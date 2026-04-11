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Hija de Epa Colombia cumplió 2 años y recibió emotivo regalo que le envió su madre desde prisión

La menor Daphne Samara manifestó su alegría al recibir el regalo, lo que generó diversas reacciones en redes sociales, mientras su madre permanece en prisión cumpliendo su condena

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Hija de Epa Colombia celebró 2 años de edad y recibió un regalo de su madre desde prisión - crédito @epa_colombia/ Instagram
Hija de Epa Colombia celebró 2 años de edad y recibió un regalo de su madre desde prisión - crédito @epa_colombia/ Instagram

Daphne Samara, hija de la empresaria e influencer colombiana Epa Colombia, celebró su segundo cumpleaños en medio de un ambiente familiar marcado por la ausencia de su madre, que permanece privada de la libertad y cumple condena en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

A pesar de la distancia, Epa Colombia se hizo presente en la fecha especial a través de un emotivo regalo que fue entregado a la pequeña.

Según compartió en redes sociales Karol Samantha, expareja de la influencer y actual encargada del cuidado de Daphne, la niña recibió un obsequio enviado directamente por su madre. El gesto fue recibido con alegría y emoción por parte de Daphne, que fue grabada en el momento de encontrar el obsequio en una de las habitaciones de la casa.

La menor se mostró emocionada al ver el regalo que le envió su madre - crédito @epa_colombia / Instagram

En el video, Karol le anuncia a la menor que debe prepararse para recibir una sorpresa enviada por su madre, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. “La mamá Daneidy te tiene una sorpresa, tienes que cerrar los ojos”, le dice mientras guía a Daphne hacia el obsequio. Luego, Karol cuenta hasta tres y revela el regalo: “A la una, a las dos y a las tres, mira la casa de Barbie que te tiene la mamá”. La niña, visiblemente emocionada, descubre una casa de Barbie de tres pisos acompañada de varias muñecas en su interior.

En las imágenes se observa a la menor disfrutando de su nueva casa de muñecas y, en un gesto de agradecimiento, le envía un beso a Epa Colombia. El video fue acompañado por el mensaje: “Mamá Dane te ama con su vida (sic)”.

La celebración por los dos años de Daphne también estuvo acompañada de un sentido mensaje. “Amigas, les quiero contar que ayer cumplió dos añitos nuestra hermosa princesita. Les cuento que fue un día con muchos sentimientos encontrados debido a la situación que estamos viviendo, pero Dane y yo nos prometimos ser mucho más fuertes este año; nuestra mujer merece siempre estar feliz y tranquila. Anhelamos el día que podamos estar juntas (sic)”, escribió Karol.

La celebración estuvo acompañada de mensajes emotivos en redes sociales, reflejando el esfuerzo de la familia por mantener la unión a pesar de la situación judicial de Epa Colombia - crédito @epa_colombia / Instagram
La celebración estuvo acompañada de mensajes emotivos en redes sociales, reflejando el esfuerzo de la familia por mantener la unión a pesar de la situación judicial de Epa Colombia - crédito @epa_colombia / Instagram

Epa Colombia seguirá recluida en la Escuela de Carabineros pese a investigaciones por supuestos privilegios

Las condiciones de reclusión de Epa Colombia han sido objeto de debate público en las últimas semanas, a raíz de informes sobre presuntos privilegios y altercados dentro de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) descartaron cualquier traslado de la influencer a la cárcel El Buen Pastor, pese a que se había considerado esa opción tras la aparición de reportes internos sobre lujos y conflictos en la guarnición policial.

Según información divulgada por Noticias RCN, la decisión de mantener a Epa Colombia en la Escuela de Carabineros se tomó incluso después de que un informe interno señalara la incautación de cinco teléfonos celulares, la presencia de un vehículo Mini Cooper y episodios de altercados entre Barrera Rojas y otras privadas de la libertad. El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, indicó que la influencer solo recibirá un llamado de atención formal y deberá firmar un acta de compromiso de buen comportamiento para garantizar su permanencia en el centro de detención.

Daneidy Barrera Rojas fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión por daño en bien ajeno agravado, perturbación al transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019, cuando destruyó parte de una estación de TransMilenio. Inicialmente, cumplió su condena en la cárcel El Buen Pastor, pero fue trasladada a la Escuela de Carabineros a finales de 2025 por razones de seguridad, luego de argumentar riesgos para su integridad en el penal femenino.

Epa Colombia
La reclusión de Epa Colombia ha generado debate público por reportes de supuestos privilegios y altercados dentro de la Escuela de Carabineros de Bogotá - crédito Cárceles Podcast/YouTube

El reporte interno, que abarca el periodo entre noviembre de 2025 y enero de 2026, documentó situaciones en las que Barrera fue hallada dentro del vehículo Mini Cooper y fue señalada por reproducir música a alto volumen, llegando a desacatar las instrucciones del personal de custodia. La influencer aseguró que tenía permiso para escuchar su culto hasta las 8:00 p. m., pero estos incidentes, junto a los altercados verbales y amenazas a otras internas, llevaron a la apertura de una investigación disciplinaria.

El Inpec y el Ministerio de Justicia subrayaron que la permanencia de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros no constituye un privilegio, sino una medida basada en criterios de seguridad y gestión institucional. La reclusa deberá cumplir con las normas internas y mantener un comportamiento adecuado para evitar un posible traslado a otro centro de reclusión.

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