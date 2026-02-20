Colombia

Junta Directiva de Ecopetrol respaldó a Ricardo Roa pese a las imputaciones que se le avecinan: “Respeta la presunción de inocencia”

El presidente de la estatal petrolera está bajo la lupa de las autoridades por la violación de topes de financiación de la campaña de Petro y por la compra de un apartamento en Bogotá

Guardar
Distintos sectores han pedido a
Distintos sectores han pedido a Ricardo Roa que renuncie a la dirección de Ecopetrol - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La Junta Directiva de Ecopetrol se pronunció sobre la situación jurídica del presidente de la empresa, Ricardo Roa,investigado por la violación de topes de financiación en la campaña de Gustavo Petro en 2022 y por irregularidades en la compra de un apartamento en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al funcionario por estos hechos.

En medio del escándalo que suscitan estas investigaciones penales, desde distintos sectores políticos han solicitado el retiro de Roa de la Presidencia de Ecopetrol. Sin embargo, por ahora no se contempla esta posibilidad, según lo indicó la junta en un comunicado. “La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso”, detalló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Afirmó que se estará monitoreando la situación de Roa con el fin de tomar las decisiones que correspondan de manera oportuna. Esto, para poder salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de los ciudadanos. Indicó que el presidente de la compañía tiene la obligación de informar a la junta sobre todo lo que pase en sus procesos penales.

De acuerdo con el deber de lealtad, Ricardo Roa mantiene informada a la máxima dirección, que a su vez puso en marcha los procesos internos y las acciones definidas dentro del marco del sistema de gestión de cumplimiento que ha venido aplicándose, con el fin de evaluar eventuales implicaciones para Ecopetrol”, precisó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Ricardo RoaEcopetrolJunta Directiva de EcopetrolTopes de campañaImputación de cargosColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Luis Díaz confesó que la charla con Vincent Kompany fue decisiva para unirse al Bayern Múnich

El extremo colombiano destacó la importancia de sentirse respaldado y comprendido en el inicio de una nueva etapa profesional

Luis Díaz confesó que la

Comunidades colombianas en el exterior reclaman mejoras urgentes en atención y registros consulares

Más de cinco millones de colombianos viven fuera del país y enfrentan serias dificultades para acceder a servicios consulares, tramitar documentos y recibir apoyo estatal en situaciones de emergencia

Comunidades colombianas en el exterior

Chontico Noche hoy: resultado oficial del sorteo del 19 de febrero

Todos los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche hoy: resultado oficial

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

La edición 38 de la gala tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Bad Bunny, Carin León y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones

Premios Lo Nuestro 2026 EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo subió las

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Shakira y Beéle sorprendieron con un tatuaje improvisado en Barranquilla durante la grabación de su nuevo videoclip

Violeta Bergonzi mostró a sus hijos, identificados como ‘therians’: “Yo no quería hablar de este tema”

Venesti, el “rey del afro-pop”, habló de su carrera, Mike Bahía y del presente del afrobeats: “Se metió en Latinoamérica para quedarse”

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera protagonizaron video viral que ‘enloqueció’ a sus fans: “Te quiero volver a ver”

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Luis Díaz confesó que la charla con Vincent Kompany fue decisiva para unirse al Bayern Múnich

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Junior pone en la mira a Gremio y Botafogo: siguen sin pagar por José Enamorado y Jordan Barrera

Atlético Nacional sufrió una baja sensible contra Millonarios para la Copa Sudamericana: esta es la razón