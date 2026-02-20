Hallan cuerpo de colombiana en nevera en EE. UU.; esposo es acusado y está prófugo

Ecuentran el cuerpo de una colombiana en una nevera; el principal sospechoso es su esposo frofugo

Las autoridades de Norfolk, en Virginia, iniciaron una investigación por homicidio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer colombiana dentro de la nevera ubicada en la cocina del apartamento que compartía con su esposo, según información conocida por Semana.

La víctima fue identificada como Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, cuyo cadáver fue encontrado el 5 de febrero de 2026, de acuerdo con información entregada por el Departamento de Policía de Norfolk. El descubrimiento se produjo luego de que familiares alertaran sobre su desaparición, al no tener comunicación con ella durante dos semanas.

El reporte formal por persona no localizada fue presentado por el hermano de la mujer, lo que dio lugar a labores de búsqueda que concluyeron con la inspección del inmueble donde residía la pareja. En el congelador del apartamento fue hallado el cuerpo, hecho que activó el procedimiento forense correspondiente y la intervención de fiscales.

Una autopsia practicada el 10 de febrero determinó que la causa de muerte fue homicidio. Con base en ese dictamen, la Fiscalía presentó cargos formales contra el esposo de la víctima, David Varela, de 38 años, por asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáver. Las autoridades también informaron que enfrenta cargos federales por huir de la jurisdicción.

Según los registros recopilados por los investigadores a partir de mensajes y aplicaciones de mensajería, se estableció que Varela habría salido de Estados Unidos en un vuelo con destino a Hong Kong alrededor del 5 de febrero de 2026, la misma fecha en que fue encontrado el cuerpo en el congelador. La policía indicó que ha rastreado su posible ubicación hasta ese territorio asiático.

FOTO DE ARCHIVO: Un turista posa para una fotografía frente a una panorámica del centro financiero y el puerto de Victoria de Hong Kong, China, el 9 de mayo de 2023. REUTERS/Tyrone Siu

Las agencias señalaron que no existen lazos comprobados de Varela con Hong Kong o China. Mientras se adelantan gestiones para su captura, las autoridades mantienen activa la coordinación con instancias federales y organismos internacionales para determinar su paradero y ejecutar las órdenes correspondientes.

Durante el período en que Lina Guerra estuvo desaparecida, familiares recibieron mensajes enviados por Varela con versiones contradictorias sobre su ubicación, según reportó el medio local WTKR. En una de esas comunicaciones, el hoy procesado afirmó que su esposa había sido arrestada por un supuesto robo en tiendas.

De acuerdo con la información divulgada, Varela incluso remitió una imagen manipulada en la que aparecía visitando a la mujer en una cárcel, donde ella vestía uniforme naranja. Sin embargo, las autoridades precisaron que no existió proceso judicial ni detención formal por ese motivo.

La policía halló el cuerpo de Lina Guerra en un congelador en Virginia ( Departamento de Policía de Norfolk.)

Paola Ramírez, prima de la víctima, ofreció declaraciones a The New York Post en las que describió aspectos de la relación entre Guerra y Varela. Señaló que él se mostraba celoso y controlador en distintos momentos de la convivencia, y que presuntamente le impedía trabajar, estudiar, establecer amistades o salir sola.

En sus declaraciones, la familiar manifestó: “Quiero enfatizar que ya había antecedentes de violencia por parte de David”. Esa afirmación forma parte de los testimonios conocidos durante el proceso investigativo, mientras las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios.

El Departamento de Policía de Norfolk informó que en el caso participan investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Investigación Criminal Naval, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Estas entidades trabajan en la presentación de órdenes internacionales de arresto y en la coordinación necesaria para lograr la ubicación del sospechoso.

Las diligencias continúan bajo la dirección de las autoridades competentes, que mantienen abiertas las líneas de investigación relacionadas con los hechos ocurridos en el apartamento donde residía la pareja. El proceso judicial avanza conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de delitos en esa jurisdicción.