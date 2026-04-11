Deportes

James Rodríguez estaría en duda para el partido del Minnesota United ante San Diego FC por la MLS de Estados Unidos

El volante y capitán de la selección Colombia viene de recuperarse de de una deshidratación, y durante la semana regresó a los entrenamientos bajo las órdenes de Cameron Knowles

Guardar
James Rodríguez volvería a estar en duda para jugar con "The Loons" en la MLS de Estados Unidos-crédito Ethan Cairns/The Canadian Press via AP
James Rodríguez volvería a estar en duda para jugar con "The Loons" en la MLS de Estados Unidos-crédito Ethan Cairns/The Canadian Press via AP

James Rodríguez vuelve a ser noticia para los amantes del fútbol y la selección Colombia.

Tras su regreso a los entrenamientos con el Minnesota United y estar por fuera del equipo luego de sufrir una deshidratación cuando estaba en concentración con la “Tricolor”, el volante no tendría los tiempos suficientes para jugar en la MLS ante San Diego FC, el 11 de abril de 2026 a las 9:30 p. m. (hora de Colombia).

El periodista detalló el estado actual de James Rodríguez, tras la conferencia de prensa del técnico Cameron Knowles-crédito @andygreder/X
El periodista detalló el estado actual de James Rodríguez, tras la conferencia de prensa del técnico Cameron Knowles-crédito @andygreder/X

El 10 de abril de 2026, el periodista Cameron Knowles entregó las actualizaciones sobre “The Loons” (apodo que traduce al español Los Colimbos y que hace referencia al ave estatal del estado de Minnesota, presente en el escudo del equipo), y allí detalló que el neozelandés cree que James es duda para el partido en el estadio Snapdragon:

“El entrenador del Minnesota United, Cameron Knowles, declaró tras el entrenamiento del viernes que James Rodríguez (enfermedad) es duda para el partido contra San Diego el sábado. Michael Boxall (aductor) y Peter Stroud (cuádriceps) están progresando, pero su estado se evalúa semana a semana, según Knowles”.

En la lista de ausencias están Michael Boxall (aductor), Peter Stroud (cuádriceps) y Julian Gressel (dedo del pie) están descartados, mientras que James Rodríguez permanece en duda por enfermedad y se uniría a los jugadores en mención, informó el periodista del medio Twin Cities.

El técnico del Minnesota United reconoció la dificultad del partido ante San Diego FC-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images
El técnico del Minnesota United reconoció la dificultad del partido ante San Diego FC-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

Hablando acerca del partido, Cameron Knowles reconoció la exigencia que representará San Diego FC:

“Será una prueba difícil para nosotros. Pero al igual que la semana pasada, es un escenario en el que podemos ir, dar lo mejor y tratar de lograr un resultado”.

Por otra parte, Minnesota ha permitido solo un gol en los dos partidos posteriores a la derrota por seis tantos ante Vancouver Whitecaps, y allí Knowles subrayó la evolución del grupo en los últimos partidos a nivel defensivo:

“En las últimas dos semanas hemos crecido mucho”.

Estadísticas de James Rodríguez en la MLS con el Minnesota United

James Rodríguez ha sumado apenas casi medio tiempo-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images
James Rodríguez ha sumado apenas casi medio tiempo-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

En la temporada 2025-2026, James Rodríguez apenas jugó 39 minutos en dos partidos, y se ha perdido cuatro juegos del Minnesota United a lo largo de la temporada. A continuación, estos son los detalles de los partidos que jugó hasta el momento:

  • 15 de marzo de 2026 - MLS: 26 minutos y en el Vancouver Whitecaps 6-0 Minnesota United
  • 22 de marzo de 2026 - MLS: 13 minutos en el Minnesota United 0-0 Seattle Sounders

La fuerte crítica de Jorge “El Patrón” Bermúdez

El "Patrón" fue tajante con la "Tricolor" tras los malos resultados en la fecha FIFA-crédito @ESPNColombia/X

La situación física de James Rodríguez y el planteamiento táctico de la selección Colombia despertaron serias dudas luego de la doble jornada de partidos amistosos ante Croacia y Francia en la fecha FIFA de marzo, en el camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

A raíz de la actuación del mediocampista del Minnesota United y la derrota ante los franceses, el exfutbolista Jorge Bermúdez lanzó fuertes críticas al enfoque del equipo, advirtiendo sobre el riesgo de mantener el funcionamiento colectivo centrado en un jugador cuya condición actual dista de sus mejores años.

La pregunta central que dejó la doble fecha FIFA para la selección Colombia es si resulta viable y provechoso estructurar el colectivo alrededor de James Rodríguez, considerando su estado físico actual y su reciente episodio de salud. Bermúdez, conocido como “el Patrón”, adoptó una posición crítica respecto a esa estrategia en el programa Fútbol 10 de Espn Colombia el 5 de abril de 2026.

En sus palabras, armar el equipo en función de un futbolista que ya no puede correr representa un error táctico y una exposición innecesaria de las limitaciones nacionales, especialmente frente a potencias como Francia y Croacia.

En una de sus declaraciones más contundentes, Bermúdez manifestó:

“Yo no puedo jugar y quebrarme las piernas para tirarle la pelota a un jugador que no puede correr y no tiene con qué. Puedes jugar para un jugador cuando el jugador es Messi. Claro que lo puedes hacer”.

Al diferenciar a James Rodríguez de figuras legendarias, Bermúdez fue enfático:

“No puedo jugar para un jugador que no puede correr”.

Temas Relacionados

James RodríguezMinnesota UnitedMLSMinnesota United vs. San DiegoColombia-Deportes

Más Noticias

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá la localía ante su rival de patio, en una de las últimas oportunidades que tiene para clasificar a las finales del FPC

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

St. Pauli vs. Bayern Múnich EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El cuadro bávaro vuelve a la acción en el campeonato local, y con la posibilidad de que la figura de la selección Colombia sume minutos

St. Pauli vs. Bayern Múnich EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Deportivo Pasto venció al Tolima y clasificó a las finales de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

El equipo nariñense superó a los dirigidos por Lucas González en el estadio Departamental La Libertad, y se ubicaron en la segunda posición del campeonato

Deportivo Pasto venció al Tolima y clasificó a las finales de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

La selección Colombia femenina volvió a ganar en la Liga de Naciones de la Conmebol: venció a Venezuela por 2-1

Con anotaciones de Leicy Santos y Gisela Robledo, le dio vuelta al marcador sobre la Vinotinto, que empezó ganando con gol de Verónica Herrera

La selección Colombia femenina volvió a ganar en la Liga de Naciones de la Conmebol: venció a Venezuela por 2-1

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: este es el lugar de Colombia

Se disputó la quinta jornada del certamen clasificatorio al Mundial de Brasil 2027

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: este es el lugar de Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul narra su experiencia con la bulimia y el proceso de recuperación tras años de lucha: “Podía vomitar hasta cinco o seis veces al día”

Johanna Fadul narra su experiencia con la bulimia y el proceso de recuperación tras años de lucha: “Podía vomitar hasta cinco o seis veces al día”

Estados Alterados anunció álbum sinfónico junto a la Filarmónica Metropolitana: un clásico fue elegido como su primer adelanto

Andrés Parra sorprendió al confesar por qué no quiere llegar a Hollywood y descartó volver a interpretar el papel de Pablo Escobar

Hassam defendió a Alejandro Estrada y soltó duros comentarios contra los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Paola Turbay compartió sus experiencias en la actuación y reveló lo que más le molesta en el set: “Me parece una falta de respeto”

Deportes

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

St. Pauli vs. Bayern Múnich EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Deportivo Pasto venció al Tolima y clasificó a las finales de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

La selección Colombia femenina volvió a ganar en la Liga de Naciones de la Conmebol: venció a Venezuela por 2-1

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: este es el lugar de Colombia