Junta Directiva de Ecopetrol respaldó a Ricardo Roa pese a las imputaciones que se le avecinan: “Respeta la presunción de inocencia”

Distintos sectores han pedido a Ricardo Roa que renuncie a la dirección de Ecopetrol - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La Junta Directiva de Ecopetrol se pronunció sobre la situación jurídica del presidente de la empresa, Ricardo Roa,investigado por la violación de topes de financiación en la campaña de Gustavo Petro en 2022 y por irregularidades en la compra de un apartamento en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al funcionario por estos hechos.

En medio del escándalo que suscitan estas investigaciones penales, desde distintos sectores políticos han solicitado el retiro de Roa de la Presidencia de Ecopetrol. Sin embargo, por ahora no se contempla esta posibilidad, según lo indicó la junta en un comunicado. “La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso”, detalló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Afirmó que se estará monitoreando la situación de Roa con el fin de tomar las decisiones que correspondan de manera oportuna. Esto, para poder salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de los ciudadanos. Indicó que el presidente de la compañía tiene la obligación de informar a la junta sobre todo lo que pase en sus procesos penales.

“De acuerdo con el deber de lealtad, Ricardo Roa mantiene informada a la máxima dirección, que a su vez puso en marcha los procesos internos y las acciones definidas dentro del marco del sistema de gestión de cumplimiento que ha venido aplicándose, con el fin de evaluar eventuales implicaciones para Ecopetrol”, precisó.

En desarrollo...