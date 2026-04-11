James Rodríguez estaría en duda para el partido del Minnesota United ante San Diego FC por la MLS de Estados Unidos

James Rodríguez volvería a estar en duda para jugar con "The Loons" en la MLS de Estados Unidos-crédito Ethan Cairns/The Canadian Press via AP

James Rodríguez vuelve a ser noticia para los amantes del fútbol y la selección Colombia.

Tras su regreso a los entrenamientos con el Minnesota United y estar por fuera del equipo luego de sufrir una deshidratación cuando estaba en concentración con la “Tricolor”, el volante no tendría los tiempos suficientes para jugar en la MLS ante San Diego FC, el 11 de abril de 2026 a las 9:30 p. m. (hora de Colombia).

El periodista detalló el estado actual de James Rodríguez, tras la conferencia de prensa del técnico Cameron Knowles-crédito @andygreder/X

El 10 de abril de 2026, el periodista Cameron Knowles entregó las actualizaciones sobre “The Loons” (apodo que traduce al español Los Colimbos y que hace referencia al ave estatal del estado de Minnesota, presente en el escudo del equipo), y allí detalló que el neozelandés cree que James es duda para el partido en el estadio Snapdragon:

“El entrenador del Minnesota United, Cameron Knowles, declaró tras el entrenamiento del viernes que James Rodríguez (enfermedad) es duda para el partido contra San Diego el sábado. Michael Boxall (aductor) y Peter Stroud (cuádriceps) están progresando, pero su estado se evalúa semana a semana, según Knowles”.

En la lista de ausencias están Michael Boxall (aductor), Peter Stroud (cuádriceps) y Julian Gressel (dedo del pie) están descartados, mientras que James Rodríguez permanece en duda por enfermedad y se uniría a los jugadores en mención, informó el periodista del medio Twin Cities.

El técnico del Minnesota United reconoció la dificultad del partido ante San Diego FC-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

Hablando acerca del partido, Cameron Knowles reconoció la exigencia que representará San Diego FC:

“Será una prueba difícil para nosotros. Pero al igual que la semana pasada, es un escenario en el que podemos ir, dar lo mejor y tratar de lograr un resultado”.

Por otra parte, Minnesota ha permitido solo un gol en los dos partidos posteriores a la derrota por seis tantos ante Vancouver Whitecaps, y allí Knowles subrayó la evolución del grupo en los últimos partidos a nivel defensivo:

“En las últimas dos semanas hemos crecido mucho”.

Estadísticas de James Rodríguez en la MLS con el Minnesota United

James Rodríguez ha sumado apenas casi medio tiempo-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

En la temporada 2025-2026, James Rodríguez apenas jugó 39 minutos en dos partidos, y se ha perdido cuatro juegos del Minnesota United a lo largo de la temporada. A continuación, estos son los detalles de los partidos que jugó hasta el momento:

15 de marzo de 2026 - MLS: 26 minutos y en el Vancouver Whitecaps 6-0 Minnesota United

22 de marzo de 2026 - MLS: 13 minutos en el Minnesota United 0-0 Seattle Sounders

La fuerte crítica de Jorge “El Patrón” Bermúdez

El "Patrón" fue tajante con la "Tricolor" tras los malos resultados en la fecha FIFA-crédito @ESPNColombia/X

La situación física de James Rodríguez y el planteamiento táctico de la selección Colombia despertaron serias dudas luego de la doble jornada de partidos amistosos ante Croacia y Francia en la fecha FIFA de marzo, en el camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

A raíz de la actuación del mediocampista del Minnesota United y la derrota ante los franceses, el exfutbolista Jorge Bermúdez lanzó fuertes críticas al enfoque del equipo, advirtiendo sobre el riesgo de mantener el funcionamiento colectivo centrado en un jugador cuya condición actual dista de sus mejores años.

La pregunta central que dejó la doble fecha FIFA para la selección Colombia es si resulta viable y provechoso estructurar el colectivo alrededor de James Rodríguez, considerando su estado físico actual y su reciente episodio de salud. Bermúdez, conocido como “el Patrón”, adoptó una posición crítica respecto a esa estrategia en el programa Fútbol 10 de Espn Colombia el 5 de abril de 2026.

En sus palabras, armar el equipo en función de un futbolista que ya no puede correr representa un error táctico y una exposición innecesaria de las limitaciones nacionales, especialmente frente a potencias como Francia y Croacia.

En una de sus declaraciones más contundentes, Bermúdez manifestó:

“Yo no puedo jugar y quebrarme las piernas para tirarle la pelota a un jugador que no puede correr y no tiene con qué. Puedes jugar para un jugador cuando el jugador es Messi. Claro que lo puedes hacer”.

Al diferenciar a James Rodríguez de figuras legendarias, Bermúdez fue enfático:

“No puedo jugar para un jugador que no puede correr”.