotadas y su primer Movistar Arena en Madrid, con doble función. El reconocimiento con Disco de Oro y Platino reforzó su trayectoria.

Ahora, Siloé dirige su mirada a Latinoamérica, con presentaciones confirmadas durante febrero en Argentina, Chile, Colombia y México, y nuevas canciones que acompañan esta etapa. La banda llega a la región dispuesta a compartir su historia y conectar con nuevas audiencias, manteniendo el compromiso de construir su camino desde la honestidad y la emoción sobre el escenario.

A la par, el grupo se encuentra inmerso en la creación de un próximo álbum, en el que se muestran orgullosos de poder experimentar más y trabajar más los arreglos y versiones hasta encontrar la identidad de cada canción, guiados por la experiencia y el aprendizaje de años anteriores.

Aunque caracterizados por ser un grupo melancólico, sus dos más recientes sencillos Quédate esta noche y Amor infinito dejan ver un lado más luminoso, aunque todavía solemne que parece ir acorde con lo visto en sus producciones previas.

Recién llegados a Bogotá, Infobae Colombia habló con los integrantes de Siloé sobre este recorrido, el desafío de sostener una identidad propia y lo que pueden esperar los colombianos de sus dos fechas, el 20 de febrero en el Teatro Matacandelas de Medellín, y el 21 en Estudio de la Piña de Bogotá.

Infobae Colombia: Esta gira por Latinoamérica es su primera visita a la región. ¿Cómo se sintió esa espera para ustedes?

Fito Robles: Muy contentos, con muchísimas ganas de salir a tocar ya. Y con la sorpresa de ser la primera vez, que es lo más bonito que se puede tener en la vida. Y estamos nerviosos, como cuando quedas con, con una chica por primera vez y tienes deseo, porque lo importante es tener deseo y tener fe de que ocurran cosas. Así que es por eso van a ocurrir, porque tenemos deseo y fe de que ocurran.

En Netflix hay una serie muy conocida en Colombia que se llama La primera vez, y justo ayer salió el tráiler con una pregunta muy llamativa: ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Así que, les extiendo la pregunta a ustedes

Fito Robles: Pues mira, ahora mismo hemos pedido por primera vez un café colombiano. Así que va a llegar ahora y nos lo vamos a tomar. Es la primera vez que cruzamos el control de inmigración de Colombia también. Fue ayer y fue largo (risas).

Es la primera vez que estamos aquí con este disco que viene, que es precioso, y que con calma iremos soltando fechas. Creo que ha sido la primera vez que tenemos la capacidad de poder hacer muchos arreglos de cada canción y poderles tirar a la basura y quedarnos con el que más nos gusta.

Creo que como primera vez musical es algo muy bonito, porque es un lujo que te puedes dar, ¿no? Que lo has visto en los documentales de los grupos que te gustan, pero de repente lo puedes hacer y creo que ha sido una de las mejores decisiones y de las mejores primeras veces que nos ha acontecido.

Hay algo que pasa siempre con los artistas, y es que entran al estudio o con una idea clara o determinados a improvisar. Se desarrollarán como sea en el estudio, pero siempre llega ese momento en el que tienen que decidir cuándo salir del estudio, cuándo terminar la grabación y decir: “Hasta aquí”, y no quedarse enredados con los arreglos, como decía ¿Cómo maneja Siloé esa situación?

Xavi Road: Creo que lo importante es tener un presupuesto y una fecha. Cuando tienes un presupuesto y una fecha, no hay ningún problema, todo se entrega. No sé quién dijo esa frase, pero era importante, ¿no?

Fito Robles: Pues fue una vez que fuimos a una charla de Brian Eno.

Xavi Road: Brian Eno.

Fito Robles: El productor de U2.

Xavi Road: Y de Coldplay y un montón de gente, y entonces le preguntaban: “Oye, Brian, es que tú también haces exposiciones de arte, también haces música, ¿cómo haces para acabar todo? Dijo: “Cuando me ponen una fecha de entrega y un presupuesto, pues hay un marco contextual”. Es decir, si tú tienes que entregarlo el día 15 de marzo, pues es una fotografía de lo que tú eres hasta ese día, y a partir de ese día, otra cosa.

Los dos últimos adelantos que presentaron, Quédate esta noche y Amor infinito, son curiosos. Ustedes se caracterizan por ser un grupo introspectivo. Tal vez estas canciones, i uno las mira bien, son más luminosas, pero como que el sentimiento permanece ahí, ese sentido de gravedad. ¿Qué nos pueden contar de estas canciones?

Fito Robles: Yo creo que las canciones, ahí las has definido bien, porque estas son un poco más luminosas. Justo antes de Navidad salieron algunas que son un poco más oscuras.

Y creo que definen, en el fondo, la vida del ser humano, que no es todo luminosidad ni todo oscuridad, ni muchísimo menos. Existe esa dualidad.

Estas canciones, por ejemplo, son más ensoñadoras. Amor infinito, en concreto, en el estribillo dice: “un amor tan infinito que no necesite a nadie”. O sea, cuando uno quiere de verdad, no necesita a nadie. Es un amor bastante definitivo, porque no buscas una recompensa en el otro. No hay una cosa de: “yo te doy tanto y tú me das tanto”. Y eso es luz. Cuando encuentras esa luz en tu vida, está ahí.

Y Quédate esta noche habla de el sueño que tenemos todas las personas de vivir una vida diferente, conforme a una decisión diferente que tomamos en nuestra vida. Ahora mismo estamos haciendo una entrevista contigo, porque hemos decidido ambos, todos, hacer una entrevista. Pero podríamos estar tomándonos unas cervezas en el bar de al lado, si cancelamos la entrevista y nos vamos a tomar una cerveza, y tendríamos otra vida. De eso habla.

Pues esta parte es luminosa, y hay otras partes de otras canciones que son más oscuras, pero forman parte de la vida. Por eso, creo que lo importante es que tengan una impronta que nos defina a nosotros como grupo, como Siloé, y lograr que la gente, cuando lo escuche, diga: “Esto es Siloé”.

¿Cuántas canciones va a tener esta nueva producción?

Fito Robles: Pues estamos todavía definiéndolo, solo podemos decir que las suficientes como para poder estar enganchados a nuestra música, al menos un tiempo largo, espero que de un año o dos años.

Ustedes le dan mucha importancia al álbum, en un tiempo donde hay una obsesión o una locura con el sencillo. ¿Cómo es eso para ustedes?

Xavi Road: Hay que decir que lo de los singles tampoco es una cosa actual. En los años 50 y tal, leí hace tiempo que se, se editaban los vinilos de siete pulgadas.

Son circunstancias de la historia. Hay momentos en los que hay formatos que predominan y otros que no, pero en este caso, el álbum siempre va a permanecer, porque es lo que le da seriedad al artista, es lo que le da continuidad, es lo que le da una narrativa. Entonces, yo creo que, a la larga, quieras o no, el álbum está ahí.

Y para nosotros es importante, porque también marca una era, marca una gira, que también a nosotros, al ser un grupo de directo cien por cien, pues marca una etapa, marca un nombre de una gira, marca un show, marca una estética, y eso con el tiempo, pues va evolucionando.

Y con muchas ganas, porque la verdad que la recepción está siendo muy buena y sobre todo en Latinoamérica. Estamos flipando, porque la gente se sabe las canciones, la gente viene a los conciertos, nos hace preguntas superinteresantes, como la que nos estás haciendo tú.

O sea, no estamos acostumbrados a veces a que la gente como que profundice tanto en la música, y entonces es un honor para nosotros y es superinteresante y adictivo seguir en esta rueda.

¿Cómo es un concierto de Siloé?, ¿Cómo se adaptan ustedes a formatos distintos como los teatros o los espacios abiertos, o los festivales?

Jaco Betanzos: Yo creo que la diferencia entre una sala y un festival, por ejemplo, es evidente, en el sentido de que a una sala es un público fiel, real, es el que paga tu ticket y demás. Y en un festival, pues estás siendo un escaparate, digamos, hacia mucho público, que también te consume y te sigue, pero también a mucho otro público que es nuevo y que a lo mejor, pues solo conoce una canción, ¿no? O, o no te conoce directamente.

Yo creo que nuestro directo es como una especie de montaña rusa, que pasa por diferentes fases. Lo dividimos en tres actos y vamos jugando desde lo más íntimo a lo más roquero, a algo todavía más grande, para terminar con algo explosivo. Buscamos un poco la conexión de la energía nuestra con el público y al final es una experiencia en la que intentamos compartir esa intensidad de las canciones con la gente. Intentamos atravesar, digamos, a las personas. Dicho así, suena como tópico, pero es la realidad.

Al final, tenemos una intensidad y una espiritualidad en la música y en las canciones, que en un concierto de sala, pues buscamos generar ese ecosistema y que la gente se conecte mucho con nosotros y respire lo que realmente somos. Transmitirle la verdad de las canciones, la verdad de los que estamos subidos al escenario, que somos personas tocando canciones y gente escuchándolas.

¿Qué pueden esperar los colombianos de Siloé en estas dos fechas que van a brindar las primeras en el país?

Xavi Road: Pues yo creo que van a encontrarse un show muy directo, muy al corazón. Creo que van a encontrar un grupo con mucha energía, con mucha ilusión y que van a experimentar una sensación de comunidad que acá está ahora mismo creciendo poco a poco, pero que en España ya hemos experimentado y que es una comunidad, que somos miles de personas y que vamos a empezar a expandirnos. Tiene la oportunidad de empezar a formar parte de ello también.